Има няколко причини, поради които кашлицата може да продължи повече от нормалното.

Обяснението може да е толкова просто и да се изчерпва с алергии или продължителна инфекция, но може да е и далеч по-сериозно. Важно е да се стигне до същината на причината и да се предприемат стъпки, за да се предотврати влошаване на състоянието ви.

Какво представлява хроничната кашлица

Хроничната кашлица е кашлица, която продължава повече от 8 седмици при възрастни и 4 седмици при деца. Това е една от най-честите причини, поради които хората посещават своите лекари.

Ако кашлицата продължава след този период, това означава, че вероятно не е причинена от обикновена респираторна инфекция или настинка, така че опитът да я игнорирате няма да я накара да изчезне.

Кашлицата обикновено е нещо добро. Тя ви помага да се отървете от вещества, които могат да раздразнят дихателните ви пътища. Всеки кашля понякога. Но хроничната кашлица често е симптом на здравословно състояние. В зависимост от причината, може да имате и симптоми като:

Температура

Киселини в стомаха

Болка в гърдите

Дрезгавост

Задух

Хрема или запушен нос

Болки в гърлото или често прочистване на гърлото

Гъделичкане в задната част на гърлото

В редки случаи, кашлица с кръв

Независимо от причината, честата кашлица може да ви изтощи и да се чувствате несигурни кога ще се появи следващият пристъп. Ето защо е важно да се обърнете към лекар, за да намерите начини за справяне с нея.

Какво причинява упоритата кашлица? 9 основни фактора

Причините за хронична кашлица варират от лесно контролируеми състояния до сериозни заболявания. Вашето лечение ще зависи изцяло от основната причина.

1. Постназална секреция

Постназалната секреция е сред най-честите причини за продължителна кашлица. Алергии, вируси, прах, химикали или възпаление могат да дразнят носните мембрани и да предизвикат отделяне на слуз, която се стича в гърлото. Това предизвиква кашлица, особено през нощта, когато лежите.

Лечение: Деконгестанти, антихистамини (назални или орални), назални глюкокортикоиди или назални спрейове могат значително да подобрят симптомите.

2. Астма

Когато имате астма, мускулите около дихателните ви пътища се стягат, лигавицата се подува и клетките в дихателните ви пътища произвеждат гъста слуз. Астматичната кашлица е опит на тялото да вкара въздух в тези ограничени области. Астмата може да бъде провокирана от време на време, алергии, инфекции, тютюнев дим, медикаменти, физически упражнения и дори емоции.

Лечение: Стандартното лечение включва инхалаторни глюкокортикоиди за намаляване на възпалението. При хрипове или задух може да се предпише инхалаторен бронходилататор, за да отворите дихателните пътища.

3. Инфекции на дихателните пътища

Дори след като изглежда, че сте се възстановили от настинка, грип, COVID-19 или пневмония, кашлицата може да продължи. Магарешката кашлица (коклюш) е респираторна инфекция, която често остава недиагностицирана като причина за хронична кашлица.

Лечение: Много инфекции просто трябва да преминат. Белите дробове се нуждаят от време, за да се възстановят и да създадат нови кашлични рецептори (които са отговорни за задействането на кашличния рефлекс). В някои случаи лекарят може да предпише антибиотик.

4. Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

При ГЕРБ слабата мускулна лента около долната част на хранопровода позволява стомашната киселина да се връща обратно вместо да се насочва към стомаха. Киселинните течности от стомаха дразнят белите дробове и предизвикват хронична кашлица. Киселини в стомаха и болки в гърдите са чести симптоми на ГЕРБ, макар че може да нямате други симптоми освен кашлицата.

Лечение: Промени в начина на живот – избягване на мазни храни, шоколад, кола, червено вино, кисели сокове и твърде много алкохол. Лекарят може да ви препоръча да отслабнете или да спрете да пушите. Той може да ви предпише лекарство за забавяне на производството на киселина в стомаха, наречено инхибитор на протонната помпа.

