Какво би станало, ако ракът може да бъде спрян, преди изобщо да се появи? Тази амбициозна цел стои зад едно от най-обещаващите научни начинания в онкологията през последните години.

Пионерска ваксина срещу рак, разработена в сътрудничество между Университета в Оксфорд и водеща фармацевтична компания, навлиза в клинично изпитване това лято.

Към кого е насочена ваксината

Изпитването е насочено към хора със синдром на Линч, наследствено състояние, което значително повишава риска от развитие на няколко вида рак. Засегнатите носят дефектно копие на ген, отговорен за поправката на ДНК, което прави клетките им по-податливи на натрупване на мутации.

Снимка: OpenAI

Според данните, цитирани в проучването, синдромът на Линч засяга приблизително един на всеки 300 души само в Англия, около 175 000 души. Едва 5% от тях знаят, че носят състоянието.

Синдромът повишава риска от:

рак на дебелото черво (счита се, че увеличава риска с около 80%)

рак на яйчниците и рак на матката

карцином на панкреаса , както и рак на стомаха, бъбреците и кожата

Според представените данни синдромът на Линч е причина за около 1100 случая на рак на дебелото черво годишно, само в Англия.

Как работи новата mRNA ваксина

В основата на ваксината стои mRNA технологията, същата платформа, която придоби световна известност по време на пандемията. При хората със синдром на Линч мутациите се натрупват и постепенно правят клетките по-склонни да се превърнат в ракови.

Ключовата идея е, че тези мутации могат да бъдат „направени видими" за имунната система. Чрез достатъчно стимулиране организмът може да разпознае и атакува абнормалните клетки, преди те да се развият в предракови клетки или в злокачествено образувание.

Водещият изследовател на изпитването, проф. Дейвид Чърч от Центъра по човешка генетика на Оксфордския университет, обяснява, че целта е „да се обучи имунната система с ваксина" да разпознава отклоненията. Той описва mRNA ваксината като своеобразен „наръчник с инструкции", който насочва тялото да атакува предраковите клетки.

Снимка: OpenAI

Проучването Intercept-Lynch

Новото изпитване, наречено Intercept-Lynch, е част от научно сътрудничество между Университета в Оксфорд и фармацевтичен партньор, като развитието на ваксината е подкрепено от британската организация Cancer Research UK.

След като пациентите получат експерименталната ваксина (с кодово означение mRNA-4194), експертите ще:

анализират имунния отговор на организма

определят оптималната доза

проверят дали ваксината е безопасна

Втората фаза на проучването ще обхване няколко центъра във Великобритания, включително Оксфорд, и се очаква да започне през 2027 г. Възможно е, както при много ваксини, на по-късен етап пациентите да се нуждаят от бустерна доза.

Защо подходът може да бъде преломен

Според проф. Чърч ваксинацията срещу рак би могла да бъде „трансформираща" за хората със синдром на Линч, включително за онези, които вече са преживели един вид рак. Това е особено важно, тъй като тези пациенти остават изложени на риск през целия си живот: не е рядкост една жена първо да развие рак на матката, а години по-късно, рак на дебелото черво.

Снимка: OpenAI

Целите, избрани за ваксината, са подбрани заради своята обща характеристика при различните видове рак, свързани със синдрома на Линч, което според екипа би осигурило широка защита, ако ваксината се окаже ефективна.

Експертите от Оксфорд вярват още, че ако подходът докаже своя принцип на действие, придобитите познания могат да бъдат генерализирани и адаптирани за други видове рак в бъдеще. Това поставя имунотерапията и генетичната мутация в центъра на едно ново поколение иновативно лечение на рак.

Изпитването на тази ваксина срещу рак бележи важна стъпка в превенцията на рак, преминаване от лечение на вече развило се заболяване към спирането му още в зародиш.

Ваксината използва mRNA технология, за да обучи имунната система да разпознава предракови клетки, насочена е първоначално към хора със синдром на Линч, изложени на висок риск от наследствен рак и ако докаже своята ефективност, подходът би могъл да се разшири и към други онкологични заболявания. Важно е да се подчертае, че проучването е в ранна фаза, а ефикасността на ваксината тепърва ще бъде установявана.

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