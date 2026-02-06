Забелязали ли сте необичайна пяна в урината и се чудите дали това е повод за безпокойство? 

Макар в много случаи пяната в урината да е безобидно явление, понякога тя може да сигнализира за сериозни бъбречни проблеми или други здравословни състояния. Разбирането на възможните причини за пяна в урина е ключово за навременната диагностика и лечение.

Безобидни причини за пяна в урината

Преди да се притеснявате, е важно да знаете, че пяна в урината често се дължи на напълно безвредни фактори:

Снимка: Canva

  • Почистващи препарати: Някои тоалетни препарати съдържат повърхностноактивни вещества като натриев лаурет сулфат, които оставят остатъци и причиняват пенообразуване при уриниране.
  • Дехидратация и урина: Когато тялото не получава достатъчно вода, урината става концентрирана с урохром, отпаден продукт със сапуноподобни свойства, които могат да предизвикат пяна в урината.
  • Бърз поток на урината: Силна струя може временно да създаде мехурчета или пяна, дори когато нивата на урохром са ниски.
  • Стрес: Психологическият и физическият стрес, включително висока температура, треска и интензивни упражнения, могат временно да променят бъбречната функция и да причинят безвредно увеличаване на белтък в урината.

Протеинурия, когато белтъкът във урината е проблем

Протеинурията (известна също като албуминурия) представлява излишно количество белтък в урината. Според проучвания, здравите бъбреци обикновено отделят около 150 милиграма белтък дневно. По-високите количества могат да сочат към здравословен проблем.

Има два основни механизма, които водят до протеинурия:

Гломерулна протеинурия: Увреждане на филтриращите единици на бъбреците позволява на белтъците да "избягат" в урината. Експертите от медицинските издания посочват следните състояния като причини:

  • Синдром на Alport – генетично заболяване при деца, водещо до бъбречно, очно и слухово увреждане
  • Автоимунно бъбречно заболяване – включва IgA и IgM нефропатия, при които имунни белтъци запушват бъбречните филтри
  • Хронично бъбречно заболяване – характеризира се с прогресивно увреждане и загуба на бъбречна функция
  • Заболявания на съединителната тъкан – автоимунни състояния като лупус, ревматоиден артрит и синдром на Sjögren, които пряко засягат бъбреците
  • Диабетна нефропатия – усложнение при диабет, при което неконтролираната висока кръвна захар уврежда бъбречните кръвоносни съдове
  • Бъбречен рак – включително най-честата форма, известна като ренално-клетъчен карцином

Снимка: Canva

  • Поликистозно бъбречно заболяване – генетично нарушение, при което се образуват кисти в бъбреците
  • Прееклампсия – потенциално опасно усложнение при бременност, при което изключително високото кръвно налягане може да увреди филтриращите единици на бъбреците
  • Бъбречна саркоидоза – заболяване, причиняващо образуване на втвърдени гранули в бъбреците

Преливна протеинурия: Излишък от белтък в кръвта надвишава способността на бъбреците да го реабсорбират. Причини включват:

  • Амилоидоза – рядко заболяване, причиняващо натрупване на белтък, наречен амилоид, в различни органи, включително бъбреците
  • Множествена миелома – ракова форма на кръвта, която може да причини повишени нива на белтък в кръвта и увреждане на бъбречните филтри

Други причини за пяна в урината

Освен бъбречните заболявания, пяна в урината може да се дължи и на:

Медикаменти: Включително никотин, литий, пеницилин, ACE инхибитори, определени антибиотици, опиати и химиотерапевтични лекарства.

Ретроградна еякулация: Състояние, при което обратният поток на сперма в пикочния мехур може да причини пениста урина поради белтъците в семенната течност.

Кога да потърсите медицинска помощ

Според специалистите, трябва да се консултирате с лекар, ако:

  • Често наблюдавате пяна в урината, особено ако се влошава
  • Чувствате нужда да уринирате по-често или спешно, особено през нощта
  • Пенливата урина е придружена от сърбеж, задух или подути ръце и крака, типични симптоми на бъбречно увреждане
  • Имате лошо контролиран диабет
  • Намирате се в късните етапи на бременност
  • Имате фамилна история на бъбречни проблеми

Снимка: iStock

Диагностика на протеинурия

Диагностиката на протеинурия обикновено започва с изследване на урина с тест лента, който открива албумин. Според проучване, публикувано в специализирани медицински издания, ако се установи протеинурия, се назначават допълнителни тестове:

