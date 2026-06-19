Ракът на бъбреците е сред злокачествените заболявания, чиято честота нараства в световен мащаб.

По данни на Глобалната обсерватория за рака (GLOBOCAN) годишно се диагностицират малко над 430 хиляди случая на рак на бъбреците в света, като от тях смъртните случаи са приблизително около 155 хиляди.

В България се регистрират около 800-900 случая годишно, като заболяването се среща два пъти по-често при мъжете. Средната възраст по време на поставяне на диагнозата е 64 години.

Науката вече е идентифицирала редица рискови фактори за рак на бъбреците: някои от тях са изцяло в наши ръце, а други предопределени от гените ни. Разберете кои са основните причини за рак на бъбреците, кои групи хора са по-застрашени и какво препоръчват специалистите.

Какво е рисков фактор и защо е важно да го познаваме?

Рисков фактор е всичко, което увеличава вероятността да развиете дадено заболяване. Важно е да се разбере, че наличието дори на множество рискови фактори не означава автоматично, че ще се разболеете.

Снимка: iStock

Обратното хора без нито един известен рисков фактор също могат да получат рак на бъбреците. Познаването на тези фактори обаче помага за по-добра превенция и навременна диагностика.

Основни рискови фактори за рак на бъбреците

1. Тютюнопушене

Тютюнопушенето е един от най-добре доказаните рискови фактори за ренален (бъбречно-клетъчен) карцином – най-честата форма на рак на бъбреците.

Рискът е пряко свързан с интензивността на пушенето, колкото повече и по-дълго пушите, толкова по-висок е рискът. Добрата новина, съгласно данни, цитирани от Американското онкологично дружество, е, че рискът намалява постепенно след спиране на цигарите.

2. Наднормено тегло и затлъстяване

Хората с наднормено тегло са изложени на по-висок риск от бъбречно-клетъчен карцином.

Смята се, че затлъстяването предизвиква хормонални промени в организма, които могат да благоприятстват развитието на ракови клетки в бъбреците. Поддържането на здравословно тегло е сред препоръките на водещите онкологични организации в света.

3. Високо кръвно налягане (хипертония)

Хипертонията е самостоятелен рисков фактор за рак на бъбреците. Особено тревожно е, че приемането на лекарства за кръвно налягане не намалява значително този риск. Редовното следене на кръвното и здравословният начин на живот остават от ключово значение.

4. Фамилна история на рак на бъбреците

Наличието на близък роднина – особено брат или сестра, с рак на бъбреците значително повишава личния ви риск. Това може да се дължи на споделени гени, споделена среда или комбинация от двете. Хората с обременена фамилна история трябва да се консултират редовно с лекар.

Снимка: OpenAI

5. Излагане на вредни вещества на работното място

Редица проучвания сочат, че продължителното излагане на трихлоретилен и кадмий – вещества, използвани в някои индустрии увеличава риска. Работниците в химическата, металургичната и текстилната промишленост са сред по-застрашените групи.

6. Пол

Мъжете са засегнати приблизително два пъти по-често от жените. Специалистите обясняват това с по-честото тютюнопушене сред мъжете и по-голямото им историческо излагане на канцерогени на работното място.

7. Расова и етническа принадлежност

Според данни от САЩ, американските индианци и коренното население на Аляска имат най-висок процент на заболеваемост от рак на бъбреците. Афроамериканците са малко по-засегнати в сравнение с белите американци. Причините за тези различия все още не са напълно изяснени от науката.

8. Продължителна употреба на болкоуспокояващи

Някои проучвания предполагат, че дългосрочната употреба на аналгетици като ацетаминофен (парацетамол) и евентуално аспирин може да бъде свързана с повишен риск.

Тези данни не трябва да се приемат като причина за самостоятелно спиране на предписана терапия, ако имате притеснения, консултирайте се с вашия лекар.

9. Напреднало бъбречно заболяване и диализа

Хората с хронична бъбречна недостатъчност, особено тези на диализа, имат по-висок риск от развитие на ренален карцином. Редовното проследяване при нефролог е от особена важност за тази група пациенти.

Снимка: Canva

Генетични и наследствени рискови фактори

При малка, но значима група от пациентите ракът на бъбреците се развива на фона на наследствени генетични синдроми. Те включват:

Болест на фон Хипел-Линдау (VHL) : мутации в гена VHL, свързани с развитие на тумори в бъбреците, мозъка, очите и панкреаса.

Наследствен папиларен ренален карцином : промени в гена MET, унаследява се по автозомно-доминантен начин и засегнатият родител има 50% вероятност да предаде заболяването на децата

Наследствената лейомиоматоза и бъбречно-клетъчен карцином : свързана с мутации в гена FH и се характеризира с развитието на доброкачествени тумори на гладката мускулатура (лейомиоми) по кожата и матката, както и с повишен риск от агресивен бъбречен карцином

Синдром на Бърт-Хог-Дюб (BHD) : промени в гена FLCN; повишен риск от различни видове бъбречни тумори.

Болестта на Кауден (синдром на Каудън): мутации в гена PTEN; повишен риск от рак на гърдата, щитовидната жлеза и бъбреците.

Туберозна склероза – дефекти в гените TSC1 и TSC2. Заболяването е вродено и изисква мултидисциплинарно проследяване през целия живот.

BAP1 туморен предразположен синдром : рядко наследствено генетично заболяване, причинено от мутация в гена BAP1. Този ген е важен туморен супресор, който регулира клетъчния цикъл и възстановяването на ДНК. Наличието на мутация значително увеличава риска от развитие на определени видове доброкачествени и злокачествени тумори

Сърповидно-клетъчни нарушения: хората с тези състояния имат повишен риск от ренален медуларен карцином (RMC) , рядка и агресивна форма на рак на бъбреците.

Специалистите препоръчват на хората с доказан наследствен синдром редовни образни изследвания (като КТ) за ранно откриване на нови туморни образувания.

Макар че не всички рискови фактори за рак на бъбреците могат да бъдат контролирани, значителна част от тях са свързани с начина на живот.

Спирането на тютюнопушенето, поддържането на здравословно тегло и редовният контрол на кръвното налягане са мерки с доказан ефект.

За хората с фамилна обремененост или известен генетичен синдром – редовните профилактични прегледи могат да бъдат животоспасяващи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------

Източници