Ракът на дебелото черво (колоректален рак) продължава да бъде един от най-честите не само в България, но и в световен мащаб.
Статистически, той е третият най-разпространен рак в света, като представлява приблизително 10% от всички случаи на онкологични заболявания и втората водеща причина за смъртни случаи, свързани с рак, в световен мащаб.
В много случаи този вид рак започва като образувания в дебелото черво (полипи). Те обикновено са доброкачествени или неракови, но някои могат по-късно да станат ракови, ако не се лекуват.
В тази статия ще разгледаме основните видове рак на дебелото черво, как да разпознаете симптомите му и кои други състояния често се бъркат с него. Ще научите още за значението на скрининга и защо навременната диагностика е най-силното ви оръжие срещу болестта.
Видове рак на дебелото черво
Видът рак, който човек има, зависи от клетките, от които започва, и ще повлияе на възможностите за лечение, които вашият медицински специалист или онколог (специалист по рак) може да предложи.
Аденокарцином
Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на дебелото черво, представляващ 90% до 95% от туморите. Този рак обикновено започва да расте в жлезистите клетки на чревните стени, които произвеждат слуз.
Той може да расте от дясната страна на дебелото черво и може да стане достатъчно голям, за да причини болка и кървене. Това може да доведе до други симптоми като анемия, причинена от хронична загуба на кръв.
Повечето аденокарциноми започват от полипи, които растат в дебелото черво, обикновено от лявата страна на червата. Полипите обикновено са доброкачествени или неракови, но някои от тях могат да се превърнат в рак, ако не се лекуват. Този процес може да бъде продължителен и обикновено се случва в продължение на няколко години.
Шансът различните видове полипи да се развият в рак е следният:
- Аденоматозни полипи (аденоми): Тези полипи понякога стават ракови.
- Хиперпластични полипи и възпалителни полипи: Тези полипи са по-често срещани, но обикновено не са предракови. Някои хора с големи (повече от 1 сантиметър) хиперпластични полипи може да се нуждаят от скрининг за колоректален рак по-често от обикновено. Скрининговите методи могат да включват колоноскопия или други образни изследвания.
- Приседнали назъбени полипи и традиционни назъбени аденоми: Точно както аденомите, SSP и TSA имат висок шанс да се развият в рак, ако не се лекуват.
Подтипове на аденокарцинома
Аденокарциномът е най-често срещаният вид рак на дебелото черво, но два подтипа на този рак са редки и обикновено имат по-неблагоприятен изход:
- Муцинозни тумори, открити при 10% до 15% от хората с рак на дебелото черво
- Тумори тип „печатен пръстен“, които започват в жлезисти клетки
Саркоми
Саркомът е вид рак, който може да расте в кръвоносни съдове, мускули и други съединителни тъкани в червата или ректума. Саркомът на дебелото черво и ректума е рядък.
Лимфоми
Лимфомът е вид рак, който обикновено започва в лимфните възли, но може да започне и в стените на дебелото черво или ректума.
Други състояния с подобни симптоми на рак на дебелото черво
Други състояния могат да имат подобни симптоми на рак на дебелото черво. Симптомите на рак на дебелото черво могат да варират в зависимост от това колко е напреднал ракът, но могат да включват:
- Промяна в изхожданията
- Диария
- Запек или стесняване на изпражненията, което продължава повече от няколко дни
- Нужда от изхождане, но без чувство на облекчение след това
- Кървене, обикновено яркочервена кръв
- Кръв в изпражненията, която може да направи изпражненията да изглеждат тъмнокафяви или черни
- Спазми или коремна болка
- Слабост
- Умора
- Неволна загуба на тегло
Ето някои състояния, които могат да имат подобни симптоми на рак на дебелото черво:
Хемороиди: Ректално кървене
Синдром на раздразнените черва: Промени в изхожданията, коремна болка, подуване на корема
Възпалително заболяване на червата: Диария, болки в корема, ректално кървене, загуба на тегло
Дивертикулит: Болки в корема, промени в изхожданията
Улцерозен колит: Диария, ректално кървене, болки в корема
Болест на Крон: Възпаление на червата, диария, кръв в изпражненията, болки в корема
Чревна исхемия: Болки в корема, кървави изпражнения
Диагностика на рак на дебелото черво
Скрининговите тестове за диагностициране на рак на дебелото черво включват:
- Фекален имунохимичен тест (FIT) за скрининг на рак на дебелото черво
- Гваяков тест за скрити (окултни) кръвоизливи в изпражненията
- Колоноскопия
- КТ колонография (виртуална колоноскопия)
- Сигмоидоскопия
За хора с по-висок риск от рак на дебелото черво или такива с фамилна анамнеза за това заболяване, скринингът за рак на дебелото черво може да е необходим в по-ранна възраст. Важно е да не се пренебрегват симптомите.
Ракът на дебелото черво е един от най-често срещаните видове рак не само в България, но и в световен мащаб. Има множество видове рак на дебелото черво, но най-често срещаният е аденокарциномът.
Аденокарциномът обикновено има благоприятна перспектива, ако се диагностицира и лекува рано, така че е важно да се провеждат скринингови прегледи.
Определени състояния могат да се проявят със симптоми, подобни на тези при рак на дебелото черво, като кръв в изпражненията или болки в корема. Свържете се с Вашия лекар или медицински специалист, ако смятате, че може да имате симптоми. Те могат да оценят симптомите Ви и да изключат всяко сериозно състояние.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
