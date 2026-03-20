Учени от Калифорнийския университет в Сан Диего създават нов инструмент, базиран на изкуствен интелект, който може да предскаже риска от рак на дебелото черво при пациенти с улцерозен колит и дисплазия с ниска степен. Анализирайки данни от над 55,000 души, новият AI модел за медицинска диагностика успява да идентифицира пациенти с изключително нисък риск с точност близо 99%, което може драстично да намали броя на ненужните колоноскопии.

Защо това е важно: Рискът от рак при улцерозен колит

Ракът на дебелото черво (колоректален рак) е третият най-разпространен вид рак в световен мащаб, като представлява около 10% от всички ракови заболявания. Той е и втората водеща причина за смъртност, свързана с рак.

Хората, живеещи с възпалителни заболявания на червата (IBD), като улцерозен колит, са изправени пред два до три пъти по-висок риск от развитие на колоректален рак в сравнение с общата популация. При нелекувано състояние, те могат да развият дисплазия, абнормни клетки в лигавицата на дебелото черво, които, макар и да не са ракови, могат да прераснат в рак с времето. Това състояние е известно като колит-асоциирана дисплазия (CAD).

Въпреки че дисплазията е ранен предупредителен знак, определянето кои пациенти имат най-висок риск да прогресират към рак остава клинично предизвикателство, което поставя както пациентите, така и лекарите в несигурност относно необходимостта от засилен мониторинг или превантивна хирургия.

Как работи AI моделът за прогнозиране на раков риск

Изследователският екип разработи напълно автоматизирана AI система, която използва големи езикови модели за извличане на клинична информация от електронни здравни досиета, включително резултати от колоноскопии и патологични отчети.

Данните бяха събрани от здравната система на Департамента по ветеранските въпроси на САЩ и включваха информация за повече от 55,000 пациенти.

Ключови фактори, които AI системата анализира:

Размер на лезията – по-големите аномалии носят по-висок риск

Тежест на възпалението – степента на активно възпаление в червата

Възможност за пълно отстраняване – дали лезията може напълно да бъде резецирана

Моделът успешно класифицира пациентите в 5 отделни рискови групи, които съвпадат с реалните резултати при проследяване повече от десетилетие.

Най-впечатляващият резултат: Инструментът правилно определи, че близо 99% от пациентите в групата с най-нисък риск няма да развият колоректален рак в рамките на 2 години.

Намаляване на излишни изследвания и подобрена грижа

Д-р Катлийн Къртиъс, доцент по медицина в Отдела по биомедицинска информатика в Медицинското училище на Калифорнийския университет в Сан Диего и автор на проучването, обяснява как този инструмент може да намали ненужните процедури:

"Настоящите насоки препоръчват пациентите в тази нискорискова група да се върнат за контролна колоноскопия след 2 години. Данните за тази група американски ветерани обаче съвпадат с прогнозата на нашия модел, тези пациенти имат около 1% риск от дисплазия с висока степен или рак в рамките на 2 години, така че 2-годишният интервал на наблюдение може безопасно да бъде удължен на практика. Това ще спести разходи за здравеопазване и ще намали притесненията на тези пациенти."

Персонализирано здравеопазване: Избор на правилното лечение

За лекарите е предизвикателство да оценят точно рисковите фактори при улцерозен колит за човек с дисплазия с ниска степен, което води до чести колоноскопии.

С помощта на този AI инструмент, лекарите биха могли да персонализират интервалите на скрининг по-ефективно, като резервират интензивния мониторинг на пациенти с колит за тези с най-висок прогнозен риск и минимизират интервенциите при пациентите с нисък риск.

Идентифициране на високорискови случаи

Моделът също така маркира пациенти с видими лезии, които не могат да бъдат отстранени безопасно поради размер или локация. AI системата показа, че хората с такива лезии са при значително по-висок риск, отколкото много лекари обикновено оценяват в рутинната клинична практика.

Д-р Къртиъс подчертава:

"Лекарите често подценяват непосредствения риск от развитие на дисплазия с висока степен и/или колоректален рак, след като видима лезия с ниска степен не може напълно да бъде резецирана. Това е важно да се определи правилно, защото пациентите решават за превантивна хирургия при рак отчасти въз основа на раковия риск, който лекарят им съобщава."

Инструмент в помощ на лекарите, не заместител

Важно е да се отбележи, че AI инструментът е проектиран да допълва преценката на лекарите, а не да я заменя. Прогнозите предлагат допълнителни доказателства за подкрепа на споделеното вземане на решения между пациентите и техните здравни екипи.

Д-р Къртиъс споделя как инструментът може да се интегрира в клиничната практика:

"Този инструмент вече е достъпен като уеб приложение за лекарите да използват с пациентите си, но може лесно да бъде интегриран директно в системата за електронни здравни досиета. Данните за рисковите фактори вече се събират рутинно от лекарите, и след това таблото на електронното здравно досие на пациента може да изчисли и покаже бъдещия риск от рак във времето по време на клиничното вземане на решения."

Следващи стъпки и бъдещи изследвания

Въпреки че резултатите са обещаващи, авторите подчертават необходимостта от валидиране на модела в разнообразни пациентски популации извън здравната система на ветераните.

Изследователският екип също планира да интегрира нововъзникващи генетични рискови фактори в алгоритъма, за да подобри допълнително неговата прогнозна точност.

Новият AI модел за ранно откриване на колоректален рак при пациенти с улцерозен колит представлява важна стъпка към персонализирано здравеопазване. Чрез точно идентифициране на пациентите с нисък и висок риск, този инструмент може да помогне за намаляване на ненужните превантивни колоноскопии, да спести ресурси и да подобри качеството на живот на пациентите.

Комбинацията от изкуствен интелект и рак на дебелото черво превенция отваря нови възможности за по-ефективна диагностика и лечение, като същевременно поставя акцент върху споделеното вземане на решения между лекари и пациенти.

