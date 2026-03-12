Бъбреците са сред най-важните органи в човешкото тяло, те филтрират отпадните вещества от кръвта, регулират нивата на течности и минерали и подпомагат производството на хормони. Ранните сигнали за проблеми с бъбреците често са слабо забележими и могат лесно да бъдат объркани с умора, стрес или недоспиване.

Според експертите от WebMD, когато функцията на бъбреците започне да се нарушава, в организма могат да се натрупват токсини и излишни течности. Това постепенно води до редица симптоми – от хронична умора до промени в урината и подуване на крайниците.

Ето кои са най-честите признаци, които могат да подсказват, че нещо с бъбреците не е наред.

Снимка: Canva

1. Постоянна умора и липса на енергия

Един от най-честите ранни симптоми е силната и необяснима умора.

Когато бъбреците не работят правилно, отпадните вещества могат да се натрупат в кръвта. Това може да доведе до:

чувство на изтощение;

слабост;

затруднена концентрация.

Освен това бъбреците произвеждат хормон, който стимулира създаването на червени кръвни клетки. Ако този процес се наруши, може да се развие анемия, което намалява доставката на кислород до мозъка и мускулите.

Снимка: iStock



2. Проблеми със съня

Изследвания показват връзка между хроничното бъбречно заболяване и нарушенията на съня.

Според проучвания, цитирани от WebMD, състояния като сънна апнея могат да се срещат по-често при хора с бъбречни проблеми. Причината е, че организмът не получава достатъчно кислород, което може да увреди различни органи, включително бъбреците.

От друга страна, натрупването на токсини в организма също може да влоши качеството на съня.

Снимка: Canva



3. Сърбеж и суха кожа

Ако бъбреците не могат ефективно да филтрират отпадните вещества, токсините могат да се натрупат в кръвта. Това понякога води до:

постоянен сърбеж;

суха кожа;

кожни обриви.

Нарушената функция на бъбреците може също да доведе до дисбаланс на минералите в организма, което влияе на здравето на костите и кожата.

4. Подуване на лицето, краката или глезените

Когато бъбреците не могат да отделят излишния натрий, в организма се задържат течности. Това може да причини:

подуване на глезените и краката;

подпухнало лице;

торбички около очите.

Понякога подуването около очите може да е признак, че протеин изтича в урината, което е характерен сигнал за бъбречни нарушения.

Снимка: Canva



5. Мускулни крампи

Мускулните крампи, особено в краката, също могат да бъдат сигнал за електролитен дисбаланс, свързан с нарушена функция на бъбреците.

Бъбреците участват в регулирането на минерали като:

натрий;

калий;

калций.

Когато тези нива се нарушат, мускулите и нервите могат да реагират с болезнени спазми.

6. Задух или усещане за недостиг на въздух

Задухът може да се появи по две основни причини:

анемия, свързана с бъбречно заболяване;

натрупване на течности в белите дробове.

В по-тежки случаи хората могат да усещат затруднено дишане дори в легнало положение.

Снимка: Canva



7. Затруднена концентрация и „мъгла в мозъка“

Когато токсините се натрупват в кръвта, те могат да повлияят и на мозъчната функция. Някои хора с бъбречни проблеми съобщават за:

проблеми с концентрацията;

замайване;

затруднена памет.

Анемията, която често съпътства бъбречните заболявания, също може да намали снабдяването на мозъка с кислород.

Снимка: Pexels



8. Намален апетит

Хората с нарушена функция на бъбреците понякога изпитват:

гадене;

стомашен дискомфорт;

липса на апетит.

В резултат на това може да се наблюдава и необяснима загуба на тегло.

9. Лош дъх и метален вкус в устата

Когато отпадните вещества се натрупват в кръвта, може да се развие състояние, наречено уремия. Това може да доведе до:

неприятен дъх;

метален вкус на храната;

промени във вкусовите усещания.

10. Промени в урината

Промените в урината често са един от най-важните ранни сигнали за проблеми с бъбреците.

Възможни признаци са:

пенеста урина – може да показва наличие на протеин;

кафеникава или много бледа урина;

кръв в урината.

Подобни симптоми могат да бъдат свързани и с други състояния, например инфекции на пикочните пътища или камъни в бъбреците.

Кога е важно да обърнем внимание на симптомите

Бъбречните заболявания често се развиват бавно и без ясно изразени признаци. Според данни на здравни организации, много хора научават за проблема едва в напреднал стадий.

Затова специалистите подчертават, че комбинацията от симптоми като:

постоянна умора;

подуване;

промени в урината;

мускулни крампи.

може да бъде сигнал, че е необходимо медицинско изследване.

Бъбреците играят ключова роля за поддържането на баланса в организма. Ранните сигнали за проблеми с бъбреците често са неспецифични, което ги прави лесни за пренебрегване.

Разпознаването на симптоми като умора, подуване, сърбеж, промени в урината или проблеми със съня може да помогне за по-ранно откриване на потенциални нарушения.

Ако забележите подобни признаци, потърсете медицинска консултация и обсъдете симптомите с вашия лекар. Ранната диагностика е ключова за предотвратяване на по-сериозни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

