Забелязали ли сте необичайна пяна в урината и се чудите дали това е повод за безпокойство?

Макар в много случаи пяната в урината да е безобидно явление, понякога тя може да сигнализира за сериозни бъбречни проблеми или други здравословни състояния. Разбирането на възможните причини за пяна в урина е ключово за навременната диагностика и лечение.

Безобидни причини за пяна в урината

Преди да се притеснявате, е важно да знаете, че пяна в урината често се дължи на напълно безвредни фактори:

Снимка: Canva

Почистващи препарати: Някои тоалетни препарати съдържат повърхностноактивни вещества като натриев лаурет сулфат, които оставят остатъци и причиняват пенообразуване при уриниране.

Дехидратация и урина: Когато тялото не получава достатъчно вода, урината става концентрирана с урохром, отпаден продукт със сапуноподобни свойства, които могат да предизвикат пяна в урината .

Бърз поток на урината: Силна струя може временно да създаде мехурчета или пяна, дори когато нивата на урохром са ниски.

Стрес: Психологическият и физическият стрес, включително висока температура, треска и интензивни упражнения, могат временно да променят бъбречната функция и да причинят безвредно увеличаване на белтък в урината .

Протеинурия, когато белтъкът във урината е проблем

Протеинурията (известна също като албуминурия) представлява излишно количество белтък в урината. Според проучвания, здравите бъбреци обикновено отделят около 150 милиграма белтък дневно. По-високите количества могат да сочат към здравословен проблем.

Има два основни механизма, които водят до протеинурия:

Гломерулна протеинурия: Увреждане на филтриращите единици на бъбреците позволява на белтъците да "избягат" в урината. Експертите от медицинските издания посочват следните състояния като причини:

Синдром на Alport – генетично заболяване при деца, водещо до бъбречно, очно и слухово увреждане

Автоимунно бъбречно заболяване – включва IgA и IgM нефропатия, при които имунни белтъци запушват бъбречните филтри

Хронично бъбречно заболяване – характеризира се с прогресивно увреждане и загуба на бъбречна функция

Заболявания на съединителната тъкан – автоимунни състояния като лупус, ревматоиден артрит и синдром на Sjögren, които пряко засягат бъбреците

Диабетна нефропатия – усложнение при диабет, при което неконтролираната висока кръвна захар уврежда бъбречните кръвоносни съдове

Бъбречен рак – включително най-честата форма, известна като ренално-клетъчен карцином

Снимка: Canva

Поликистозно бъбречно заболяване – генетично нарушение, при което се образуват кисти в бъбреците

Прееклампсия – потенциално опасно усложнение при бременност, при което изключително високото кръвно налягане може да увреди филтриращите единици на бъбреците

Бъбречна саркоидоза – заболяване, причиняващо образуване на втвърдени гранули в бъбреците

Преливна протеинурия: Излишък от белтък в кръвта надвишава способността на бъбреците да го реабсорбират. Причини включват:

Амилоидоза – рядко заболяване, причиняващо натрупване на белтък, наречен амилоид, в различни органи, включително бъбреците

Множествена миелома – ракова форма на кръвта, която може да причини повишени нива на белтък в кръвта и увреждане на бъбречните филтри

Други причини за пяна в урината

Освен бъбречните заболявания, пяна в урината може да се дължи и на:

Медикаменти: Включително никотин, литий, пеницилин, ACE инхибитори, определени антибиотици, опиати и химиотерапевтични лекарства.

Ретроградна еякулация: Състояние, при което обратният поток на сперма в пикочния мехур може да причини пениста урина поради белтъците в семенната течност.

Кога да потърсите медицинска помощ

Според специалистите, трябва да се консултирате с лекар, ако:

Често наблюдавате пяна в урината , особено ако се влошава

Чувствате нужда да уринирате по-често или спешно, особено през нощта

Пенливата урина е придружена от сърбеж, задух или подути ръце и крака, типични симптоми на бъбречно увреждане

Имате лошо контролиран диабет

Намирате се в късните етапи на бременност

Имате фамилна история на бъбречни проблеми

Снимка: iStock

Диагностика на протеинурия

Диагностиката на протеинурия обикновено започва с изследване на урина с тест лента, който открива албумин. Според проучване, публикувано в специализирани медицински издания, ако се установи протеинурия, се назначават допълнителни тестове:

Уринализа – може да открие кръвна захар (показател за диабет) или кръв (индикатор за бъбречно увреждане)

24-часово събиране на урина – осигурява по-количествен анализ

Тест за албумин – кръвен тест, измерващ нивата на албумин

Тест за креатинин – кръвни и урински тестове, измерващи този отпаден продукт като маркер за бъбречна функция

eGFR (изчислена гломерулна филтрация) – изчисление, базирано на креатинин, което измерва колко ефективно бъбреците филтрират

Съотношение албумин-креатинин (ACR) – друго изчисление, измерващо скоростта на отделяне на белтък за 24 часа

Бъбречна ултрасонография – неинвазивен образен тест за откриване на увреждания, промени в кръвоносните съдове или abnormални кисти

Лечение и управление на пяна в урината

Лечението на пяна в урината варира според причината. В някои случаи е необходимо просто допълнително количество течности при дехидратация. При ретроградна еякулация често не се изисква лечение.

Снимка: Canva

При диагностицирана протеинурия обаче, лечението се фокусира върху запазване на бъбречната функция. Ключово е управлението на състояния като високо кръвно налягане и бъбреци и хипергликемия при лошо контролиран диабет.

Медикаменти за високо кръвно налягане:

ACE инхибитори (каптоприл)

Ангиотензинови рецепторни блокери

Тиазидни диуретици

Калциеви канални блокери

Алдостеронови антагонисти

Медикаменти за контрол на диабет:

DPP4 инхибитори

Тиазолидиндиони

SGLT2 инхибитори

Инсулин в различни форми

Диетични промени за здраве на бъбреците

При протеинурия, свързана с хронично бъбречно заболяване, може да се наложи ограничаване на диетичния натрий (сол) под препоръчваните 2300 мг дневно. При хора с хронично бъбречно заболяване и/или високо кръвно налягане, дневният прием на натрий може да бъде намален до под 1500 мг.

Как да запазите бъбреците здрави

Според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболяванияна САЩ, превенцията на протеинурия включва:

Хранене с диета, здравословна за сърцето – ниско съдържание на сол, богата на фибри, пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци

Отслабване при наднормено тегло

Редовни физически упражнения за понижаване на кръвното налягане и кръвната захар

Отказ от тютюнопушене, което стеснява кръвоносните съдове

Ограничаване на алкохола

Контрол на кръвната захар при диабет с редовен HbA1c тест поне два пъти годишно

Вземане на предписани медикаменти без прекъсване

Пяна в урината може да е безобиден симптом, но не бива да се пренебрегва при чести проявления. Разбирането на възможните причини за пяна в урина, от дехидратация до сериозни състояния като диабетна нефропатия и прееклампсия, е от съществено значение. При съмнения винаги консултирайте лекар за навременна диагностика на протеинурия и здраве на бъбреците.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници