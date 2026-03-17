Възстановяването след колоноскопия обикновено е бързо, като повечето хора възобновяват нормалните си дейности на следващия ден.

Важно е да си почивате, да се хидратирате и да следите за необичайни симптоми като силна болка или кървене.

В тази статия разглеждаме всичко, свързано с процеса по възстановяване след колоноскопия – колко време може да отнеме, какви са възможните странични ефекти и какво трябва да правите и да избягвате след процедура по колоноскопия, за да се почувствате по-добре максимално бързо.

Защо ви е необходимо време за възстановяване от колоноскопия

Колоноскопията е минимално инвазивна процедура, при която се използва гъвкаво устройство с малка камера, известна като колоноскоп, вкарано през ануса, за да се изследва дебелото черво, наричано още дебело черво. Въпреки че съществуват и други методи за скрининг на рак на дебелото черво, колоноскопията се счита за златен стандарт.

Въпреки че е минимално инвазивна, колоноскопията има странични ефекти, от които трябва да се възстановите.

Ще трябва да се възстановите от успокоителното средство, често мидазолам или Диприван (пропофол), което се прилага интравенозно преди процедурата. Може да се появи леко ректално кървене, ако се отстранят образувания, известни като полипи

Други възможни странични ефекти включват:

Коремни спазми

Проблеми с отделянето на газове или акане

Чувство на слабост

Замаяност

Умора (поради липса на хранителни вещества)

Не забравяйте, че минимално инвазивното не означава неинвазивно. Между подготовката на червата, седацията и самата процедура, тялото ви е било натоварено и се нуждае от време, за да се възстанови.

Може да отнеме два до три дни, за да се получи нормално изхождане след колоноскопия. Времето варира при различните хора. Може да видите малко кръв при първото си изхождане; това обикновено е нормално и не е причина за безпокойство.

Как протича възстановяването след колоноскопия

След колоноскопията би трябвало да бъдете преместени в стая за възстановяване и ще бъдете наблюдавани, докато се събудите от успокоителното. След като вече можете да седнете стабилно, ще получите нещо за ядене и пиене и ще бъдете попитани дали изпитвате странични ефекти като гадене или замаяност.

След като получите разрешение да си тръгнете, трябва да следвате инструкциите на вашия лекар. Това включва и някой да ви закара до вкъщи. Няма да ви бъде позволено да шофирате сами или да си тръгнете, ако няма никой, който да ви закара до вкъщи.

След като се приберете безопасно у дома, следвайте тези общи указания за грижа:

Починете си през останалата част от деня и възобновете нормалните си дейности на следващия ден.

Възобновете обичайния си начин на хранене , но избягвайте храни с високо съдържание на фибри веднага след процедурата.

Пийте много течности, за да компенсирате загубените по време на подготовката на червата.

Избягвайте вдигане на тежки предмети или напрегната дейност.

Не шофирайте и не работете с тежки машини в продължение на 24 часа. Дори и да се чувствате добре, успокоителните могат да забавят времето за реакция и да отнемат 24 часа, за да се изчистят от тялото ви.

Избягвайте алкохола в продължение на 24 часа, тъй като той може да усили ефектите на всички успокоителни в кръвта ви.

Ако имате отстранени полипи, избягвайте нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС), тъй като тези лекарства могат да стимулират кървенето.

Парацетамолът като цяло е безопасен за лечение на болка.

Следете за странични ефекти или симптоми и ги съобщавайте на вашия лекар, ако те са постоянни, тежки, влошават се или ви тревожат.

Възстановяване след отстраняване на полипи

Ако вашият лекар е отстранил полипи или е направил биопсия по време на процедурата, възстановяването може да отнеме повече време.

Леко кървене след отстраняване на полипи е нормално. При някои хора кървенето може да започне седмица или две след колоноскопията. Говорете с вашия лекар, ако кървенето е обилно, продължително или просто ви тревожи.

Кога да потърсите отново лекарска помощ

Обадете се на вашия лекар или отидете в най-близкото спешно отделение, ако получите някое от следните състояния след колоноскопия:

Висока температура с втрисане

Силна коремна болка или подуване

Гадене и повръщане

Изпускане на големи количества кръв от ректума

Невъзможност за отделяне на газове

Затруднено дишане

Болки в гърдите

Подуване на краката

Колко дълго ви боли тялото след колоноскопия?

Около една трета от пациентите, подложени на колоноскопия, ще изпитат болка в корема или подуване на корема, продължаващи от няколко часа до няколко дни.

Проследяване на извършената колоноскопия

Възможно е да има или да не е необходимо значително проследяване след колоноскопия. Ако има такова, то може да бъде при специалиста, извършил процедурата (гастроентеролог), или при личния лекар, който е предписал процедурата.

В зависимост от специалиста, може да Ви бъде съобщено дали са открити или отстранени полипи, или информацията може да бъде споделена само в патологичния доклад.

Полипът може да не означава нищо, тъй като повечето са доброкачествени (неракови) и може да са били отстранени само за да се гарантира, че няма да се разраснат повече и да се превърнат в ракови.

Би трябвало да бъдете уведомени незабавно, ако се открие нещо сериозно, като например по-значително образувание с необичайни характеристики или кървене. Това е така, защото са необходими навременни действия, ако има съмнение за рак.

Освен това, може да отнеме няколко дни, за да получите резултатите от патологичния доклад. Лабораторният специалист, патологът, ще прегледа изображенията и ще извърши тестове на всички тъканни проби, изпратени в лабораторията. Тестовете могат да разкрият евентуални предракови или ракови клетки или дали клетките са нормални.

Ако по някаква причина сте изложени на риск от рак на дебелото черво, лекарят ще подчертае необходимостта от рутинен скрининг и стъпките, които можете да предприемете, за да намалите риска.

Кога ми е необходима следващата колоноскопия?

При нормална колоноскопия и липса на фамилна анамнеза за рак на дебелото черво, обикновено можете да изчакате 10 години, преди да се подложите на следващата. Ако имате три или повече доброкачествени полипа, може да Ви бъде препоръчано да се подложите на следващата си колоноскопия след една до три години, в зависимост от размера на полипите.

Възстановяването след колоноскопия обикновено е бърз и предвидим процес, който изисква минимално време, но максимално внимание към сигналите на тялото. Въпреки че процедурата е златен стандарт в превенцията, тя е съпроводена от специфични странични ефекти като умора, замаяност и лек стомашен дискомфорт, дължащи се на седацията и самата интервенция.

Ако изпитвате силна болка в корема, втрисане или необичайно обилно кървене, незабавно се консултирайте с Вашия лекуващ лекар или посетете най-близкото спешно отделение.