5. Лекарства за кръвно налягане

Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), често използвани за лечение на високо кръвно налягане, могат да причинят хронична суха, дразнеща кашлица при до 20% от хората, които ги използват. Малка промяна в лекарствата може да елиминира този страничен ефект.

6. Тютюнопушене

Тютюнопушенето уврежда белите дробове (и останалата част от тялото). Белите дробове произвеждат слуз, за ​​да се опитат да се отърват от химикалите и частиците в тютюневия дим, които ги дразнят. Това е така наречената „кашлица на пушача", която може да бъде сред първите признаци на много по-голям проблем, като Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Важно: Трябва да спрете да пушите, но не очаквайте кашлицата да изчезне веднага или изобщо. Години на пушене означават, че белите дробове ще се нуждаят от време, за да се възстановят.

7. Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

ХОББ е група заболявания, включително емфизем, хроничен бронхит и хронична обструктивна астма, които затрудняват вкарването и изкарването на въздух от белите дробове. В повечето случаи тялото произвежда прекалено много слуз и кашлица, за да се опита да я изчисти. Друг симптом е задух. С времето ХОББ може да се влоши и да стане животозастрашаваща. Повечето хора с ХОББ са пушачи или са били преди. Но възможно е да имате ХОББ, дори ако никога не сте пушили.

Лечение: Вашият лекар може да лекува ХОББ със спасителни инхалатори и инхалаторни или перорални стероиди, за да помогне за контролиране на симптомите и минимизиране на по-нататъшните увреждания. Може да се нуждаете и от кислородна терапия.

8. Рак на белия дроб

Въпреки че това не трябва да е на първо място в списъка с възможни причини, е още една причина да проверите кашлицата си. Тютюнопушенето е водещата причина за рак на белия дроб, въпреки че някои хора, които развиват рак на белия дроб, никога не са пушили. Ако не пушите и нямате фамилна история на рак на белия дроб, това не е вероятната диагноза.

Лечение: Определя се от размера и местоположението на рака – хирургия, химиотерапия, лъчетерапия, таргетна медикаментозна терапия или имунотерапия.

9. Рефрактерна (упорита) кашлица

Ако лекарят не може да намери причината за кашлицата и тя продължава, може да препоръча лекарство за потискане на кашлица. Има както рецептурни, така и безрецептурни варианти. Не приемайте безрецептурни медикаменти за дълги периоди без да се консултирате с лекар.

Диагностициране на причината за хронична кашлица

За да установи причината за вашата кашлица, лекарят ще снеме медицинската ви история и ще направи физически преглед. Ще иска да знае:

Кога е започнала кашлицата?

Има ли нещо, което изглежда да я провокира ?

Кашляте ли храчки, слуз или кръв ?

Били ли сте в близък контакт с някой със сходни симптоми или респираторна инфекция?

Пушите ли или сте пушили в миналото?

Имате ли проблеми с киселини или лошо храносмилане?

Имате ли алергии или постназална секреция?

Започнали ли сте наскоро нови медикаменти?

Вашият лекар ще измери жизнените ви показатели, включително температурата, и ще преслуша белите дробове и сърцето ви със стетоскоп. Въз основа на симптомите може да предложи пробно лечение преди допълнителни изследвания.

Възможни тестове включват:

Тампон за гърло

Кръвен тест

Рентген на гръдния кош или компютърна томография

Белодробни функционални тестове

Тест за киселинен рефлукс

Хроничната кашлица не е нещо, което трябва да игнорирате. От алергии и астма до ГЕРБ и ХОББ, причините за упорита кашлица могат да бъдат разнообразни и да изискват специфично лечение. Ключът към успешното овладяване на симптомите е ранната диагностика и подходящо лечение, базирано на основната причина.

Ако кашлицата ви продължава повече от 8 седмици или се съпровожда от тревожни симптоми като задух, висока температура или в редки случаи кашлица с кръв, консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро. Не чакайте проблемът да се влоши – своевременната медицинска помощ може да направи огромна разлика за вашето здраве и качество на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

