Педиатри предупреждават: Сиропите за кашлица за деца често са излишни

Кашлицата на детето е плашеща за родителите – и първото нещо, което им идва на ум, е да посегнат към сироп за кашлица. Сиропите обаче не са перфектното решение и могат да причинят повече вреди, отколкото ползи.

Всъщност, педиатрите днес предупреждават, че прекомерната употреба или злоупотребата със сиропи за кашлица сред децата рискува сериозни странични ефекти.

Те съветват приоритетът да бъде определянето на причината за кашлицата, осигуряването на облекчение у дома по безопасен начин и запазването на лекарства за случаите, когато са абсолютно необходими.

Кашлицата при децата

Кашлицата обикновено е защитна реакция, която позволява на слузта и дразнителите да бъдат изхвърлени от дихателните пътища. Ненужното ѝ потискане със сиропи може да има обратен ефект. Прекомерната употреба на сироп за кашлица при деца е не само неефективна, но и опасна.

Родителите трябва да наблегнат на поддържаща грижа, да наблюдават симптомите и да потърсят медицинска помощ, в случай че кашлицата продължава, засилва се или е придружена от температура, дихателен дистрес или отказ от хранене.

Снимка: iStock

Правилната употреба на лекарства, допълнена с природни средства и навременна консултация с лекар, е най-безопасният метод за лечение на кашлица при деца.

Не всяка кашлица изисква лекарство

Най-често срещаната кашлица при децата е резултат от вирусни инфекции като настинки или грип. Това са самовъзстановяващи се състояния и се подобряват в рамките на седмица или две. Сиропите само прикриват симптома, а не причината, пише Times of India.

Снимка: Canva

Зависимостта от тях също така е склонна да успокоява родителите твърде много и може да отложи действителната диагноза, особено ако кашлицата е причинена от астма, алергия или сериозна инфекция на гръдния кош.

Прекаляването крие скрити опасности

Повечето лекарства за кашлица съдържат смеси от деконгестанти, антихистамини и понякога кодеинови производни (кодеинът е лекарство от групата на опиоидите). Прекомерните количества могат да доведат до сънливост, замаяност, сърцебиене, гадене, а в тежки случаи - задух или гърчове.

Метаболизмът на детето е по-чувствителен към лекарства, така че леките предозирания могат да имат огромни последици. Родителите не трябва да добавят „допълнителна лъжичка“ с надеждата за по-бързо възстановяване.

Децата усвояват лекарствата по различен начин

За разлика от възрастните, бъбреците и черният дроб на децата все още не са узрели. Това означава, че лекарствата се задържат по-дълго в системата и оказват по-голям ефект.

Доза, която е на пръв поглед безобидна, може да се натрупа и да стане токсична, ако се прилага твърде често. Ето защо лекарите изискват точно дозиране въз основа на теглото при деца.

Естествени и по-безопасни варианти

Лесните, домашно приготвени средства обикновено работят също толкова добре, ако не и по-добре, от сиропите:

Медът (при деца над 1 година) успокоява гърлото и намалява нощната кашлица.

Топли течности, супи и билкови чайове облекчават болката в гърлото и успокояват раздразнението.

Инхалация с пара или солена вода разхлабват запушването.

Добрата хидратация и почивка позволяват на тялото да се възстанови естествено от инфекцията.

Тези лечения са безопасни, евтини и без страничните ефекти на лекарствата без рецепта.

Кога се прилагат сиропи за кашлица

Има специфични ситуации, в които лекар може да предпише сиропи за кашлица – например при хронична алергична кашлица, магарешка кашлица или бактериални инфекции, където са необходими антибиотици.

Но дори и тогава дозата, продължителността и качеството на сиропа трябва да бъдат разумно зададени от педиатър. Самолечението на деца никога не е добра идея.

Често задавани въпроси

Как бързо да спрем кашлицата при деца?

Ако детето е на една година или повече, дайте му топъл ябълков сок, мляко или безкофеинов чай ​​с мед. Топлата течност може да успокои гърлото му и да разреди слузта. Помогнете за прочистване на гърдите му с овлажнител за въздух или парна баня. Кое е най-доброто облекчение на кашлицата за деца?

Дишането на пара, например с течаща вода от душа в затворена баня. Инхалациите също са добър вариант. Давайте топли течности за пиене. Медът по-добър ли е от сиропа за кашлица?

Изследванията показват, че медът може да помогне за облекчаване на кашлицата. А в някои случаи е по-ефективен от лекарството за кашлица. Проучване установява, че медът помага както при честотата, така и при интензивността на кашлицата при деца на възраст от 1 до 18 години. Какви са признаците на сериозна кашлица?

Кашлицата, която издава определени звуци, като конвулсивна кашлица (магарешка кашлица), хрипове или лай, може също да сигнализира за по-сериозен проблем. Хроничната кашлица, която продължава повече от осем седмици може да е признак на по-сериозно или хронично белодробно заболяване. Мога ли да дам на детето си сироп за кашлица?

Лекарства за настинка без рецепта не се препоръчват за деца под 4 години. За деца от 4 до 6 години ги давайте само след предписание от лекар. След 6-годишна възраст могат да се следват указанията на опаковката (бъдете много внимателни с дозирането).