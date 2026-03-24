Колоноскопията продължава да бъде златен стандарт в медицината за проверка вътрешността на дебелото черво и ректума за рак и полипи – образувания, които могат да бъдат ранни признаци на рак.

Това е сравнително безопасно изследване. Средно има само две сериозни усложнения на всеки 1000 процедури.

В тази статия разглеждаме рискове от колоноскопията, колко време продължават и какво може да направите, за да облекчите евентуалните странични ефекти по-бързо.

Болка или дискомфорт в корема

Това е най-честият страничен ефект от колоноскопията. След това може да почувствате спазми или подуване на корема.

Вашият лекар може да използва въздух, за да напомпа дебелото черво, за да получи по-добра видимост. Може да използва вода или аспиратор, както и някои хирургически инструменти, за да отстрани полипа. Всички тези неща могат да раздвижат и разтегнат дебелото черво, така че може да се чувствате неудобно един или два дни след това. Успокоителните могат също да ви причинят гадене. Ако имате болка или повръщане, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Кървене

След колоноскопия може да забележите кръв от ректума или в изпражненията си. В повечето случаи това се случва, защото Вашият лекар е трябвало да вземе тъканна проба или да отстрани полип. Обадете се възможно най-скоро, ако кървенето не спре или ако има много кръв. Някои лекарства, като витамини и обезболяващи без рецепта, като аспирин, могат да повишат риска от кървене. Ако ги приемате, не забравяйте да уведомите Вашия лекар преди теста.

Лоша реакция към анестезия

Може да се почувствате замаяни или треперещи, когато се събудите след теста. Някои хора могат да имат сериозни реакции към лекарствата, които ви приспиват, като например сърдечни или дихателни проблеми. Вашият медицински екип би трябвало да е обучен да идентифицира и лекува тези усложнения. Кажете им преди теста, ако сте алергични към някакви лекарства или някога сте имали лоша реакция към анестезия.

Синдром на електрокоагулация след полипектомия

Ако лекарят ви се наложи да отстрани полип, той ще използва инструмент с електрически ток, за да запечата мястото. Макар и рядко, този ток може да проникне прекалено дълбоко, което да доведе до изгаряне и възпаление на тъканите. Това може да предизвика болки в корема, температура и ускорен пулс. Повечето хора се чувстват по-добре след 2-3 дни на антибиотично лечение.

Инфекция

Инструментите за колоноскопия може да са трудни за почистване и дезинфекция. Рядко те могат да съдържат бактерии като ешерихияколи (E. coli), Klebsiella или Enterobacter, или вируси като хепатит B или C.

Перфорирано черво

Инструментът, който Вашият лекар използва при колоноскопия, може да окаже твърде силен натиск върху дебелото черво. Това може да причини малко разкъсване. Може да се наложи Вашият лекар да го поправи хирургично.

Риск за възрастни хора

Хората над 75-годишна възраст са изложени на по-висок риск от усложнения от колоноскопии поради:

Основни здравословни проблеми

Дехидратация или електролитен дисбаланс от подготовката за процедурата

Хората над 75-годишна възраст трябва да обсъдят всички ползи и рискове от процедурата със своя лекар.

Колоноскопия при активен дивертикулит

Повечето хора не знаят, че имат дивертикули (малки издатини в лигавицата на дебелото черво). Те понякога се откриват именно по време на колоноскопията.

С напредване на възрастта хората могат да развият дивертикули – състояние, наречено дивертикуларна болест. Дивертикулите обикновено не причиняват никакви проблеми. Но ако се възпалят, което е известно като дивертикулит, те могат да причинят симптоми като болка.

Когато дивертикулите са възпалени и причиняват симптоми, обикновено не се прави колоноскопия. Вместо това, колоноскопия и/или други изследвания могат да се направят няколко седмици по-късно, след като дивертикулитът е овладян.

Кога може да се направи колоноскопия при дивертикуларна болест

Колоноскопията често се използва при лечението на дивертикуларна болест. При дивертикулит тя може да се използва на различни места, в зависимост от тежестта на симптомите. Възможно е да има разлики в това колко често медицинските специалисти изискват колоноскопия при дивертикуларно заболяване.

Конкретен преглед на медицинската литература препоръчва следните критерии за това кога трябва да се извърши колоноскопия при хора с дивертикуларно заболяване:

При кървене в долната част на храносмилателната система, за което се смята, че е причинено от дивертикуларна болест, колоноскопията трябва да се направи в рамките на 24 часа. Препоръчва се редовната процедура за почистване на дебелото черво от изпражнения преди теста.

Когато човек има остър дивертикулит, колоноскопията трябва да се направи седем дни след началото на симптомите. Клизми могат да се използват вместо пълната подготовка за колоноскопия.

При неусложнен дивертикулит, колоноскопия може да се направи шест седмици след началото на симптомите, но само ако колоноскопия или друг тест като компютърна томография (КТ) не е направен наскоро.

При усложнен дивертикулит, колоноскопията трябва да се направи шест седмици след началото на симптомите.

Необходима ли е още една колоноскопия за дивертикулит след лечение?

Когато се чувствате по-добре след дивертикулит, може да се препоръча колоноскопия. Възможно е да има разлики въз основа на предишна анамнеза, наличие на други проблеми в храносмилателната система и наличие на усложнения от дивертикулита.

Дивертикулитът може да бъде сложен или неусложнен. При неусложнения дивертикулит няма усложнения и често се лекува у дома.

При усложнения дивертикулит има други проблеми като абсцес (гнойно гнездо в тялото) или фистула (анормален тунел между два органа). Усложненият дивертикулит може да се нуждае от лечение в болница.

Усложнения след колоноскопия

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако след процедура по колоноскопия получите някой от тези симптоми:

Силна болка или спазми в корема

Твърд корем

Проблеми с отделянето на газове или акане

Треска

Виене на свят

Повръщане

Чести или силно кървави изхождания

Ректално кървене, което не спира, или кървене с повече от няколко супени лъжици

Въпреки че колоноскопията е придружена от определени рискове – като коремен дискомфорт, кървене или по-редки усложнения като перфорация и инфекция – тя остава най-надеждният метод за превенция и диагностика на рак на дебелото черво.

Следете внимателно за тревожни симптоми след процедурата и не подценявайте сигналите на тялото си. Своевременната консултация със специалист гарантира, че ползите от изследването ще превишат значително потенциалните рискове.

Консултирайте се с Вашия лекар, за да обсъдите най-подходящия график за Вашето изследване и да изясните всички въпроси, свързани с Вашето здравословно състояние.

