Случаите на рак на дебелото черво сред хора под 50 години растат стабилно всяка година, а заболяването вече е водеща причина за онкологична смъртност при младите възрастни.

Затлъстяването и липсата на движение не обясняват напълно тази тенденция, затова изследователите насочват вниманието си към нещо много по-малко видимо - чревния микробиом.

Какво общо има микробиомът с рака на дебелото черво

Микробиомът е общност от милиарди микроорганизми, които обитават храносмилателния тракт и участват в защитата на организма. Когато балансът му се наруши, състояние, известно като дисбиоза, рискът от развитие на онкологични заболявания може да се увеличи.

Снимка: Google Imagen

Проучване, цитирано от специалисти в областта на онкологията, установява, че държавите с по-висок процент на колоректален карцином отчитат и по-високо натоварване с мутации, причинени от бактерия, наречена колибактин (colibactin). Тази бактерия се концентрира най-силно в крайната част на дебелото черво, там, където се формират изпражненията и произвежда токсин, увреждащ директно ДНК на клетките.

Според онколози в областта на гастроентерологията около 20–25% от пациентите имат мутационен профил, характерен именно за бактериално увреждане на ДНК и то в значително по-висока степен при пациенти под 50 години, отколкото при тези над 70.

Как всичко започва още в ранна детска възраст

Изследователи посочват, че факторите, оформящи чревната флора, действат от самото начало на живота:

Кърмене — проучване установява 23% по-висок риск от рак на дебелото черво по-късно в живота при хора, кърмени като бебета. Учените подчертават, че това не омаловажава ползите от кърменето, а по-скоро показва колко рано започва да се оформя микробиомът.

Захар и заседнал начин на живот — децата с диета, богата на подсладени напитки, и по-малко физическа активност, показват по-висок риск от ранно начало на рак на дебелото черво при млади хора . Излишната захар подхранва прекомерен бактериален растеж.

Затлъстяване в детска възраст — свързано е с по-висок риск, докато редовната физическа активност изглежда има защитен ефект, макар механизмът все още да не е напълно изяснен.

Снимка: OpenAI

Прекалено много или прекалено малко бактерии

Специалисти по онкология и микробиология посочват, че прекомерната употреба на антибиотици през последните десетилетия е нарушила естествения баланс на чревната флора при много хора. Изследвания свързват бактерията Bacteroides fragilis с образуването на тумори в дебелото черво, а щамове на E. coli и H. pylori също са били асоциирани с повишен онкологичен риск при определени условия.

Друг фактор, който привлича внимание, са консервантите във ултрапреработените храни, макар предназначени да ограничават бактериалния растеж в храната, те могат да увредят и полезните бактерии в червата.

Дори физическата активност не е еднозначен защитен фактор — проучване от 2025 г. отчита три пъти повече полипи в дебелото черво при спортисти на дълги разстояния, което изследователи свързват с хронично възпаление, предизвикано от интензивни тренировки.

Какво могат да направят хората

Експертите са единодушни, че въпреки многобройните неизвестни около микробиома, определени навици остават свързани с по-нисък риск:

Снимка: Canva

Ограничаване на преработените храни и захарта

Редовна физическа активност в умерени граници

Отказ от тютюнопушене и алкохол

Проследяване на персистиращи стомашно-чревни симптоми при лекар

Онколозите препоръчват профилактична колоноскопия от 45-годишна възраст или скрининг чрез изследване на изпражненията, дори при липса на симптоми.

Ролята на чревния микробиом при рака на дебелото черво остава обект на активни изследвания, но данните вече сочат ясна тенденция, токсини като колибактин, дисбаланс от антибиотици, високо съдържание на захар и дори ранни експозиции като кърменето могат да оформят риска с десетилетия напред. Докато официални препоръки, базирани на микробиома, все още липсват, ранната профилактична колоноскопия остава най-сигурният инструмент за откриване на заболяването навреме.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници