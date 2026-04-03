Ракът на дебелото черво (колоректален рак) продължава да бъде един от най-честите не само в България, но и в световен мащаб.

Статистически, той е третият най-разпространен рак в света, като представлява приблизително 10% от всички случаи на онкологични заболявания и втората водеща причина за смъртни случаи, свързани с рак, в световен мащаб.

В много случаи този вид рак започва като образувания в дебелото черво (полипи). Те обикновено са доброкачествени или неракови, но някои могат по-късно да станат ракови, ако не се лекуват.

В тази статия ще разгледаме основните видове рак на дебелото черво, как да разпознаете симптомите му и кои други състояния често се бъркат с него. Ще научите още за значението на скрининга и защо навременната диагностика е най-силното ви оръжие срещу болестта.

Видове рак на дебелото черво

Видът рак, който човек има, зависи от клетките, от които започва, и ще повлияе на възможностите за лечение, които вашият медицински специалист или онколог (специалист по рак) може да предложи.

Аденокарцином



Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на дебелото черво, представляващ 90% до 95% от туморите. Този рак обикновено започва да расте в жлезистите клетки на чревните стени, които произвеждат слуз.

Той може да расте от дясната страна на дебелото черво и може да стане достатъчно голям, за да причини болка и кървене. Това може да доведе до други симптоми като анемия, причинена от хронична загуба на кръв.

Повечето аденокарциноми започват от полипи, които растат в дебелото черво, обикновено от лявата страна на червата. Полипите обикновено са доброкачествени или неракови, но някои от тях могат да се превърнат в рак, ако не се лекуват. Този процес може да бъде продължителен и обикновено се случва в продължение на няколко години.

Шансът различните видове полипи да се развият в рак е следният:

Аденоматозни полипи (аденоми): Тези полипи понякога стават ракови.

Хиперпластични полипи и възпалителни полипи: Тези полипи са по-често срещани, но обикновено не са предракови. Някои хора с големи (повече от 1 сантиметър) хиперпластични полипи може да се нуждаят от скрининг за колоректален рак по-често от обикновено. Скрининговите методи могат да включват колоноскопия или други образни изследвания.

Приседнали назъбени полипи и традиционни назъбени аденоми: Точно както аденомите, SSP и TSA имат висок шанс да се развият в рак, ако не се лекуват.

Подтипове на аденокарцинома

Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на дебелото черво, но два подтипа на този рак са редки и обикновено имат по-неблагоприятен изход:

Муцинозни тумори, открити при 10% до 15% от хората с рак на дебелото черво

Тумори тип „печатен пръстен“, които започват в жлезисти клетки

Саркоми

Саркомът е вид рак, който може да расте в кръвоносни съдове, мускули и други съединителни тъкани в червата или ректума. Саркомът на дебелото черво и ректума е рядък.

Лимфоми

Лимфомът е вид рак, който обикновено започва в лимфните възли, но може да започне и в стените на дебелото черво или ректума.

Други състояния с подобни симптоми на рак на дебелото черво

Други състояния могат да имат подобни симптоми на рак на дебелото черво. Симптомите на рак на дебелото черво могат да варират в зависимост от това колко е напреднал ракът, но могат да включват:

Промяна в изхожданията

Диария

Запек или стесняване на изпражненията, което продължава повече от няколко дни

Нужда от изхождане, но без чувство на облекчение след това

Кървене, обикновено яркочервена кръв

Кръв в изпражненията, която може да направи изпражненията да изглеждат тъмнокафяви или черни

Спазми или коремна болка

Слабост

Умора

Неволна загуба на тегло

Ето някои състояния, които могат да имат подобни симптоми на рак на дебелото черво:

Хемороиди: Ректално кървене

Синдром на раздразнените черва: Промени в изхожданията, коремна болка, подуване на корема

Възпалително заболяване на червата: Диария, болки в корема, ректално кървене, загуба на тегло

Дивертикулит: Болки в корема, промени в изхожданията

Улцерозен колит: Диария, ректално кървене, болки в корема

Болест на Крон: Възпаление на червата, диария, кръв в изпражненията, болки в корема

Чревна исхемия: Болки в корема, кървави изпражнения

Диагностика на рак на дебелото черво

Скрининговите тестове за диагностициране на рак на дебелото черво включват:

Фекален имунохимичен тест (FIT) за скрининг на рак на дебелото черво

Гваяков тест за скрити (окултни) кръвоизливи в изпражненията

Колоноскопия

КТ колонография (виртуална колоноскопия)

Сигмоидоскопия

За хора с по-висок риск от рак на дебелото черво или такива с фамилна анамнеза за това заболяване, скринингът за рак на дебелото черво може да е необходим в по-ранна възраст. Важно е да не се пренебрегват симптомите.

Ракът на дебелото черво е един от най-често срещаните видове рак не само в България, но и в световен мащаб. Има множество видове рак на дебелото черво, но най-често срещаният е аденокарциномът.

Аденокарциномът обикновено има благоприятна перспектива, ако се диагностицира и лекува рано, така че е важно да се провеждат скринингови прегледи.

Определени състояния могат да се проявят със симптоми, подобни на тези при рак на дебелото черво, като кръв в изпражненията или болки в корема. Свържете се с Вашия лекар или медицински специалист, ако смятате, че може да имате симптоми. Те могат да оценят симптомите Ви и да изключат всяко сериозно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

