Колоректалният рак продължава да заема второ място като най-често срещан рак в Европа, представляващ приблизително 13% от всички нови случаи и 12% от смъртните случаи, свързани с рак.

Всяка година засяга над половин милион европейци, като мъжете имат по-високи нива на заболеваемост и смъртност от жените.

Въпреки че генетиката и възрастта играят роля, хроничното възпаление, което може да произтича от лоши навици на живот, като минимална физическа активност, некачествено хранене, алкохол и тютюнопушене, изглежда е един от най-големите фактори.

Нови изследвания показват, че наблягането на противовъзпалителните храни и ограничаването на провъзпалителните храни (като преработено червено месо) може да помогне за намаляване на риска от колоректален рак.

За да намалите риска от колоректален рак, диетолозите препоръчват да се наслаждавате на тези 6 мощни противовъзпалителни храни.

Бобови култури

Бобът, лещата и соята са богати на фибри, което помага за предотвратяване на запек и подпомага растежа на полезните бактерии в дебелото черво.

В специално проучване консумацията на две или повече порции бобови култури седмично е свързана с 32% по-нисък риск от колоректален рак в сравнение с липсата на такива.

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Тази полза от боба може да се свърже с високите нива на ферментиращи фибри и устойчиво нишесте, които достигат до дебелото черво предимно несмилаеми.

Там бактериите превръщат фибрите в късоверижни мастни киселини, които намаляват възпалението и оксидативния стрес.

Орехи

„Ядките съдържат фибри, но също така съдържат ненаситени мазнини, магнезий, цинк и фитохимикали, които намаляват възпалението“, казва Дженифър Ханес, магистър, регистриран диетолог, доктор по медицина.

И макар че не можете да сбъркате с повечето сортове ядки, специфичната смес от фенолни съединения, открити в орехите, може да има допълнителни ползи за колоректален рак.

Изследователи установяват, че фенолният екстракт от орехи може да потисне растежа на раковите клетки, да намали маркерите, свързани с развитието на тумори, и дори да скъси дължината на теломерите, за да забави разпространението на раковите клетки.

Сардини

В сравнение с прясната риба, изследванията показват, че консервираните видове може да са също толкова защитни срещу колоректален рак.

В едно голямо проучване консумацията на консервирана риба поне два пъти седмично е свързана с по-нисък риск от колоректален рак в сравнение с консумацията на по-малко от една порция всяка седмица.

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Изследователите смятат, че ползите в борбата с рака идват от омега-3 мастни киселини, селен и други хранителни вещества, запазени по време на процеса на консервиране, и вероятно дори от зехтина, в който се съхраняват много консервирани риби.

Тъмнозелени листни зеленчуци

Консумацията на повече тъмнолистни зеленчуци като къдраво зеле, спанак и подобни може да помогне за компенсиране на някои от вредните ефекти от консумацията на червено месо, навик, който може да увеличи риска от колоректален рак с до 15%.

„Чрез осигуряване както на антиоксиданти, така и на фибри, зелените зеленчуци помагат за потушаване на възпалителните „искри“ и укрепване на чревната лигавица“, казва Мадисън Рийдър, регистриран диетолог.

В едно малко, предварително проучване, хора с по-висок риск от колоректален рак (поради висок ИТМ и прием на червено месо) са имали по-ниски нива на значителен биомаркер за увреждане на ДНК и серумен тумор некрозис фактор-алфа, след като са консумирали по 1 чаша зелени листни зеленчуци на ден в продължение на четири седмици.

Горски плодове

Яркочервените и сините цветове на горските плодове идват от антоцианини, които са пигменти с мощни противовъзпалителни и антиоксидантни ефекти.

Ежедневната чаша горски плодове осигурява на тялото ви редовни дози от тези защитни фитохимикали, което може да помогне за прекъсване на верижната реакция на възпалението в неговия произход.

Малко проучване установява, че горските плодове могат да помогнат за минимизиране на ефектите от хранене с високо съдържание на червено и преработено месо, като повишават защитните хранителни вещества, като същевременно ограничават вредните промени в червата.

Изследователите също така установяват, че приемът на горски плодове намалява жизнеспособността на раковите клетки на дебелото черво, което предполага защитна роля срещу колоректален рак.

Ленено семе

Лененото семе може да е малко, но е мощно допълнение към противовъзпалителната диета. Лененото семе не само съдържа съединения като фибри, които подобряват храносмилането и намаляват риска от рак на дебелото черво, но е и добър източник на лигнани – полифенол с мощни противоракови свойства.

Лененото семе е богато и на ненаситената мастна киселина алфа-линоленова киселина, която действа като прекурсор на ейкозаноидите, които помагат за борба с възпалението в тялото.

Други стратегии за намаляване на риска от колоректален рак

Консумирайте повече фибри: Зеленчуците, плодовете, бобовите растения и пълнозърнестите храни подхранват здравето на червата и намаляват възпаленията.

Богатите на фибри пълнозърнести храни не само насърчават редовното изхождане, но са богати на мощни антиоксиданти и биоактивни съединения с противоракови ефекти и са свързани с намален риск от множество видове рак, включително колоректален, рак на гърдата, рак на простатата и панкреаса, наред с други.

Останете активни: Упражненията нарушават няколко пътя, необходими за развитието и растежа на колоректален рак, което ги прави полезен инструмент за превенция.

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Следете симптомите: Може да е лесно да пренебрегнете симптомите, когато сте млади и иначе здрави, но тъй като колоректалният рак се среща с нарастваща честота при по-млади хора, ранното справяне със симптомите е от ключово значение.

Не отлагайте скрининга: Многобройни национални здравни организации препоръчват скрининг за колоректален рак да започне от 45-годишна възраст. Когато се открие рано, процентът на преживяемост при колоректален рак е над 90%, но намалява до малко над 16%, ако той вече е имал шанс да се разпространи.

Честотата на колоректален рак се увеличава при по-младите хора, което прави превенцията по-важна от всякога, особено след 45-годишна възраст.

Пълненето на чинията ви с противовъзпалителни храни като бобови растения, орехи, сардини, листни зеленчуци, горски плодове и ленено семе поддържа здравето на червата и намалява възпалението по начини, които могат да намалят риска от колоректален рак.

Съчетаването на тези храни с редовна физическа активност, редовното провеждане на скринингови прегледи и обръщането на внимание на симптомите може да помогне за намаляване на риска от колоректален рак и да подобри резултатите с ранно откриване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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