  • Уринализа – може да открие кръвна захар (показател за диабет) или кръв (индикатор за бъбречно увреждане)
  • 24-часово събиране на урина – осигурява по-количествен анализ
  • Тест за албумин – кръвен тест, измерващ нивата на албумин
  • Тест за креатинин – кръвни и урински тестове, измерващи този отпаден продукт като маркер за бъбречна функция
  • eGFR (изчислена гломерулна филтрация) – изчисление, базирано на креатинин, което измерва колко ефективно бъбреците филтрират
  • Съотношение албумин-креатинин (ACR) – друго изчисление, измерващо скоростта на отделяне на белтък за 24 часа
  • Бъбречна ултрасонография – неинвазивен образен тест за откриване на увреждания, промени в кръвоносните съдове или abnormални кисти

 

Ползи и странични ефекти на таурина и наистина ли забавя стареенето

 

Лечение и управление на пяна в урината

Лечението на пяна в урината варира според причината. В някои случаи е необходимо просто допълнително количество течности при дехидратация. При ретроградна еякулация често не се изисква лечение.

Снимка: Canva

При диагностицирана протеинурия обаче, лечението се фокусира върху запазване на бъбречната функция. Ключово е управлението на състояния като високо кръвно налягане и бъбреци и хипергликемия при лошо контролиран диабет.

Медикаменти за високо кръвно налягане:

  • ACE инхибитори (каптоприл)
  • Ангиотензинови рецепторни блокери
  • Тиазидни диуретици
  • Калциеви канални блокери
  • Алдостеронови антагонисти

Медикаменти за контрол на диабет:

  • DPP4 инхибитори
  • Тиазолидиндиони
  • SGLT2 инхибитори
  • Инсулин в различни форми

Диетични промени за здраве на бъбреците

При протеинурия, свързана с хронично бъбречно заболяване, може да се наложи ограничаване на диетичния натрий (сол) под препоръчваните 2300 мг дневно. При хора с хронично бъбречно заболяване и/или високо кръвно налягане, дневният прием на натрий може да бъде намален до под 1500 мг.

 

Симптоми на повишени нива на пикочна киселина в кръвта

 

Как да запазите бъбреците здрави

Според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболяванияна САЩ, превенцията на протеинурия включва:

 

Високи нива на албумин в урината повишават риска от деменция

 

  • Хранене с диета, здравословна за сърцето – ниско съдържание на сол, богата на фибри, пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци
  • Отслабване при наднормено тегло
  • Редовни физически упражнения за понижаване на кръвното налягане и кръвната захар
  • Отказ от тютюнопушене, което стеснява кръвоносните съдове
  • Ограничаване на алкохола
  • Контрол на кръвната захар при диабет с редовен HbA1c тест поне два пъти годишно
  • Вземане на предписани медикаменти без прекъсване

 

Пикочната киселина: Какво трябва да знаем за нея?

 

Пяна в урината може да е безобиден симптом, но не бива да се пренебрегва при чести проявления. Разбирането на възможните причини за пяна в урина,  от дехидратация до сериозни състояния като диабетна нефропатия и прееклампсия, е от съществено значение. При съмнения винаги консултирайте лекар за навременна диагностика на протеинурия и здраве на бъбреците.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници

 

 

  1. Verywell Health. (2025). Пенлива урина: какво означава и кога да се притеснявате

  2. SAGE Journals. Environmental Health Insights. 

  3. Frontiers in Nutrition. (2020). Стрес и бъбречна функция. 

  4. Kidney Research UK. Протеинурия: причини и симптоми. 

  5. Journal of Psychosomatic Research. Протеинурия, предизвикана от стрес. 

  6. American Kidney Fund. Протеин в урината

  7. SAGE Journals. Гломерулна протеинурия. 

  8. American Family Physician. (2017). Оценка на протеинурията. 

  9. Списание на Корейското дружество по педиатрична нефрология. Амилоидоза и бъбреци. 

  10. Бразилско списание за медицински и биологични изследвания. Множествена миелома и протеинурия. 

  11. Nature. Лекарствено-индуцирано увреждане на бъбреците. 

  12. Клиничен вестник на Американското дружество по нефрология. (2022). Остра бъбречна увреда, предизвикана от лекарства. 

  13. NHS. Симптоми на бъбречно заболяване. 

  14. Американски семеен лекар. (2019). Диабет и бъбречно заболяване. 

  15. Scientific Research Publishing. Прееклампсия и протеинурия. 

  16. Elsevier. Изследване и диагностика на урината. 

  17. Транслационна андрология и урология. Ретроградна еякулация.