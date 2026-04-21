Диагнозата бъбречно заболяване в трети стадий често идва изненадващо, защото в ранните етапи болестта протича почти незабележимо. Този стадий маркира умерено увреждане на бъбречната функция, но добрата новина е, че диализата все още не е необходима.

Според данни, цитирани в медицинската литература, само около 4% от хората с трети стадий на хронично бъбречно заболяване се нуждаят от диализа десет години след диагностицирането.

Какво означава трети стадий на хронично бъбречно заболяване

Хроничната бъбречна недостатъчност се разделя на пет стадия според показателя скорост на гломерулна филтрация (eGFR), измерване, което показва колко ефективно бъбреците филтрират отпадъци от кръвта. Трети стадий се определя при бъбречна функция 30-59 мл/мин.

Лекарите допълнително разделят този стадий на два подстадия:

Стадий 3А – eGFR между 45-59 мл/мин (по-леко увреждане)

Стадий 3Б – eGFR между 30-44 мл/мин (по-значителна загуба на функция)

Според експертите от Националния институт за диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK), това разграничение е ключово за прогнозата и плана за лечение.

Симптоми на бъбречно увреждане, които не бива да пренебрегвате

В ранните стадии хроничното бъбречно заболяване често няма изразени симптоми на бъбречно увреждане. Именно в трети стадий те стават доловими, защото бъбреците вече трудно извеждат излишните течности и токсини.

Сред най-често съобщаваните признаци са:

Умора и мускулни крампи

Отоци по глезените и лицето (особено подпухнали очи сутрин)

Анемия при бъбречни заболявания – поради намалено производство на хормона еритропоетин

Загуба на апетит, гадене и повръщане

Нарушения на съня

Болки в костите или ставите

Промени в количеството отделена урина

Важно е да се отбележи, че не всеки преживява тези симптоми еднакво, някои хора остават асимптомни, докато други усещат значително влошаване.

Причини и рискови фактори

Две състояния оглавяват списъка на причините за хроничната бъбречна недостатъчност:

Диабет и бъбреци : Проучване, публикувано в Clinical Journal of the American Society of Nephrology , посочва, че около 40% от хората с диабет развиват хронично бъбречно заболяване. Високата кръвна захар уврежда малките кръвоносни съдове в бъбреците.

Високо кръвно налягане и бъбреци : Хипертонията уврежда съдовете и затруднява филтрацията.

Други причини включват автоимунни заболявания (лупус), васкулити, поликистозна бъбречна болест, синдром на Алпорт и вродени малформации. Рисковите фактори включват диета с високо съдържание на сол, тютюнопушене, недостатъчен сън и физическа активност.

Диагностика: ключови изследвания

Освен измерването на eGFR, лекарят може да назначи:

Протеин в урината (uACR) – съотношение албумин/креатинин

Пълна кръвна картина за откриване на анемия

Метаболитен панел за оценка на бъбречна и чернодробна функция

Изследване на витамин D и паратиреоиден хормон

Електрокардиограма (ЕКГ) за сърдечен ритъм

Как да забавим прогресията на ХБН

Увреждането от трети стадий не може да бъде напълно обърнато, но забавянето на прогресията на ХБН е напълно постижимо. Експертите препоръчват:

Диета с ниско съдържание на сол (натрий) – според препоръките на CDC

Хидратация и бъбречна функция : пиене на достатъчно вода ежедневно

Ограничаване на алкохола и отказ от тютюнопушене

Редовна умерена физическа активност

Избягване на нестероидни противовъзпалителни средства (като ибупрофен) без лекарско одобрение

Стриктен контрол на кръвната захар и артериалното налягане

Лекарите често предписват АСЕ инхибитори за кръвното налягане, статини за защита на сърцето, препарати с желязо при анемия и инсулин при диабет.

Здраве на сърцето и бъбреците: неразривна връзка

Хората с бъбречно заболяване имат повишен риск от инфаркт и инсулт. Ето защо здравето на сърцето и бъбреците се разглежда като едно цяло, а превенцията на диализа започва с грижа за сърдечно-съдовата система.

Бъбречно заболяване в трети стадий е сериозна, но контролируема диагноза. Ранното откриване, редовното проследяване на eGFR, здравословният начин на живот и стриктното лечение на диабета и хипертонията могат значително да забавят прогресията. Въпреки че пълно обръщане на уврежданията не е възможно, качественият живот и избягването на диализа са реалистична цел за повечето пациенти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

