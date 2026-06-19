За първи път науката разполага с доказателство, че ваксината срещу човешкия папиломавирус (HPV) не само предотвратява заболяване тя спасява животи. 

Според ново мащабно проучване, момичетата, които са ваксинирани срещу HPV на 12 или 13-годишна възраст, имат практически нулев риск да починат от рак на шийката на матката преди 30-годишна възраст.

Това е новина, която специалистите наричат „невероятна повратна точка" в борбата с едно от най-разпространените онкологични заболявания при жените

Какво показва проучването

Проучването, публикувано в авторитетното медицинско списание The Lancet и финансирано от британската организация Cancer Research UK, е първото по рода си, което измерва влиянието на ваксината върху смъртността от рак на маточната шийка, а не само върху честотата на заболяването.

Снимка: Canva

Изследователи от Queen Mary University of London анализират официални данни за смъртност и ваксинация при жени на възраст между 20 и 34 години. Основните изводи са категорични:

  • Близо нулев риск: При момичета, ваксинирани на 12–13 г., вероятността да починат от това заболяване преди 30-годишна възраст е почти нулева.
  • Историческо постижение: Между 2020 и 2024 г. в Англия не е регистрирана нито една смърт от рак на шийката на матката сред жени на възраст 20–24 г., за първи път в рамките на петгодишен период. Без ваксинация биха се очаквали около 23 смъртни случая.
  • Спасени животи: Откакто през 2008 г. ваксината се предлага на момичета в училищна възраст, тя е предотвратила близо 200 смъртни случая сред млади жени в Англия.
  • Защита и в по-късна възраст: За ваксинираните жени на 30–34 г. относителният риск от смърт е с 63% по-нисък.
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„Невероятно е да си помислиш, че едно-единствено убождане може почти да елиминира определен вид рак," коментира проф. Питър Сасиени, водещ изследовател и професор по ракова епидемиология в Queen Mary University of London.

Защо HPV ваксината е толкова ефективна

Човешкият папиломавирус е изключително разпространен вирус, който се предава чрез близък кожен контакт. Повечето инфекции преминават от само себе си без последствия. Част от тях обаче причиняват промени в клетките, които години по-късно могат да доведат до рак.

Връзката е почти абсолютна, смята се, че HPV причинява 99% от случаите на рак на шийката на матката. Именно затова превенцията на рак чрез ваксиниране е толкова мощен инструмент, който атакува причината, преди тя да предизвика заболяване.

Снимка: Canva

Според Световната здравна организация (СЗО) ракът на шийката на матката е четвъртият най-чест рак при жените в световен мащаб. Самата ваксина срещу рак от този тип предотвратява около 90% от случаите на цервикален карцином.

Какво още защитава ваксината

Защитата от HPV не се ограничава само до шийката на матката. Ваксината предпазва и от определени видове рак на ануса, пениса, влагалището, вулвата, устата и гърлото, както и от генитални брадавици. Затова имунизацията срещу папиломавирус днес се предлага както на момичета, така и на момчета.

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Тревожният сигнал: падаща ваксинация

Въпреки впечатляващите резултати, експертите отправят сериозно предупреждение. Нивата на ваксинация спадат значително след пандемията от COVID-19.

Според данните от проучването, обхватът на ваксинацията срещу HPV е паднал до около 75% на национално ниво и едва 60% в Лондон, далеч под целта на СЗО, която предвижда до 2030 г. всички държави да ваксинират 90% от момичетата до 15-годишна възраст.

„Падащият обхват на HPV ваксината означава, че без бързи и съгласувани усилия можем да видим обрат на тези тенденции," предупреждава проф. Сасиени. „Може да има още 15–25 предотвратими смъртни случая всяка година сред млади жени и в крайна сметка около 200 смъртни случая годишно, които биха могли да бъдат избегнати."

Мишел Мичъл, изпълнителен директор на Cancer Research UK, описва откритията като „невероятна повратна точка", но настоява: „Изключително важно е правителството и здравните системи спешно да предприемат целенасочени действия, за да достигнат общностите с най-нисък обхват."

Ваксината не е достатъчна сама по себе си

Експертите подчертават, че профилактиката на рак изисква комбиниран подход. Цервикалният скрининг остава ключов елемент, особено за жените, които не са били ваксинирани.

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Хелън Хайндман, водеща медицинска сестра в благотворителната организация The Eve Appeal, предупреждава, че ракът на шийката на матката няма да бъде елиминиран, освен ако нивата на ваксинация и скрининг за рак не се подобрят и всеки нуждаещ се не получи навременно лечение.

„Комбинацията от HPV ваксинация и цервикален скрининг би могла да намали честотата на рака на шийката на матката до точка, в която почти никой няма да го развие," заключава проф. Сасиени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Сасиени П. и др., „Влияние на HPV ваксинацията върху смъртността от рак на шийката на матката" — The Lancet (2026)

  2. „HPV ваксината рязко намалява случаите на рак на шийката на матката" — Cancer Research UK

  3. Глобална стратегия за елиминиране на рака на шийката на матката — Световна здравна организация (СЗО)

  4. „HPV ваксината намалява риска от смърт от рак на шийката на матката преди 30 г. до нула" — The Guardian

  5. „HPV ваксината намалява риска от смърт от рак на шийката на матката" — BBC News