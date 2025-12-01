Бебетата, които преболедуват тежка инфекция с често срещан респираторен вирус, имат значително по-висок риск да развият астма в детска възраст, особено ако в семейството има алергии или астматични заболявания.

Това разкрива ново научно изследване, което хвърля светлина върху връзката между ранните вирусни инфекции и хроничните респираторни проблеми при деца.

Какво е Респираторният синцитиален вирус и защо е опасен за новородените?

Респираторният синцитиален вирус (РСВ) обикновено причинява леки, простудоподобни симптоми при повечето хора. Но за бебета под шест месеца този вирус може да бъде особено опасен. Според данни от Европейския съюз, RSV изпраща около 213 000 деца под пет години в болница всяка година само в ЕС, Норвегия и Обединеното кралство.

Снимка: Canva

Новото проучване, публикувано в престижното научно списание Science Immunology, разкрива още по-тревожна тенденция: новородените, които са били хоспитализирани с РСВ инфекции, имат три пъти по-голяма вероятност да получат диагноза астма в сравнение с бебета, които не са били хоспитализирани.

При тежко болни бебета, чиито родители имат астма, рисковете са още по-високи.

Как вирусът влияе на имунната система на бебетата?

"Това проучване подчертава колко уязвима е имунната система в първите седмици от живота", обяснява д-р Хамида Хамад, един от авторите на изследването и водещ изследовател в Центъра за изследване на възпалението VIB-UGent в Белгия. "Една-единствена вирусна атака през този прозорец може да оформи респираторното здраве за години напред."

Връзката между генетика и ранна инфекция

Учените анализират здравни данни от всички деца, родени в Дания между 1994 и 2018 г., и провеждат контролирани лабораторни експерименти, за да идентифицират връзката между ранните вирусни инфекции и генетичните рискове за алергии.

В експериментални модели с мишки изследователите установяват, че:

Вирусните инфекции предизвикват имунни промени, правещи новородените по-уязвими към обикновени алергени като домашни прахови кърлежи.

Майките с алергии прехвърлят свързани антитела на бебетата си, което допълнително повишава чувствителността им към тези дразнители

Взаимодействието между РСВ инфекция в ранна детска възраст и генетичните рискове за алергии създава условия за развитие на астма, хронично заболяване , което причинява възпаление и подуване в дихателните пътища

Астмата в Европа е значителен здравен проблем

Астмата засяга 5,7% от жителите на ЕС, като процентите варират от 1,5% в Румъния до 9,4% във Финландия, показват последните данни. Заболяването няма лечение, но може да бъде контролирано с правилна терапия и превантивни мерки.

"Откриването на начини за предотвратяване на астмата е основен приоритет в областта на общественото здраве", отбелязват изследователите.

Ваксинацията срещу RSV – ключ към превенцията?

Докато други учени преди това идентифицират връзка между РСВ и детската астма е трудно да се докаже, че вирусът директно причинява заболяването. Новото изследване предоставя по-ясни доказателства за тази причинно-следствена връзка.

Какво предлага ваксинацията?

През 2023 г. Европейският съюз одобри първата ваксина срещу РСВ за защита на бебета до шест месеца. Когато жените се ваксинират по време на бременност, ваксината генерира антитела, които се прехвърлят на развиващия се плод.

Снимка: Canva

"Ако предотвратяването на РСВ инфекция също намалява риска от астма, ползите за семействата и здравните системи биха могли да бъдат огромни", казва д-р Барт Ламбрехт, друг автор на проучването и научен директор на Центъра за изследване на възпалението.

Къде се препоръчва ваксинацията?

Здравните власти препоръчват ваксинацията за бременни жени в Белгия, Франция, Люксембург и Словения, но приемането остава неравномерно в различните страни.

"Това е момент, в който политиката, науката и педиатрите могат да се обединят", подчертава д-р Ламбрехт.

Какво означава това за родителите?

Новите данни показват, че защитата на новородените от РСВ може да има дългосрочни ползи за респираторното здраве далеч отвъд първите месеци от живота. За семейства с история на алергии или астма, превантивните мерки стават още по-важни.

Снимка: Canva

Експертите подчертават, че има няколко начина за намаляване на риска:

Ваксинация на бременни жени, където е налична и препоръчана

Избягване на излагане на новородени на хора с респираторни инфекции

Добра хигиена на ръцете при контакт с бебета

Консултация с педиатър при първи признаци на респираторни проблеми

Новото проучване подчертава важността на имунната система в първите седмици от живота и как един вирус може да има продължително въздействие върху детското здраве. Връзката между РСВ инфекциите и развитието на астма при деца отваря нови възможности за превенция чрез ваксинация и ранна интервенция.

С одобрението на първата РСВ ваксина в Европа и нарастващите доказателства за нейните потенциални дългосрочни ползи, здравните специалисти имат нов инструмент за защита на най-уязвимите пациенти. За родителите това означава възможност да вземат информирани решения за здравето на своите новородени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

