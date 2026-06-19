За първи път науката разполага с доказателство, че ваксината срещу човешкия папиломавирус (HPV) не само предотвратява заболяване тя спасява животи.

Според ново мащабно проучване, момичетата, които са ваксинирани срещу HPV на 12 или 13-годишна възраст, имат практически нулев риск да починат от рак на шийката на матката преди 30-годишна възраст.

Това е новина, която специалистите наричат „невероятна повратна точка" в борбата с едно от най-разпространените онкологични заболявания при жените.

Какво показва проучването

Проучването, публикувано в авторитетното медицинско списание The Lancet и финансирано от британската организация Cancer Research UK, е първото по рода си, което измерва влиянието на ваксината върху смъртността от рак на маточната шийка, а не само върху честотата на заболяването.

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Изследователи от Queen Mary University of London анализират официални данни за смъртност и ваксинация при жени на възраст между 20 и 34 години. Основните изводи са категорични:

Близо нулев риск: При момичета, ваксинирани на 12–13 г., вероятността да починат от това заболяване преди 30-годишна възраст е почти нулева.

Историческо постижение: Между 2020 и 2024 г. в Англия не е регистрирана нито една смърт от рак на шийката на матката сред жени на възраст 20–24 г., за първи път в рамките на петгодишен период. Без ваксинация биха се очаквали около 23 смъртни случая.

Спасени животи: Откакто през 2008 г. ваксината се предлага на момичета в училищна възраст, тя е предотвратила близо 200 смъртни случая сред млади жени в Англия.

Защита и в по-късна възраст: За ваксинираните жени на 30–34 г. относителният риск от смърт е с 63% по-нисък.

„Невероятно е да си помислиш, че едно-единствено убождане може почти да елиминира определен вид рак," коментира проф. Питър Сасиени, водещ изследовател и професор по ракова епидемиология в Queen Mary University of London.

Защо HPV ваксината е толкова ефективна

Човешкият папиломавирус е изключително разпространен вирус, който се предава чрез близък кожен контакт. Повечето инфекции преминават от само себе си без последствия. Част от тях обаче причиняват промени в клетките, които години по-късно могат да доведат до рак.

Връзката е почти абсолютна, смята се, че HPV причинява 99% от случаите на рак на шийката на матката. Именно затова превенцията на рак чрез ваксиниране е толкова мощен инструмент, който атакува причината, преди тя да предизвика заболяване.

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Според Световната здравна организация (СЗО) ракът на шийката на матката е четвъртият най-чест рак при жените в световен мащаб. Самата ваксина срещу рак от този тип предотвратява около 90% от случаите на цервикален карцином.

Какво още защитава ваксината

Защитата от HPV не се ограничава само до шийката на матката. Ваксината предпазва и от определени видове рак на ануса, пениса, влагалището, вулвата, устата и гърлото, както и от генитални брадавици. Затова имунизацията срещу папиломавирус днес се предлага както на момичета, така и на момчета.

Тревожният сигнал: падаща ваксинация

Въпреки впечатляващите резултати, експертите отправят сериозно предупреждение. Нивата на ваксинация спадат значително след пандемията от COVID-19.

Според данните от проучването, обхватът на ваксинацията срещу HPV е паднал до около 75% на национално ниво и едва 60% в Лондон, далеч под целта на СЗО, която предвижда до 2030 г. всички държави да ваксинират 90% от момичетата до 15-годишна възраст.

„Падащият обхват на HPV ваксината означава, че без бързи и съгласувани усилия можем да видим обрат на тези тенденции," предупреждава проф. Сасиени. „Може да има още 15–25 предотвратими смъртни случая всяка година сред млади жени и в крайна сметка около 200 смъртни случая годишно, които биха могли да бъдат избегнати."

Мишел Мичъл, изпълнителен директор на Cancer Research UK, описва откритията като „невероятна повратна точка", но настоява: „Изключително важно е правителството и здравните системи спешно да предприемат целенасочени действия, за да достигнат общностите с най-нисък обхват."

Ваксината не е достатъчна сама по себе си

Експертите подчертават, че профилактиката на рак изисква комбиниран подход. Цервикалният скрининг остава ключов елемент, особено за жените, които не са били ваксинирани.

Хелън Хайндман, водеща медицинска сестра в благотворителната организация The Eve Appeal, предупреждава, че ракът на шийката на матката няма да бъде елиминиран, освен ако нивата на ваксинация и скрининг за рак не се подобрят и всеки нуждаещ се не получи навременно лечение.

„Комбинацията от HPV ваксинация и цервикален скрининг би могла да намали честотата на рака на шийката на матката до точка, в която почти никой няма да го развие," заключава проф. Сасиени.

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