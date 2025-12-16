Ваксините срещу „Ковид“ продължават да предпазват хората години след имунизацията, но не само от вируса.

Ново мащабно проучване, обхващащо 28 млн. възрастни на възраст между 18 и 59 години, показва, че ваксинираните имат 25% по-нисък риск от смърт от всякакви причини в сравнение с неваксинираните. Изследването, проведено във Франция и публикувано в престижното научно издание JAMA Network Open, проследява здравословното състояние на участниците в продължение на четири години, от края на 2021 г. до март 2025 г.

Резултатите категорично опровергават твърденията, че mRNA ваксините могат да причинят дългосрочни здравни увреждания или повишена смъртност. Напротив, данните сочат, че имунизираните са по-защитени не само от тежки усложнения от COVID-19, но и от редица други причини за смърт.

Ключови резултати от проучването

74% по-нисък риск от смърт вследствие на COVID-19

Според изследването, проведено от Epi-Phare – научна група под надзора на Френската агенция за безопасност на лекарствата (ANSM) и Националната здравноосигурителна каса на Франция, ваксинираните лица са 74% по-малко вероятно да починат от тежка форма на COVID-19. Това е очакван резултат, тъй като основната цел на ваксините е да предпазят от тежко протичане на заболяването.

Намален общ риск от смъртност

По-забележителното откритие обаче е, че дори след изключване на смъртните случаи от COVID-19 от анализа, ваксинираните продължават да показват по-ниска обща смъртност. Това предполага, че защитата не се свежда само до директна превенция на вирусната инфекция, а има по-широк благоприятен ефект върху здравето.

Без увеличение на смъртността от рак или сърдечни заболявания

Едно от най-значимите заключения на проучването е, че не е установено никакво увеличение на смъртните случаи от:

Онкологични заболявания – 769 срещу 853 на млн. души (по-ниска смъртност при ваксинираните)

Сърдечно-съдови заболявания – 282 срещу 367 на млн. души

Външни причини (инциденти, самоубийства) – 493 срещу 597 на милион души

Във всички категории ваксинираните показват равни или по-ниски нива на смъртност в сравнение с неваксинираните.

Защо ваксинираните имат по-ниска смъртност?

Предотвратяване на дългосрочни усложнения

Експертите обясняват, че избягването на тежка COVID-19 инфекция може да предпази от редица дългосрочни здравни проблеми:

Хронично възпаление.

Сърдечно-съдови усложнения.

Дълъг COVID (long COVID) – състояние с продължителни симптоми

Тези фактори могат да повлияят риска от смърт години след инфекцията.

Здравни навици и достъп до грижи

Изследователите признават, че хората, които се ваксинират, може да се различават от неваксинираните по други характеристики:

По-добър достъп до здравни грижи.

Живеят в по-малко депривирани райони.

Показват по-голяма здравна осъзнатост.

Въпреки това, анализът разкрива интересна подробност: ваксинираните участници са леко по-възрастни и с по-висока честота на кардиометаболитни заболявания, фактори, които обикновено увеличават риска от смърт. Въпреки това, тяхната смъртност е останала по-ниска, което укрепва доказателствата за защитен ефект на ваксините.

Най-голямото проучване досега

Френското изследване е най-мащабното дългосрочно проучване на безопасността на mRNA ваксините срещу COVID-19 в общата възрастна популация. То включва:

22,8 млн. ваксинирани лица (поне една доза)

5,9 млн. неваксинирани

Проследяване за период от 45 месеца (почти 4 години)

Данни от Френската национална здравна информационна система

За четиригодишния период са регистрирани 98 429 смъртни случая (0,4%) сред ваксинираните и 32 662 (0,6%) сред неваксинираните.

Изводи за дългосрочната безопасност

Д-р Лора Семензато от Френската агенция за безопасност на лекарствата, водещ автор на изследването, заявява:

„Доколкото ни е известно, това е първото национално популационно проучване, което изследва разликите в общата смъртност между лица, които са получили и не са получили ваксини срещу COVID-19, четири години след първата доза."

Екипът на Epi-Phare заключава, че причинно-следствената връзка между mRNA ваксинацията и излишна дългосрочна смъртност изглежда силно невероятна.

Какво означава това за общественото здраве?

Резултатите от проучването предоставят убедителни доказателства, че:

mRNA ваксините са безопасни на дългосрочна база. Ваксинацията продължава да предпазва живота години след имунизацията. Няма основание за притеснения относно повишена смъртност от рак, сърдечни заболявания или други причини.

В Европейския съюз към февруари 2023 г. са приложени над 976 млн. дози ваксини срещу COVID-19, според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC). Програмите за ваксинация продължават със стотици милиони допълнителни бустерни дози всеки сезон.

Четиригодишното френско проучване сред 28 милиона възрастни предоставя най-ясния досега отговор на въпроса за дългосрочната безопасност на ваксините срещу „Ковид". Данните показват не само липса на увеличен риск, но и 25% намаление на общата смъртност при ваксинираните лица. Резултатите опровергават опасенията за скрити дългосрочни вреди и потвърждават, че mRNA ваксините продължават да защитават живота години след имунизацията.

