Изследователи идентифицират протеин, който действа като „спирачка" за най-опасните ракови клетки при колоректален карцином, откритие, което може да промени подхода към лечението на рак на дебелото черво и да намали риска от рецидив.

Ракът на дебелото черво е третото най-често срещано онкологично заболяване в света и втората водеща причина за смърт от рак. Въпреки напредъка в терапията, около 30% от пациентите преживяват рецидив след операция и именно тук се крие един от най-трудните проблеми в съвременната онкология. Ново проучване, публикувано в списанието Cancer Biology & Medicine, хвърля светлина върху причините за това и предлага обещаваща посока за по-ефективно лечение на рак на дебелото черво.

Защо ракът на дебелото черво е толкова труден за лечение?

Едно от основните предизвикателства при лечението на карцином на колоректалния тракт са т.нар. ракови стволови клетки, специфична популация от клетки вътре в тумора, способни да се самовъзпроизвеждат и да пораждат нови туморни клетки. Именно те стоят зад:

метастазирането на тумори (разпространението им в тялото);

химиотерапевтичната резистентност (способността да оцеляват въпреки лечението);

рецидива при рак на дебелото черво (повторната поява на заболяването).

Тези клетки се разпознават чрез специфични маркери, CD133 и CD44 и са сред основните причини, поради които стандартните терапии невинаги постигат трайни резултати.

Протеинът BEX2: „Спирачката" срещу агресивния рак

Изследователският екип се фокусира върху протеина BEX2, молекула с двойствена роля в онкологията, която при различни видове рак може да действа или като туморен супресор, или като фактор, подпомагащ растежа на тумора.

При рак на дебелото черво обаче BEX2 изглежда действа като регулатор, ограничаващ „стволовостта" на раковите клетки.

Според данните от проучването:

При ниски нива на BEX2 раковите клетки придобиват повече характеристики на стволови клетки, стават по-агресивни, по-трудни за унищожаване и по-устойчиви на химиотерапия;

При високи нива на BEX2 клетките са по-контролирани и по-чувствителни към лечение;

Туморите с по-ниска експресия на BEX2 се свързват с по-лоша преживяемост без признаци на заболяването .

„BEX2 натиска спирачката на пътищата, които позволяват на раковите клетки да се върнат към по-примитивни, агресивни стволово-подобни състояния. Когато BEX2 липсва или е в ниски нива, раковите клетки стават по-трудни за унищожаване, по-инвазивни и по-устойчиви на химиотерапия", обяснява д-р Кетан Танки, сертифициран колоректален хирург от MemorialCare Todd Cancer Institute в Лонг Бийч, Калифорния.

Ключът към рецидива

Учените установяват и конкретния механизъм, чрез който BEX2 упражнява своето въздействие. Протеинът взаимодейства с друга молекула, MCL1, която подпомага оцеляването на раковите клетки и е свръхекспресирана при много случаи на колоректален карцином.

BEX2 маркира MCL1 за разграждане, което от своя страна потиска активността на молекулярния път Hedgehog (Hh), ключов двигател на поддържането на ракови стволови клетки.

„BEX2 действа като етикет върху MCL1, маркирайки го за унищожение, така че той захранващ агресивните, стволово-подобни ракови клетки. При рак на дебелото черво, поддържането му изключено би могло да бъде трансформиращо за нашите терапевтични практики", допълва д-р Танки пред Medical News Today.

Какво показват лабораторните данни?

Резултатите от проучването са подкрепени от анализи на пациентски бази данни, лабораторни експерименти и животински модели:

В туморни тъкани нивата на BEX2 са значително по-ниски в сравнение с нормалната тъкан;

В клетъчни експерименти отстраняването на BEX2 увеличава маркерите CD133 и CD44 и засилва резистентността към химиотерапевтичния препарат оксалиплатин;

В животински модели намаленият BEX2 води до по-бурен туморен растеж;

Блокирането на MCL1 или пътя Hedgehog обръща тези ефекти.

Какво означава това за бъдещото лечение?

Учените предполагат, че находките им очертават нова терапевтична стратегия, таргетна терапия в онкологията, насочена не само към свиване на тумора, а към унищожаване на стволовите клетки, отговорни за рецидива.

Потенциалните подходи включват:

Възстановяване на функцията на BEX2 за дестабилизиране на MCL1;

Инхибиране на пътя Hedgehog с вече познати или нови препарати;

Използване на BEX2 като биомаркер за идентифициране на пациенти с висок риск от рецидив и химиотерапевтична резистентност.

„Пациентите, чиито тумори показват ниски нива на BEX2, биха могли да бъдат идентифицирани като имащи по-висока активност на пътя Hh и като по-рискови за рецидив. Клиницистите могат да използват това знание, за да проведат по-агресивно лечение или да ги включат в клинични изпитания, насочени към пътя Hedgehog", посочва д-р Танки.

Въпреки това той предупреждава: „До използването на BEX2 като биомаркер в клиничната практика сме с години напред. Това ще изисква мащабни, стандартизирани проучвания."

Новото проучване предлага важна стъпка в разбирането на биологията на рака на дебелото черво и механизмите, стоящи зад неговата агресивност и склонност към рецидив. Протеинът BEX2 и молекулярният път Hedgehog се очертават като перспективни мишени за превенция на онкологичен рецидив и разработване на нови форми на таргетна терапия.

Въпреки че резултатите са все още в ранна фаза и са необходими допълнителни клинични изпитания върху хора, науката прави поредна крачка към по-ефективно и по-прецизно лечение на рак на дебелото черво, едно от най-разпространените и смъртоносни онкологични заболявания в света.

