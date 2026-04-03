Ракът на дебелото черво (колоректален рак) продължава да бъде един от най-честите не само в България, но и в световен мащаб. 

Статистически, той е третият най-разпространен рак в света, като представлява приблизително 10% от всички случаи на онкологични заболявания и втората водеща причина за смъртни случаи, свързани с рак, в световен мащаб.

В много случаи този вид рак започва като образувания в дебелото черво (полипи). Те обикновено са доброкачествени или неракови, но някои могат по-късно да станат ракови, ако не се лекуват.

В тази статия ще разгледаме основните видове рак на дебелото черво, как да разпознаете симптомите му и кои други състояния често се бъркат с него. Ще научите още за значението на скрининга и защо навременната диагностика е най-силното ви оръжие срещу болестта.

Видове рак на дебелото черво

Видът рак, който човек има, зависи от клетките, от които започва, и ще повлияе на възможностите за лечение, които вашият медицински специалист или онколог (специалист по рак) може да предложи.

Аденокарцином

Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на дебелото черво, представляващ 90% до 95% от туморите. Този рак обикновено започва да расте в жлезистите клетки на чревните стени, които произвеждат слуз.

Той може да расте от дясната страна на дебелото черво и може да стане достатъчно голям, за да причини болка и кървене. Това може да доведе до други симптоми като анемия, причинена от хронична загуба на кръв.

Повечето аденокарциноми започват от полипи, които растат в дебелото черво, обикновено от лявата страна на червата. Полипите обикновено са доброкачествени или неракови, но някои от тях могат да се превърнат в рак, ако не се лекуват. Този процес може да бъде продължителен и обикновено се случва в продължение на няколко години.

Шансът различните видове полипи да се развият в рак е следният:

  • Аденоматозни полипи (аденоми): Тези полипи понякога стават ракови.
  • Хиперпластични полипи и възпалителни полипи: Тези полипи са по-често срещани, но обикновено не са предракови. Някои хора с големи (повече от 1 сантиметър) хиперпластични полипи може да се нуждаят от скрининг за колоректален рак по-често от обикновено. Скрининговите методи могат да включват колоноскопия или други образни изследвания.
  • Приседнали назъбени полипи и традиционни назъбени аденоми: Точно както аденомите, SSP и TSA имат висок шанс да се развият в рак, ако не се лекуват.

Подтипове на аденокарцинома

Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на дебелото черво, но два подтипа на този рак са редки и обикновено имат по-неблагоприятен изход:

  • Муцинозни тумори, открити при 10% до 15% от хората с рак на дебелото черво
  • Тумори тип „печатен пръстен“, които започват в жлезисти клетки

Саркоми

Саркомът е вид рак, който може да расте в кръвоносни съдове, мускули и други съединителни тъкани в червата или ректума. Саркомът на дебелото черво и ректума е рядък.

Лимфоми

Лимфомът е вид рак, който обикновено започва в лимфните възли, но може да започне и в стените на дебелото черво или ректума.

Други състояния с подобни симптоми на рак на дебелото черво

Други състояния могат да имат подобни симптоми на рак на дебелото черво. Симптомите на рак на дебелото черво могат да варират в зависимост от това колко е напреднал ракът, но могат да включват:

  • Промяна в изхожданията
  • Диария
  • Запек или стесняване на изпражненията, което продължава повече от няколко дни
  • Нужда от изхождане, но без чувство на облекчение след това
  • Кървене, обикновено яркочервена кръв
  • Кръв в изпражненията, която може да направи изпражненията да изглеждат тъмнокафяви или черни
  • Спазми или коремна болка
  • Слабост
  • Умора
  • Неволна загуба на тегло
Ето някои състояния, които могат да имат подобни симптоми на рак на дебелото черво:

Хемороиди: Ректално кървене

Синдром на раздразнените черва: Промени в изхожданията, коремна болка, подуване на корема

Възпалително заболяване на червата: Диария, болки в корема, ректално кървене, загуба на тегло

Дивертикулит: Болки в корема, промени в изхожданията

Улцерозен колит: Диария, ректално кървене, болки в корема

Болест на Крон: Възпаление на червата, диария, кръв в изпражненията, болки в корема

Чревна исхемия: Болки в корема, кървави изпражнения

Диагностика на рак на дебелото черво

Скрининговите тестове за диагностициране на рак на дебелото черво включват:

  • Фекален имунохимичен тест (FIT) за скрининг на рак на дебелото черво
  • Гваяков тест за скрити (окултни) кръвоизливи в изпражненията
  • Колоноскопия
  • КТ колонография (виртуална колоноскопия)
  • Сигмоидоскопия

За хора с по-висок риск от рак на дебелото черво или такива с фамилна анамнеза за това заболяване, скринингът за рак на дебелото черво може да е необходим в по-ранна възраст. Важно е да не се пренебрегват симптомите.

Ракът на дебелото черво е един от най-често срещаните видове рак не само в България, но и в световен мащаб. Има множество видове рак на дебелото черво, но най-често срещаният е аденокарциномът.

Аденокарциномът обикновено има благоприятна перспектива, ако се диагностицира и лекува рано, така че е важно да се провеждат скринингови прегледи.

Определени състояния могат да се проявят със симптоми, подобни на тези при рак на дебелото черво, като кръв в изпражненията или болки в корема. Свържете се с Вашия лекар или медицински специалист, ако смятате, че може да имате симптоми. Те могат да оценят симптомите Ви и да изключат всяко сериозно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

