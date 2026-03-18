Мередит Хютър е едва на 46 години, когато получава диагноза стадий 3 рак на дебелото черво. Симптомите й започват още през март 2020 г., промяна в чревните навици, диария, запек, а след това и кръв в изпражненията. Личният й лекар приписва симптомите на хемороиди. Шест месеца по-късно, след настоятелно искане за допълнителни изследвания, компютърна томография разкрива възпаление, а колоноскопията потвърждава най-лошите опасения.

"По онова време скрининг на 46-годишна възраст не е стандарт. Препоръчителната възраст е 50 години," споделя Мередит. Последва агресивно лечение, химиотерапия, лъчетерапия и хирургична интервенция, която завършва с трайна колостома. "Кой знае какъв би бил животът ми, ако бях открила това по-рано," казва тя.

Кога трябва да започнете скрининг за рак на дебелото черво?

През последните години европейските препоръки за скрининг за рак на дебелото черво претърпяват значителна промяна. Според актуализираните насоки на Европейския съюз, хората на възраст между 50 и 74 години трябва да се подлагат на редовни изследвания чрез фекално имунохимично изследване. В България новата Национална програма за скрининг (2025-2030) предвижда обхват на лица между 45 и 75 години.

Тази промяна не е случайна. Въпреки че колоректалният рак най-често се диагностицира при хора на възраст 65-74 години, статистиките показват тревожна тенденция към "подмладяване" на заболяването.

Рак на дебелото черво при млади хора

Според данни на Националния център по обществено здраве и анализи в България, между 1999 и 2019 г. случаите на рак на дебелото черво във възрастовата група 30-34 години са нараснали с 71%, а при 35-39-годишните с 58%. Проучвания в световен мащаб показват, че 27 от 50 изследвани държави отчитат увеличаващи се случаи сред хора под 50 години.

В Европа около 20% от случаите на колоректален рак засягат хора под 50-годишна възраст, което прави ранния скрининг още по-критичен. Експертите са единодушни: ако се открие рано чрез профилактични изследвания, петгодишната преживяемост достига 90%. Когато обаче заболяването се диагностицира в напреднал стадий, този процент пада до едва 14%.

"Виждаме все повече млади хора с диагноза колоректален рак, въпреки че все още няма категоричен отговор защо това се случва," коментира Д-р Арун Сваминат, гастроентеролог. "Започването на скрининг по-рано може да окаже значително влияние върху този скок в заболеваемостта при по-младата популация."

Защо хората на 45 години не се изследват за рак на дебелото черво?

За да разберат какво стои зад ниските нива на профилактика на колоректален рак, здравни организации проведоха обширни проучвания сред 45-годишни европейци. Изследванията идентифицират пет основни бариери, които пречат на хората от тази възрастова група да се подложат на скрининг.

1. Липса на време заради ежедневни отговорности

Проучванията показват, че 77% от участниците са родители или настойници, а 79% работят на пълен или непълен работенден. Повечето жонглират с множество отговорности, които имат приоритет пред собственото им здраве.

"Като при всичко друго, ние се учим, че трябва да се грижим за себе си, за да сме тук дългосрочно, да се грижим за нашите близки, да се радваме на живота и да сме продуктивни," отбелязва специалист по гастроентерология. "Поддържането на здравето ни трябва да бъде приоритет. Изберете един ден тази година, когато ще планирате процедурата, и го резервирайте в календара си."

2. Липса на информираност за рисковите фактори и начините за скрининг

Осведомеността относно ранна диагностика на рак на дебелото черво остава ниска:

Само 38% от 45-годишните европейци знаят, че са на препоръчителна възраст за рутинен скрининг .

Един от трима 45-годишни смятат погрешно, че трябва да се изследват само ако имат фамилна обремененост с колоректален рак.

Много хора не знаят, че съществуват различни качествени опции за скрининг – от неинвазивни тестове до колоноскопия .

Експертите подчертават, че пациентите и лекарите трябва да водят информиран разговор, за да изберат стратегията, която най-добре отговаря на индивидуалните нужди. Технологията за колоноскопия също се е подобрила значително – използват се високо-дефинирани ендоскопи и въглероден диоксид, за да се избегне усещането за подуване след процедурата.

3. Страх и стигма

Повече от една четвърт (26%) от 45-годишните биха отложили или избегнали скрининга, защото се страхуват да научат лоши новини за здравето си. Други 24% съобщават, че се чувстват неудобно от процеса на някои методи за изследване.

Един от начините за справяне със страха от медицински изследвания е да се види как процедурите се извършват. Много пациенти, лекари и организации за борба с рака работят за дестигматизиране на процеса.

4. Липса на здравно осигуряване

Почти един от десет 45-годишни европейци би отложил или избегнал скрининга поради липса на здравноосигурителна покритие. Този процент нараства до 17% сред определени етнически групи и до 14% при живеещите в селски райони.

Важно е да се отбележи, че профилактичните програми в Европа и България са насочени именно към осигуряване на равен достъп до скрининг за колоректален рак за всички възрастови групи в риск.

5. Приоритизиране на други области на здравето

Когато бяха помолени да класират здравните си приоритети, участниците поставиха на първо място:

Физическа форма/упражнения (51%)

Психично здраве (50%)

Сърдечно здраве (40%)

Освен това 57% от анкетираните казаха, че скринингът за рак на гърдата при жените е по-важен от скрининга за рак на дебелото черво.

"Като жени започваме да правим мамографии на 40 години и гинекологични прегледи още в тийнейджърските си години," казва Мередит. "Говорим много за грижа за себе си в наши дни. Трудно е за тази възрастова група, защото имаме много отговорности и винаги поставянето на себе си на първо място е предизвикателство."

Какви са опциите за скрининг?

Съвременната медицина предлага няколко метода за ранна диагностика:

Колоноскопия – считана за "златен стандарт", тази процедура позволява директен оглед на лигавицата на дебелото черво и едновременно отстраняване на полипи на дебелото черво (предракови образувания).

Фекален тест за окултно кръвоизливи – неинвазивен домашен тест за рак на дебелото черво , който открива скрита кръв в изпражненията. При положителен резултат следва колоноскопия .

Фекален ДНК тест – анализира ДНК материал от изпражненията за откриване на ракови промени.

Всеки метод има своите предимства, но експертите подчертават: всяко изследване е по-добро от никакво изследване.

Симптомите, които не трябва да пренебрегвате

Ако сте под 45 години и не сте били изследвани, обърнете особено внимание на следните симптоми на рак на дебелото черво:

Ректално кървене или кръв в изпражненията (ярко червена или тъмна)

Промяна в чревните навици – диария, запек или редуване между двете в продължение на повече от няколко дни

Коремна болка

Необяснима умора или желязодефицитна анемия

Важно е да знаете, че ракът на дебелото черво често не причинява симптоми в ранните етапи. Затова профилактичният скрининг е толкова критичен.

Ракът на дебелото черво е предотвратим чрез редовни изследвания, започващи на 45-годишна възраст. Въпреки това много хора от тази възрастова група избягват скрининга поради различни причини – от липса на време и информираност до страх и финансови притеснения.

Нарастването на случаите на колоректален рак при млади хора прави разговора с вашия лекар за опциите за скрининг още по-важен. Помнете: ранното откриване спасява животи. Ако откриете полипи преди да се превърнат в рак, заболяването може да бъде напълно предотвратено.

Не чакайте да се появят симптоми. Поговорете с вашия лекар още днес за най-подходящия метод за профилактика на колоректален рак.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

