Ракът на дебелото черво отдавна се смяташе за заболяване на по-възрастните. Днес картината е коренно различна.

През последните две десетилетия онколозите регистрират тревожно нарастване на случаите именно сред хората на 20, 30 и 40 години и търсят отговор защо.

Ново изследване насочва вниманието към неочакван, но ежедневен виновник, специфични мазнини, скрити в ултрапреработените храни, които консумираме масово.

Ракът на дебелото черво при младите хора нараства

Според данни на Американското онкологично дружество (American Cancer Society), колоректалният рак намалява при хората над 65 години, но се увеличава при по-младите възрастови групи. Тенденцията се наблюдава в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Европа.

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Изследователите разглеждат редица вероятни причини:

Нарастваща консумация на ултрапреработени храни

Заседнал начин на живот и затлъстяване

Промени в микробиома и рак на червата, нарушен баланс на чревните бактерии

Хронично възпаление в стомаха и червата

Генетична предразположеност

Въздействие на токсини от околната среда

Новото в научния дебат е акцентът върху конкретен тип хранителни мазнини.

Кои са „виновните" мазнини?

Учените насочват поглед към омега-6 полиненаситените мастни киселини, основен компонент на растителните масла, с които са приготвени голяма част от промишлено произведените храни: соево, царевично, слънчогледово и палмово масло.

Омега-6 мастните киселини и възпалението са в центъра на научния интерес не случайно. Сами по себе си тези мазнини са необходими на организма. Проблемът е в дисбаланса.

Дисбаланс омега-6 / омега-3

Исторически хората консумират омега-6 и омега-3 мастни киселини в съотношение близо до 1:1. Според проучване, публикувано в Journal of the National Cancer Institute, съвременните западни диети достигат съотношение 20:1 или дори 30:1 в полза на омега-6. Именно нарушеният баланс между омега-6 и омега-3 се свързва с хроничен възпалителен процес, известен рисков фактор за развитие на тумори.

Как тези мазнини влияят на риска от рак на червата?

При анализ на туморни проби от пациенти с колоректален карцином изследователите са установили повишени нива на възпалителни молекули, производни на омега-6 мастни киселини. Тези съединения изглежда създават среда, благоприятна за растежа на ракови клетки.

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Четирите механизма под лупа

Хронично възпаление в стомаха и червата Когато имунният отговор стане постоянен, той уврежда тъканите и ДНК. Персистиращото възпаление в дебелото черво може да увеличи вероятността от анормален клетъчен растеж. Нарушен микробиом Диетата с много ултра преработени храни потиска полезните чревни бактерии и стимулира вредните. Връзката между микробиома и рак на колона е обект на интензивно изследване, дисбалансираната чревна флора се асоциира с по-висок онкологичен риск. Стимулиране на туморния растеж Някои възпалителни съединения, произведени от омега-6 мазнини, може да подпомагат оцеляването на туморите, като насърчават образуването на кръвоносни съдове и потискат имунния отговор. Оксидативен стрес и ДНК Прекомерното количество провъзпалителни мазнини допринася за оксидативен стрес и увреждане на ДНК , процес, свързан с началото на ракови изменения.

Защо младите хора са по-уязвими?

Днешните млади поколения са израснали с безпрецедентен достъп до ултра преработени храни, чипс, бургери, подсладени напитки, замразени ястия, промишлени сладкиши. Растителните масла в чипса и другите снаксове са всекидневна реалност за милиони.

Специалистите подчертават, че ракът на дебелото черво се развива с години. Хранителните навици, формирани в детска и юношеска възраст, могат да имат дългосрочни последствия. Нарастващото затлъстяване сред младите хора допълнително усилва риска.

Симптоми на рак на червата, които не бива да пренебрегвате

Ранната диагностика на рак е ключова за успешното лечение. Организацията Never Too Young, която подкрепя млади пациенти с колоректален карцином, призовава да не се подценяват следните симптоми на рак на червата:

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Кръв в изпражненията

Промяна в чревните навици (диария или запек), продължаваща над 4 седмици

Болка или спазми в корема без ясна причина

Неволно отслабване

Постоянна умора и анемия

При наличие на тези симптоми е необходима консултация с лекар.

Здравословен режим за червата: Какво препоръчват експертите?

Според експерти, цитирани от Cancer Research Institute, здравословният режим за червата включва намаляване на ултрапреработените храни и увеличаване на:

Мазна риба (сьомга, сардини, скумрия), богати на омега-3, те помагат за балансиране на провъзпалителните ефекти на омега-6

Плодове и зеленчуци – антиоксиданти и фибри в подкрепа на чревното здраве

Пълнозърнести храни – фибрите хранят полезните чревни бактерии

Бобови растения – леща, нахут, фасул за разнообразие на микробиома

Орехи, ленено семе, чиа – растителни източници на омега-3

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Освен диетата, изследователите препоръчват: поддържане на здравословно тегло, редовна физическа активност, ограничаване на алкохола и тютюна, и ранна диагностика на рак чрез препоръчаните скринингови изследвания.

Нарастването на случаите на рак на дебелото черво при младите е сериозен сигнал за обществото. Новите изследвания не доказват пряка причинно-следствена връзка, но добавят убедителни данни, че дисбалансът между омега-6 и омега-3 мастните киселини, хроничното възпаление и увредената чревна флора от ултра преработените храни може да са значими рискови фактори.

Науката продължава да търси отговори. Докато ги чакаме, диетолозите и онколозите са единодушни, че по-малко чипс, повече цели храни, това е практическата стъпка, която всеки може да направи още днес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници