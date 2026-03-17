Ваксините срещу COVID-19 спасяват милиони животи по целия свят, но месеци след началото на масовата имунизация, малък брой хора започват да развиват опасни тромбози след ваксинация срещу COVID-19 в необичайни части на тялото.

Тези редки, но сериозни усложнения се появяват само при ваксини, използващи модифициран аденовирус като носител. До скоро механизмът зад тези кръвни съсиреци оставаше загадка, но международен екип учени най-накрая установи причниата.

Какво е VITT синдромът и защо възниква

Състоянието получава името ваксинно-индуцирана имунна тромбоцитопения и тромбоза (VITT). То настъпва, когато имунната система погрешно атакува един от собствените протеини на организма, наречен тромбоцитен фактор 4 (PF4).

Според проучването, публикувано в престижното списание New England Journal of Medicine, антителата, които разпознават тромбоцитния фактор 4, всъщност са част от нормалните имунни отговори. При VITT обаче антителата, които се развиват, са необичайно "лепкави". Те се залепват към тромбоцитния фактор 4, събирайки множество молекули иформирайки големи протеинови клъстери, наречени имунни комплекси и тромби, което води до опасни кръвни съсиреци.

Революционното откритие: Ролята на протеин VII

Международен екип учени от Австралия, Канада и Германия проведе елегантна серия от експерименти, изследвайки 100 пациенти с VITT от цял свят. Ключът към разгадаването на мистерията се оказват проби от двама пациенти, които даряват кръв преди ваксинацията, тези проби са съхранявани в германските хранилища за кръв.

Изследователите установяват, че антителата, участващи в VITT, започват като антитела, които разпознават аденовирусен протеин, наречен протеин VII. Тези антитела вероятно произхождат от имунната памет на по-ранни аденовирусни инфекции, които са чести в детството и причиняват леки симптoми, подобни на настинка.

Рядката мутация, която причинява проблема

По време на нормалните имунни отговори на инфекция или ваксинация, възникват дребни случайни генетични промени в клетките, които произвеждат антитела. Това е нормално и помага на имунната система да усъвършенства антителата си за по-ефективна борба с инфекциите.

При всички пациенти с VITT обаче изследователите откриват същата специфична мутация на антителата. С промяната на само една малка част от антитялото, то внезапно придобива способността да се свързва много силно с тромбоцитния фактор 4.

Генетичната предразположеност към VITT

Предишни проучвания от същия екип вече са показали, че повечето пациенти с VITT носят определен генетичен вариант на имунна система, който оформя структурата на произвежданите от тях антитела.

Новото изследване помага да се обясни защо това е важно. Идентифицираната мутация възниква само при антитела, изградени на тази генетична основа, което им позволява да се "захващат" изключително здраво за тромбоцитния фактор 4.

Защо VITT е толкова рядък

Това откритие обяснява защо VITT синдромът е изключително рядък. Трябва да възникнат едновременно два малко вероятни събития:

Първо , човек трябва да наследи конкретния имунен генетичен вариант

Второ , рядка мутация трябва да възникне в една от клетките, произвеждащи антитела като отговор на аденовируса

Само когато и двете събития се случат заедно, имунната система започва да атакува тромбоцитния фактор 4.

Значението на откритието за бъдещето

Аденовирусните ваксини остават важен инструмент, те са универсални, евтини и лесни за разпространение по целия свят. Когато настъпи следващата пандемия, ваксините, създадени по този начин, отново могат да спасят милиони животи.

Други случаи на VITT-подобни синдроми

Експертите от University of Birmingham отбелязват, че понякога се срещат пациенти със синдроми, които изглеждат точно като VITT, но без връзка с ваксинация. Тези случаи понякога се задействат от вирусни инфекции, включително аденовирусни инфекции и цитомегаловирус.

Подобен процес също е замесен при хора с:

Повтарящи се кръвни съсиреци през много години

Повтарящи се спонтанни аборти

Инсулт при новородено бебе, причинен от антитела от майката, които атакуват тромбоцитния фактор 4

Има ли път към по-безопасни ваксини?

Разбирането на точния механизъм на образуване на тромби при VITT означава, че учените вече могат да модифицират бъдещите ваксини, за да избегнат задействането на тази рядка имунна реакция. Промяната в дизайна на бъдещи ваксини може да осигури още по-голяма безопасност на ваксините, като запази техните животоспасяващи ползи.

Това откритие е важна стъпка напред в разбирането на сложните взаимодействия между ваксинацията и имунната система, което в крайна сметка ще доведе до по-безопасни и ефективни ваксини за всички.

