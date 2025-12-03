Учените съобщават за значителен напредък в борбата срещу коклюша (магарешката кашлица), нова назална ваксина, която може да спре разпространението на заболяването, като предотвратява заселването на бактериите в носа и гърлото.

Новината идва в момент, когато случаите на коклюш нарастват в страните от ЕС/ЕИП през 2023 г. и началото на 2024 г. в сравнение с предходните години. Много страни, включително България, са съобщават за разпространение през първата половина на 2024 г.

Какво представлява новата ваксина BPZE1?

Експериментална ваксина срещу коклюш, известна като BPZE1, се прилага чрез назален спрей и работи по съвършено различен начин от съществуващите ваксини. Според клинично изпитване, финансирано от британското правителство, новата ваксина успява да блокира бактериите на коклюша от заселване в носната кухина и гърлото, ключов механизъм за предотвратяване на предаването на инфекцията между хората.

Проучването Champion-1, публикувано в престижното списание The Lancet Microbe, включва 53 възрастни участници и демонстрира обещаващи резултати. Ваксината BPZE1 предизвиква силни имунни отговори както в носната лигавица, така и в кръвта, което предполага възможност за дългосрочна защита.

Как се различава от съществуващите ваксини?

Настоящите ваксини срещу коклюш, които се предлагат на бебета, деца и бременни жени, не осигуряват доживотна защита и не предотвратяват носителството или разпространението на бактериите. Те са ефективни за защита на отделния човек, но не спират веригата на предаване.

Новата назална ваксина обаче:

Блокира заселването на бактерията Bordetella pertussis в дихателните пътища

Предлага потенциал за по-дълготрайна защита за всички възрастови групи

Може да намали предаването на инфекцията в общността

Осигурява имунен отговор директно в носната лигавица – първата линия на защита

Защо това е важен пробив?

Магарешката кашлица (коклюшът) е високозаразно заболяване, което може да бъде смъртоносно, особено за кърмачета. През 2024 Еворпа регистрира рязък скок на случаите, което подчертава спешната необходимост от по-ефективни мерки за контрол.

Министърът на общественото здраве Ашли Далтън в Англия нарича британското излседване "голям пробив в борбата срещу коклюша". За разлика от съществуващата ваксина за бременни жени, която защитава бебетата в утробата и предотвратява девет от десет смъртни случая при кърмачета, новият назален спрей работи чрез прекъсване на веригата на предаване.

Кой може да се възползва от новата ваксина?

Ако резултатите бъдат потвърдени в допълнителни клинични изпитвания и ваксината получи одобрение, тя би могла да се прилага при:

Възрастни, които са в контакт с кърмачета.

По-големи деца и юноши.

Здравни работници и други рискови групи.

Потенциално цялото население като част от рутинната имунизация.

Проф. Робърт Рийд, който е ръководил проучването в изследователския център NIHR Southampton Biomedical Research Centre, посочва, че ваксината би могла да представлява голяма крачка напред в спирането на разпространението на заболяването.

Какво трябва да знаят родителите за коклюша?

Симптомите на магарешката кашлица първоначално приличат на обикновена настинка, но бързо се развиват в характерни пристъпи на кашлица, които могат да включват специфичен "магарешки" звук при вдишване.

Кашлицата може да продължи няколко седмици или месеци, което прави заболяването изтощително както за болните, така и за семействата им.

Текуща имунизация срещу коклюш

В много страни от ЕС/ЕИП (включително България) се въведе/подобри препоръчителната имунизация на бременни жени. Целта е предаване на антитела през плацентата, което да предпази новороденото през първите му месеци, преди да е започнал собственият му имунизационен курс.

Тип ваксина : Трикомпонентна ваксина с намалено съдържание (Tdap).

Схема в България: Еднократна имунизация, безплатна и по желание, препоръчва се между 27-ма и 36-та гестационна седмица (идеално в началото на третия триместър).

Родителите се насърчават да търсят спешна медицинска помощ, ако бебето им е под шест месеца и показва симптоми на коклюш, тъй като заболяването може да бъде особено опасно за най-малките.

Какво следва?

Разработването на ваксината BPZE1 и нейното тестване с подкрепата на Националния институт за здравни изследвания (NIHR) представлява значителна инвестиция в бъдещето на общественото здраве.

Преди ваксината да стане широко достъпна, ще са необходими:

Допълнителни клинични изпитвания с по-голям брой участници.

Тестване при различни възрастови групи, включително деца.

Одобрение от регулаторните здравни органи.

Оценка на дългосрочната ефикасност и безопасност.

Новата назална ваксина срещу коклюш представлява обещаващ напредък в медицинската наука и би могла да промени начина, по който защитаваме обществото от магарешката кашлица. Докато чакаме допълнителни изпитвания и одобрение, съществуващите ваксини остават най-добрата защита за бебета, деца и бременни жени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

