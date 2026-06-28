Креатининът е изключително важен показател за работата на бъбреците. Този отпадъчен продукт, който мускулите ни произвеждат ежедневно, е сред първите сигнали, по които лекарите преценяват дали органите ни филтрират ефективно.
Когато бъбреците не се справят, креатининът се натрупва в кръвта и точно затова изследването на креатинин е едно от най-често назначаваните при съмнение за бъбречно заболяване.
Какво представлява креатининът?
Креатининът е страничен продукт от нормалната дейност на мускулите. Бъбреците го отстраняват от кръвта и го изхвърлят с урината. Според информация на Националната фондация за бъбречни заболявания (National Kidney Foundation), когато бъбреците не работят правилно, това задържане на отпадъчни продукти води до повишени нива в кръвообращението, потенциален признак за увредена функция на бъбреците.
Защо се прави изследване на креатинин?
Кръвният тест за креатинин е един от основните начини да се провери колко бързо и ефективно бъбреците филтрират отпадъците. Лекарят може да го назначи, ако се появят симптоми на болни бъбреци, които в ранните стадии често липсват или са неспецифични. Сред по-късните бъбречно заболяване симптоми са:
- Умора и затруднена концентрация
- Отоци около очите, особено сутрин
- Подути стъпала и глезени
- Учестено уриниране, най-вече нощем
- Нощни мускулни крампи
- Суха, сърбяща кожа и нарушен сън
Тестът се препоръчва и при повишен риск, например при диабет тип 1 и тип 2, високо кръвно налягане или фамилна обремененост с бъбречни заболявания.
Какви са нормалните стойности на креатинина?
Креатининът се измерва по два начина, в кръвта и в урината. Референтните граници може леко да се различават между лабораториите, затова резултатите винаги се тълкуват от лекуващия лекар.
Креатинин в кръвта
Нормалните стойности на креатинин в кръвта се различават по пол: за мъже това е 0,7–1,2 mg/dL, а за жени 0,5–1,0 mg/dL. Освен полът, върху резултата влияят възрастта и мускулната маса, връзка, която обяснява защо при хора с повече мускули нивата естествено са по-високи.
Креатинин в урината
Креатининът в урината обикновено се измерва чрез 24-часова урина. Нормалните граници са между 500 и 2000 mg на ден, като се отчитат възрастта и чистата телесна маса.
Какво означава висок креатинин?
Сред висок креатинин причини най-честа е бъбречното заболяване, прогресиращо състояние, при което увредените бъбреци вече не отстраняват ефективно отпадъците. Нелекувано, то може да доведе до хронична бъбречна недостатъчност или сърдечно-съдови усложнения. Други възможни причини включват автоимунни заболявания, бактериална бъбречна инфекция, запушване на пикочните пътища, сърдечна недостатъчност и усложнения от диабет.
Какво означава нисък креатинин?
Нисък креатинин в урината може да означава, че веществото остава в тялото, вместо да се филтрира. В кръвта ниските нива са по-рядко срещани и може да са свързани с намалена мускулна маса, недохранване, чернодробно заболяване или значително задържане на течности. Според проучване, публикувано в Journal of Thoracic Disease, ниският креатинин в кръвта може да е предиктор за по-неблагоприятни резултати при пациенти на диализа или в интензивни отделения.
Какво може да повлияе на резултатите?
Не всяко отклонение означава болест. Сред факторите, които временно изкривяват изследванията за бъбреци, са:
- Дехидратация и креатинин, обезводняването може да повиши стойностите
- Консумация на варено месо до 24 часа преди теста
- Интензивни тренировки, особено силови натоварвания
- Бременност и определени медикаменти
Затова лекарите обикновено съветват да се избягва варено месо в деня преди изследването.
Свързани изследвания: креатининов клирънс и eGFR
Креатининът рядко се тълкува самостоятелно. Креатининовият клирънс сравнява нивата в кръвта и урината, а скоростта на гломерулна филтрация (eGFR) се счита за по-точен показател, тъй като отчита възраст, пол и тегло. Стойност на eGFR над 90 обикновено е нормална, докато резултат под 15 може да сочи бъбречна недостатъчност. Често тестът се прави заедно с измерване на азотни тела в кръвта (BUN), друг отпадъчен продукт, който бъбреците отстраняват.
Креатининът е надежден „прозорец" към здравето на бъбреците. Високите нива най-често сигнализират за нарушена филтрация, докато ниските може да отразяват намалена мускулна маса или други състояния.
Тъй като множество ежедневни фактори, от хидратацията до храненето и тренировките, влияят върху резултата, тълкуването винаги трябва да се прави от лекар, в комбинация с показатели като eGFR и креатининов клирънс. Редовните изследвания остават най-сигурният начин за ранно откриване на бъбречни проблеми.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Какво представлява креатининът и как нивата му влияят на здравето — Health.com
- Изследване на креатинин — MedlinePlus, Национална медицинска библиотека на САЩ
- Изследвания за бъбречно заболяване — Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC)
- Хронично бъбречно заболяване — BMJ Best Practice
- Рискови фактори за бъбречно заболяване — Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC)
- Нисък креатинин и прогноза при критично болни пациенти — Journal of Thoracic Disease
- Новини и публикации — Национална фондация за бъбречни заболявания (National Kidney Foundation)
- Креатинин — Национална фондация за бъбречни заболявания (National Kidney Foundation)