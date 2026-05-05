Десетилетия наред превенцията на рака на дебелото черво следва едно просто правило, откривай полипите рано, отстранявай ги и повтаряй колоноскопията редовно.

Този подход е спасява безброй животи. Но ново мащабно проучване, публикувано в престижното медицинско списание JAMA, показва, че при хората над 75 години уравнението може да изглежда съвсем различно и че рутинната проследяваща колоноскопия при тази възрастова група невинаги носи реална полза.

Какво означава това за пациентите, лекарите и за начина, по който мислим за скрининг при възрастни хора? Отговорите са по-нюансирани, отколкото предполага установената медицинска практика.

Защо учените си зададават този въпрос

Гастроентеролозите често се сблъскват с трудна клинична дилема. От една страна, преканцерозните полипи (аденоми) повишават бъдещия риск от колоректален карцином. От друга, пътят от полип до рак отнема години, а рисковете от самата процедура нарастват с възрастта.

Сред възможните усложнения при колоноскопия при по-възрастни пациенти са:

кървене след отстраняване на полипи

перфорация на чревната стена

сърдечно-съдови инциденти, свързани със седацията

усложнения, дължащи се на подготовката за изследването

Въпреки това проследяващата колоноскопия често продължава "по инерция", дори когато пациентът вече е възрастен и живее с няколко хронични заболявания.

Какво показва проучването

Според проучване, публикувано в JAMA, екип от учени анализира данни на около 92 000 души, преминали колоноскопия преди навършване на 75-годишна възраст, и проследява тяхното здраве в продължение на цяло десетилетие. При около 28% от изследваните са открити аденоми, а при останалите 72%, не.

Резултатите показват:

Кумулативната заболяемост от рак на дебелото черво на 10-годишен период при хора над 75 години е едва 1,1% при тези с предишни аденоми и 0,7% при тези без.

Смъртността специфично от колоректален карцином е още по-ниска, 0,5% срещу 0,4% .

За сравнение, рискът от смърт по други причини възлиза на около 22% за 5 години и почти 50% за 10 години .

С други думи, независимо дали в миналото са имали полипи или не, възрастните хора над 75 години умират значително по-често от сърдечно-съдови заболявания, белодробни проблеми, инфекции и други хронични състояния, отколкото от рак на дебелото черво.

Здравословното състояние променя картината

Авторите анализират и още един ключов фактор, общото здравословно състояние на пациента, а не само възрастта.

При хора с история на аденоми, които са относително здрави и физически активни, около една трета умират от причини, различни от рак на дебелото черво, в следващите 10 години. При тези със значителни хронични заболявания и понижена физическа устойчивост (т.нар. крехкост), този риск надхвърля 80%.

Възрастта сама по себе си не е достатъчен ориентир дали е необходима проследяваща колоноскопия. Решението трябва да отчита цялостния здравен профил на пациента.

Защо настоящата практика не отговаря на новите данни

Вече съществуващите медицински препоръки съветват срещу рутинен скрининг при възрастни хора над 75 години със среден риск. Но проследяваща колоноскопия след отстраняване на полип често продължава просто защото някога, преди години, е бил намерен полип.

Експертите от MedPage Today посочват, че това поведение е разбираемо, лекарите се опасяват да не пропуснат предотвратим рак. Но колоноскопията не е процедура без рискове, особено при възрастни хора с няколко съпътстващи заболявания.

Когато потенциалната полза е минимална, дори малките процедурни рискове при възрастни придобиват прекомерна тежест.

Към по-индивидуализирана грижа

Това проучване не призовава да се откажем от превенцията на рака при възрастни. Призовава за персонализирана медицина и индивидуално вземане на решения.

За много възрастни хора, особено тези с умерена или тежка крехкост, по-разумно е акцентът да се измести към интервенции, които реално подобряват продължителността и качеството на живота:

контрол на сърдечно-съдовия риск

управление на диабета

превенция на падания

проследяване на когнитивните функции

За по-здрави и независими възрастни хора със значителна продължителност на живота, проследяващата колоноскопия може да бъде обмислена, но дори и тогава пациентът трябва да знае, че абсолютният риск от рак на дебелото черво е изключително нисък.

Целта на съвременната гериатрична грижа не е "да правим повече" или "да правим по-малко", а да правим това, което има най-голямо значение за всеки конкретен човек, посочват експертите от MedPage Today.

