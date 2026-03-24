Мащабен анализ на над 125,000 участници разкрива, че ежедневният прием на аспирин не предпазва от колоректален карцином при общата популация и може да увеличи риска от сериозни странични ефекти.

Колоректалният карцином е третият най-разпространен рак в света, като представлява 10% от всички онкологични диагнози. Според Световната здравна организация, през 2022 г. са регистрирани 1,9 милиона нови случая и над 900,000 смъртни случая от това заболяване глобално.

Въпреки че най-често засяга хора над 50-годишна възраст, в редица страни се наблюдава тревожна тенденция на увеличаване на случаите при по-млади пациенти. Добрата новина е, че превенция на рак е възможна чрез здравословен начин на живот и редовен скрининг за рак.

Аспиринът и неговата роля в превенцията

През годините множество изследвания са разглеждали противораковите свойства на аспирина. Някои проучвания са показали, че при хора с генетичен риск, като например синдром на Линч, ниски дози аспирин могат да намалят риска от колоректален карцином. Други изследвания са установили, че медикаментът може да помогне за предотвратяване на рецидиви при пациенти, които вече са имали рак на дебелото черво.

Това е довело до широко разпространено схващане, че ежедневен прием на аспирин може да защитава от това тежко заболяване.

Какво показва новото проучване

Ново изследване, проведено от експерти от Западнокитайската болница на Сичуанския университет и публикувано в престижната база данни Cochrane Database of Systematic Reviews, обаче оборва този мит за общата популация.

Водещият автор д-р Бо Жанг от Отдела по обща хирургия ясно заявява: „Като учени трябва да следваме доказателствата, където те ни водят. Нашият строг анализ на най-качествените клинични изпитвания разкрива, че историята с 'аспирина за превенция на рака' е по-сложна от просто 'да или не'. Сегашните доказателства не подкрепят общи препоръки за употреба на аспирин единствено с цел предотвратяване на рак на червата."

Методология и резултати от анализа

Изследователите са включили 10 рандомизирани контролирани проучвания с общо почти 125,000 участници. Всички проучвания са сравнявали ефекта на аспирин срещу плацебо контролирано изследване или липса на интервенция върху риска от първичен колоректален рак или предракови полипи на дебелото черво (колоректален аденом) при възрастни хора.

Основните констатации показват:

Аспирин вероятно има малък или никакъв ефект върху честотата на колоректален рак или колоректален аденом при проследяване от 5 до 15 години

Аспиринът може да увеличи смъртността от рак на дебелото черво при проследяване от 5 до 10 години (изследователите предполагат, че медикаментът може да ускори прогресията на съществуващи, неоткрити ракови заболявания)

След 15 години или повече аспиринът може да намали честотата и смъртността, но тези данни са несигурни поради факта, че участниците може да са спрели или започнали аспирин независимо

Рискове от странични ефекти

Особено тревожен е фактът, че страничните ефекти от аспирин включват повишен риск от кървене. Проучването установява:

Увеличена вероятност от сериозно екстракраниално кървене (кървене извън черепа, но под скалпа)

Вероятно увеличен риск от хеморагичен инсулт (кървене в мозъка, обикновено поради разкъсване на кръвоносен съд)

Тези рискове са по-високи при по-високи дози аспирин

Д-р Дан Цао, съавтор на изследването, добавя: „Широката употреба на аспирин сред общата популация просто не се подкрепя от доказателствата. Бъдещето се крие в прецизна превенция – използване на молекулярни маркери и индивидуални рискови профили, за да се идентифицира кой би могъл да се възползва най-много и кой е изложен на най-голям риск."

Кога аспиринът е полезен?

Важно е да се отбележи, че ниски дози аспирин се препоръчват при хора със сърдечносъдови заболявания за намаляване на риска от допълнителни сърдечносъдови инциденти, като инфаркти или инсулти. Медикаментът намалява активността на кръвните тромбоцити, което редуцира вероятността от кръвни съсиреци.

За хора без съществуващи сърдечносъдови заболявания обаче рисковете от кървене надвишават потенциалните ползи, поради което ежедневният прием на аспирин не се препоръчва.

Как да намалим риска от рак естествено

Вместо да разчитаме на аспирин, експертите от Cancer Research UK препоръчват следните доказани методи за намаляване на риска от рак:

Избягване на тютюнопушенето или отказване от цигарите

Здравословно хранене – богато на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и протеини като пилешко месо, риба и бобови култури; ограничаване на червеното и преработеното месо

Поддържане на здравословно тегло

Умерена консумация на алкохол – колкото по-малко алкохол пиете, толкова по-нисък е рискът от рак

Безопасно излагане на слънце – винаги използвайте SPF защита, избягвайте директна слънчева светлина по обяд и не използвайте солариуми

Физическа активност – включване на ежедневна активност като бързо ходене, колоездене, домакински дейности, йога или спорт

Новото онкологично изследване ясно показва, че аспирин и рак на дебелото черво не са свързани по начина, по който смятахме. За общата популация ежедневният прием на аспирин не предлага защита срещу колоректален карцином и носи реални рискове от сериозни странични ефекти.

Д-р Жанг предупреждава: „Най-голямата ми тревога е, че хората може да предположат, че приемането на аспирин днес ще ги предпази от рак утре. В действителност всякакъв потенциален превантивен ефект отнема повече от десетилетие, за да се появи – ако изобщо се появи – докато рискът от кървене започва незабавно."

Фокусът трябва да бъде върху доказаните методи за превенция – здраве на червата чрез здравословен начин на живот и ракова превенция, редовен скрининг и персонализиран подход към рисковите фактори.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

