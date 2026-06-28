Креатининът е изключително важен показател за работата на бъбреците. Този отпадъчен продукт, който мускулите ни произвеждат ежедневно, е сред първите сигнали, по които лекарите преценяват дали органите ни филтрират ефективно.

Когато бъбреците не се справят, креатининът се натрупва в кръвта и точно затова изследването на креатинин е едно от най-често назначаваните при съмнение за бъбречно заболяване.

Какво представлява креатининът?

Креатининът е страничен продукт от нормалната дейност на мускулите. Бъбреците го отстраняват от кръвта и го изхвърлят с урината. Според информация на Националната фондация за бъбречни заболявания (National Kidney Foundation), когато бъбреците не работят правилно, това задържане на отпадъчни продукти води до повишени нива в кръвообращението, потенциален признак за увредена функция на бъбреците.

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Защо се прави изследване на креатинин?

Кръвният тест за креатинин е един от основните начини да се провери колко бързо и ефективно бъбреците филтрират отпадъците. Лекарят може да го назначи, ако се появят симптоми на болни бъбреци, които в ранните стадии често липсват или са неспецифични. Сред по-късните бъбречно заболяване симптоми са:

Умора и затруднена концентрация

Отоци около очите, особено сутрин

Подути стъпала и глезени

Учестено уриниране, най-вече нощем

Нощни мускулни крампи

Суха, сърбяща кожа и нарушен сън

Тестът се препоръчва и при повишен риск, например при диабет тип 1 и тип 2, високо кръвно налягане или фамилна обремененост с бъбречни заболявания.

Какви са нормалните стойности на креатинина?

Креатининът се измерва по два начина, в кръвта и в урината. Референтните граници може леко да се различават между лабораториите, затова резултатите винаги се тълкуват от лекуващия лекар.

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Креатинин в кръвта

Нормалните стойности на креатинин в кръвта се различават по пол: за мъже това е 0,7–1,2 mg/dL, а за жени 0,5–1,0 mg/dL. Освен полът, върху резултата влияят възрастта и мускулната маса, връзка, която обяснява защо при хора с повече мускули нивата естествено са по-високи.

Креатинин в урината

Креатининът в урината обикновено се измерва чрез 24-часова урина. Нормалните граници са между 500 и 2000 mg на ден, като се отчитат възрастта и чистата телесна маса.

Какво означава висок креатинин?

Сред висок креатинин причини най-честа е бъбречното заболяване, прогресиращо състояние, при което увредените бъбреци вече не отстраняват ефективно отпадъците. Нелекувано, то може да доведе до хронична бъбречна недостатъчност или сърдечно-съдови усложнения. Други възможни причини включват автоимунни заболявания, бактериална бъбречна инфекция, запушване на пикочните пътища, сърдечна недостатъчност и усложнения от диабет.

Какво означава нисък креатинин?

Нисък креатинин в урината може да означава, че веществото остава в тялото, вместо да се филтрира. В кръвта ниските нива са по-рядко срещани и може да са свързани с намалена мускулна маса, недохранване, чернодробно заболяване или значително задържане на течности. Според проучване, публикувано в Journal of Thoracic Disease, ниският креатинин в кръвта може да е предиктор за по-неблагоприятни резултати при пациенти на диализа или в интензивни отделения.

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Какво може да повлияе на резултатите?

Не всяко отклонение означава болест. Сред факторите, които временно изкривяват изследванията за бъбреци, са:

Дехидратация и креатинин , обезводняването може да повиши стойностите

Консумация на варено месо до 24 часа преди теста

Интензивни тренировки , особено силови натоварвания

Бременност и определени медикаменти

Затова лекарите обикновено съветват да се избягва варено месо в деня преди изследването.

Свързани изследвания: креатининов клирънс и eGFR

Креатининът рядко се тълкува самостоятелно. Креатининовият клирънс сравнява нивата в кръвта и урината, а скоростта на гломерулна филтрация (eGFR) се счита за по-точен показател, тъй като отчита възраст, пол и тегло. Стойност на eGFR над 90 обикновено е нормална, докато резултат под 15 може да сочи бъбречна недостатъчност. Често тестът се прави заедно с измерване на азотни тела в кръвта (BUN), друг отпадъчен продукт, който бъбреците отстраняват.

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Креатининът е надежден „прозорец" към здравето на бъбреците. Високите нива най-често сигнализират за нарушена филтрация, докато ниските може да отразяват намалена мускулна маса или други състояния.

Тъй като множество ежедневни фактори, от хидратацията до храненето и тренировките, влияят върху резултата, тълкуването винаги трябва да се прави от лекар, в комбинация с показатели като eGFR и креатининов клирънс. Редовните изследвания остават най-сигурният начин за ранно откриване на бъбречни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници