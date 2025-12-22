Пациентите с автоимунни заболявания са сред най-уязвимите групи при инфекция с COVID-19, но ново мащабно проучване установява, че бустерна доза на ваксините срещу „Ковид значително намалява риска от тежко протичане на заболяването и хоспитализация. 

Според данните, реваксинацията е ключов инструмент за защита на имунокомпрометираните пациенти.

Какво показва новото проучване?

Според проучване, публикувано в списание The Journal of Rheumatology на 1 декември 2025 г., бустерната доза от ваксина срещу Ковид осигурява съществена защита за хора със системни автоимунни ревматични заболявания, псориазис, възпалителни чревни заболявания и множествена склероза.

Изследователите анализират данни от електронни здравни досиета на четири американски здравни системи, като включват над 214 000 възрастни с автоимунни заболявания, приемащи имуномодулиращи медикаменти.

Основни резултати от изследването:

  • Моновалентната бустерна доза намалява риска от хоспитализация с 38%
  • Бивалентната бустерна доза намалява хоспитализациите с 32%.
  • Честотата на хоспитализации при получилите моновалентна бустерна доза е 15.6 на 1000 души годишно, спрямо 20.1 при тези само с основна ваксинация.
  • При бивалентната доза честотата е 7.9 на 1000 души годишно спрямо 10.2 при неваксинираните с бустер.

Защо бустерната доза е важна за пациенти с автоимунни заболявания?

Хората с автоимунни заболявания, особено тези на имуносупресивна терапия, имат отслабен имунен отговор и са изложени на по-висок риск от тежко протичане на COVID-19. Авторите на проучването подчертават, че ефективността на ваксините намалява с времето, което прави бустерната доза от ваксина срещу Ковид особено важна за поддържане на защитата.

Ползи от реваксинацията:

  • Предотвратяване на тежко протичане - основната полза от бустерните дози е намаляването на риска от хоспитализация и усложнения.
  • По-голяма ефективност при рискови групи - ефектът е по-изразен при имунокомпрометирани пациенти отколкото при здрави индивиди.
  • Дългосрочна защита - редовната реваксинация поддържа имунитета при пациенти с отслабен имунен отговор.

Колко ефективна е бустерната доза спрямо диагностициран COVID?

Важно е да се отбележи, че бустерната доза от ваксина срещу Ковид показва по-скромна ефективност в предотвратяването на самата инфекция - 10% за моновалентната и 5% за бивалентната доза. Това означава, че главната стойност на реваксинацията е в предотвратяването на тежко протичане и хоспитализация, а не толкова в предпазването от инфекция като цяло.

Какво препоръчват експертите?

"Това проучване предоставя допълнителни доказателства за стойността на увеличаването на ваксинационния обхват сред високорискови имунокомпрометирани популации", заключават авторите на изследването.

В придружаващ редакционен коментар експертите подчертават: "SARS-CoV-2 ваксините са полезни за пациенти със системни автоимунни ревматични заболявания. Въпреки това, ефективността намалява с времето след ваксинацията, затова бустерните ваксини остават важен инструмент за поддържане на ефективността във времето."

Кой трябва да получи бустерна доза?

Пациентите със следните състояния се нуждаят от особено внимание относно реваксинацията:

  • Системни автоимунни ревматични заболявания.
  • Псориазис.
  • Възпалителни чревни заболявания.
  • Множествена склероза.
  • Други състояния, изискващи имуномодулираща терапия.

Проучването ясно демонстрира, че бустерната доза Ковид ваксина е ефективна защита за пациенти с автоимунни заболявания, като значително намалява риска от хоспитализация и тежко протичане на COVID-19. Въпреки че реваксинацията не предотвратява напълно инфекцията, тя осигурява критично важна защита за най-уязвимите групи пациенти.

За хората с автоимунни състояния редовната консултация с лекуващия лекар относно графика на ваксинация остава ключова за оптимална защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

