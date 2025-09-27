Високи нива на албумин в урината повишават риска от деменция

Най-новото експертно проучване показва, че хората с по-високи нива на протеина албумин в урината си са изложени на повишен риск от развитие на деменция.

Изследването е на Каролинския институт в град Солна (Швеция) – един от най-големите институти за медицински изследвания в световен мащаб, носител на Нобелова награда за физиология и медицина. Резултатите са публикувани в научното списание Journal of Internal Medicine.

Връзката между бъбреците и деменцията

Въпреки че възрастта остава най-големият рисков фактор за развитие на деменция, изследователите все повече показват, че заболявания в други части на тялото, като бъбреците, също могат да засегнат мозъка.

В новото проучване изследователите успяват да докажат, че хората с по-високи нива на албумин в урината си, анормално състояние, известно като албуминурия, са изложени на повишен риск от развитие на деменция по-късно в живота, пише авторитетното издание NewsMedical.

Тази връзка е най-силна при съдовата деменция, втората най-често срещана форма на деменция след болестта на Алцхаймер, често причинена от инсулт, високо кръвно налягане, диабет или други съдови заболявания, и при смесената деменция, която съчетава характеристики на съдова деменция и болестта на Алцхаймер.

Как са свързани бъбреците и мозъкът

Проучването включва 130 000 възрастни хора в Стокхолм, всички над 65-годишна възраст и без деменция в началото на проучването. По време на период на проследяване от приблизително 4 години, 7% от участниците развиват деменция.

Снимка: iStock

След като вземат предвид бъбречната функция и други фактори, изследователите установяват, че хората с умерени нива на протеина албумин в урината (30-299 mg/g) имат 25% по-висок риск от развитие на деменция, докато тези с високи нива (≥300 mg/g) имат 37% по-висок риск в сравнение с хората с нормални нива (

По-високите нива на този протеин показват увреждане на бъбреците и според това проучване могат също да сигнализират за по-висок риск от деменция.

„Бъбреците и мозъкът може да изглеждат като много различни органи, но те споделят една важна характеристика: и двата зависят от деликатна мрежа от малки кръвоносни съдове. Когато кръвоносните съдове в бъбреците са увредени, същият процес често протича и в мозъка“, коментира Хонг Сю, доцент в катедрата по невробиология, медицински науки и общество в Каролински институт.

Важен компонент е кръвно-мозъчната бариера, защитен слой, който предотвратява навлизането на вредни вещества от кръвта в мозъка. Точно както увреденият бъбречен филтър пропуска протеини в урината, увредената кръвно-мозъчна бариера позволява на токсини и възпалителни молекули да навлязат в мозъчната тъкан.

Снимка: iStock

С течение на времето това увеличава риска от съдово увреждане, възпаление и натрупване на вредни протеини, свързани с деменция.

„Тези резултати подчертават значението на рутинния скрининг за албуминурия като част от ранната оценка на риска от деменция, особено при пациенти с високо кръвно налягане, диабет, сърдечно-съдови заболявания или бъбречни заболявания. Ранното откриване на албуминурия може потенциално да забави или предотврати началото на деменция“, казва още доц. Хонг Сю.

Какво е албуминурия?

Здравите бъбреци действат като филтри. Те премахват отпадъчните продукти и излишната течност, като същевременно задържат важни протеини, като албумин, в кръвта.

Когато филтриращата функция на бъбреците се влоши, често поради високо кръвно налягане, диабет, фамилна анамнеза за бъбречно заболяване или усложнения при бременност, албуминът започва да изтича в урината.

Този протеин в урината е предупредителен знак, който отразява ендотелна дисфункция и съдови увреждания, особено в бъбреците. Това състояние, наречено албуминурия, вече се използва като ранен маркер за бъбречно заболяване и сърдечно-съдови заболявания.

Какво е нормалното ниво на албумин в урината?

Два теста за период от три месеца, които показват повишени нива на албумин в урината, обикновено показват проблем, пише Healthline.

Снимка: Canva

Следните диапазони се използват за отчитане на нивата на албумин, открити чрез лабораторно изследване на урината:

Нормални – 5-20 mcg/min; Това означава, че за ден биват отделяни максимум 30 mg албумин. Това се равнява на стойности под 20 mg/l при анализ.

Това означава, че за ден биват отделяни максимум 30 mg албумин. Това се равнява на стойности под 20 mg/l при анализ. Микроалбуминария – 20 до 200 mcg/min, тоест, 30 до 300 mg/ден.

тоест, 30 до 300 mg/ден. Протеинурия – над 300 mg/ден.

Как да намалите количеството албумин в урината си?

Ако имате повишени нива на албумин в урината си, но все още не сте диагностицирани с хронично бъбречно заболяване, можете да опитате тези съвети, за да разрешите проблема с албуминурията си и да подобрите здравето на бъбреците си:

Хранете се с питателна и балансирана диета

Поддържайте умерено тегло

Следете приема на сол и натрий

Останете активни и спортувайте редовно

Внимавайте колко и какви видове протеини консумирате

Прегледайте с Вашия лекар всички други лекарства, които приемате редовно

Ако сте диагностицирани с хронично бъбречно заболяване, вашият нефролог ще обсъди промените в диетата и начина на живот, които може да се наложи да направите, както и лекарства и други лечения. Ранните лечения за намаляване на албуминурията могат да включват лекарства за понижаване на кръвното налягане.

В по-напреднали стадии на бъбречно заболяване може да се наложи да спазвате специална диета, да ограничите приема на течности или да се подложите на диализа или бъбречна трансплантация.