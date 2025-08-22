Защо деменцията отнема около 4 години, за да бъде диагностицирана

Поставянето на деменцията като диагноза не се случва за една нощ, но времето, необходимо за разбиране на истинската картина, винаги е малко неясно.

Сега ново изследване определя колко време отнема средно поставянето на диагнозата на болестта – и има ли по-дълъг период между първоначалните симптоми и диагнозата, отколкото повечето хора осъзнават.

Научният преглед, публикуван в Международния журнал по гериатрична психиатрия, е първият, който анализира доказателства от цял свят относно общия график за диагностициране на деменция.

Колко време отнема да се постави диагноза деменция?

За целите на проучването, изследователите анализират данни от 13 проучвания за деменция, проведени в САЩ, Европа, Австралия и Китай. Изследванията обхващат общо 30 257 участници.

След като анализират данните, учените откриват, че обикновено са необходими 3,5 години от първите симптоми на деменция до поставянето на реална диагноза, пише WomensHealthmag.

При хора с ранна деменция – диагностицирана преди 65-годишна възраст – този период се удължава до 4,1 години.

Хората, които имат фронтотемпорална деменция, също се сблъскват с по-дълго време за поставяне на диагнозата. Фронтотемпоралната деменция засяга най-често челната и слепоочната част на мозъка. Тя се характеризира с промени в поведението, личността и езика, за разлика от други видове деменция, които засягат предимно паметта.

Снимка: iStock

Този рядък вид деменция се проявява обикновено при по-млади хора, между 45 и 65 години, въпреки че може да засегне и по-възрастни. Заболяването се развива постепенно и симптомите се влошават с времето.

Защо признаците на деменция се диагностицират трудно в начален стадий?

Някои загуби на памет са често срещани с напредване на възрастта, а симптомите на деменция са прогресивни – което означава, че те обикновено не се появяват рязко и бързо, обяснява д-р Амит Сачдев, медицински директор в катедрата по неврология в Мичиганския държавен университет.

В резултат на това може да отнеме известно време, за да се сглоби пълната картина.

Загубата на памет при по-младите хора е трудна за диагностициране поради причините, които току-що изброихме, както и поради факта, че деменцията е рядкост при по-младите хора.

„Хората със загуба на паметта, които не са по-възрастни, обикновено не се замислят да посетят невролог“, коментира Клифърд Сегил, невролог в здравния център в Санта Моника, Калифорния.

Снимка: iStock

„Подозирам, че забавянето в диагностицирането на деменция с ранно начало е пряко свързано с недостига на невролози и млади хора, чиято загуба на паметта се оценява от техните лични лекари, а не от специалист невролог.“

Как да се разграничи деменцията от нормалното стареене

Фронтотемпоралната деменция, която е по-често срещана при по-млади пациенти, може да доведе до промени в личността, настроението и поведението, които могат да бъдат трудни за диагностициране като деменция.

„Но ако като млад възрастен имате остри когнитивни промени, съпроводени с нови промени в личността, настроението и поведението или с промени в способността ви да говорите или разбирате, потърсете невролог и го помолете да ви прегледа за ранна деменция“, съветват експертите.

При по-възрастните хора може да има редица симптоми.

„Ранните признаци могат да включват забравяне до степен, която засяга ежедневните функции, промени в настроението и поведението, чувство на загуба на познати места, изгубени сметки или затруднения при управлението на финансите“, допълва още д-р Амит Сачдев.

Потенциални признаци на деменция

Симптомите варират в зависимост от формата на деменция, но общите признаци включват:

Симптомите засягат способността на човек да функционира на работа или по време на ежедневни задачи.

Спад в предишни нива на функциониране.

Загуба на памет, която не се обяснява с психиатрично разстройство, като шизофрения.



Когнитивни и поведенчески нарушения, включително:

Затруднено придобиване и запомняне на нова информация

Намалена способност за разсъждение и справяне със сложни задачи

Лошо вземане на решения

Нарушена езикова функция

Нарушени визуално-пространствени способности

Промяна в личността, поведението или маниерите

Симптоми при нормален процес на стареене

Някои симптоми са част от нормалното стареене и не са причинени от деменция. Признаците на загуба на памет, свързани с нормалния процес на стареене, включват:

Нарушена памет, но реагиране на подсказки или опции с множествен избор

Леко забавяне в намирането на думи

Запазване на визуално-пространствената функция

Запазване на социалните умения

Без промяна в ежедневните дейности

В крайна сметка, ако вие или ваш близък имате проблеми с паметта и не знаете отговора, изключително важно е да се обърнете към невролог за преглед. Въпреки че може да се дължи на деменция, тези симптоми могат да бъдат причинени и от нещо съвсем друго – и няма да разберете, докато не се прегледате.