Колоноскопията е важна процедура за ранна диагностика на заболявания на дебелото черво, но подготовката за нея може да наруши баланса на чревния микробиом.

Ново клинично изследване разкрива, че приемът на специфични пробиотици след процедурата може значително да ускори възстановяването на чревното здраве и да намали неприятните симптоми.

Как колоноскопията влияе на чревната флора

Подготовката за колоноскопия включва изпразване на дебелото черво с помощта на специални разтвори, най-често полиетиленгликол. Този процес не само почиства червата, но и:

Измива полезните бактерии от дебелото черво.

Внася кислород в нормално безкислородната среда на дебелото черво.

Създава дисбаланс в чревния микробиом (дисбиоза).

Причинява неприятни симптоми като коремен дискомфорт, подуване и нарушения в храносмилането.

Много пациенти съобщават за стомашно-чревни оплаквания след процедурата, които могат да продължат дни или седмици.

Проучването: Ефектът на пробиотиците след колоноскопия

Според проучване, публикувано в Journal of Gastroenterology and Hepatology, учени от Армейския медицински университет и Първата афилирана болница на Медицинския университет в Чунцин, Китай, провеждат рандомизирано клинично изследване с 301 участници.

Методология на Изследването

Пациентите са разделени на две групи след колоноскопия:

Пробиотична група (149 участници): Приемат капсули, съдържащи живи бактерии Bacillus subtilis и Enterococcus faecium (0.5 г три пъти дневно в продължение на 4 седмици)

Плацебо група (152 участници): Приемат идентични капсули без активни пробиотични щамове

Изследователите събират фекални проби преди подготовката за процедурата, 1 седмица и 4 седмици след колоноскопията, като анализират състава на чревния микробиом чрез съвременни генетични методи.

Какво показва изследването

Възстановяване на Полезните Бактерии

Анализът на чревната флора разкрива забележителни различия между двете групи:

В плацебо групата: След процедурата се наблюдава растеж на патогенни бактерии като Pseudomonas и Klebsiella, които могат да причинят и нфекции и възпаление.

В пробиотичната група: След 4 седмици се наблюдава значително обогатяване с полезни бактерии като Enterococcus, Bacilli и Lactobacillales – щамове, които подкрепят здравето на червата

По-бързо олекчаване на симптомите

Пациентите, приемащи пробиотици, съобщават за:

Значително подобрение в стомашно-чревните симптоми още през първата седмица след колоноскопия.

По-малко дни с коремен дискомфорт в сравнение с плацебо групата.

По-бързо връщане към нормалното си състояние.

Изследователите използват стандартизирана скала (GSRS - Gastrointestinal Symptom Rating Scale) за оценка на симптомите и установяват статистически значими подобрения в пробиотичната група.

Механизъм на действие: Как работят пробиотиците

Според авторите на изследването, пробиотиците с Bacillus subtilis и Enterococcus faecium действат по няколко начина:

Рекалибрират чревния микробиом след нарушението от колоноскопия. Насърчават растежа на полезни бактериални щамове като Lactobacillales. Подобряват енергийния метаболизъм в червата. Облекчават коремния дискомфорт и възпалителни процеси.

Ограничения на проучването

Важно е да се отбележи, че изследването има определени ограничения:

Тестван е само един тип пробиотична комбинация (не са изследвани други щамове)

Не са измервани обективни маркери за възпаление като калпротектин

Не е отчетена индивидуалната вариабилност , различните хора може да се нуждаят от различни пробиотични щамове.

Практически съвети за пациенти

Ако предстои да направите колоноскопия, обмислете следните стъпки:

Преди процедурата:

Обсъдете с лекаря си възможността за прием на пробиотици след процедурата.

Информирайте се кои пробиотични щамове са подходящи за вас.

След колоноскопията:

Следвайте препоръките на лекуващия екип.

При персистиращ коремен дискомфорт, консултирайте се с гастроентеролог.

Поддържайте разнообразна диета, богата на фибри, за подпомагане на чревното здраве.

Новото проучване предоставя обещаващи доказателства, че специфични пробиотици могат да ускорят възстановяването на чревния микробиом и да намалят неприятните симптоми след колоноскопия. Приемът на Bacillus subtilis и Enterococcus faecium в продължение на 4 седмици след процедурата показва значителни ползи за здравето на червата.

Всеки организъм е индивидуален. Преди да започнете прием на пробиотици или хранителни добавки, консултирайте се с вашия лекар, особено ако имате хронични заболявания или имунни нарушения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

