Рибата и плодовете може да са по-мощно оръжие срещу рака, отколкото сме предполагали.

Ново научно изследване, публикувано в престижното списание The Journal of Nutrition през 2026 г., разкрива как две конкретни хранителни вещества, омега-3 мастни киселини от мазна риба и ферментиращи фибри от растителни храни, действат синергично, за да задействат естествения механизъм на смърт на ракови клетки в дебелото черво.

За всички, търсещи ефективна превенция на рак на дебелото черво, откритието е особено важно.

Какво е фероптоза и защо е важна при рака?

Раковите клетки са "майстори на оцеляването", те умело заобикалят сигналите на тялото да се самоунищожат. Именно заради тази способност туморите растат и се разпространяват.

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Фероптозата при ракови клетки е особен вид програмирана клетъчна смърт, при която се натрупват увредени мазнини (т.нар. липидна пероксидация), което води до гибел на клетката. За разлика от здравите клетки, раковите по-лесно се поддават на този процес, но само ако получат правилния „тласък" отвън. Тъкмо тук влизат омега-3 мастните киселини и фибрите.

Как е проведено изследването?

Екипът на проф. Робърт Чапкин от Тексаски университет A&M използва три различни подхода:

Клетъчни експерименти: Миши клетки на дебелото черво са изложени на DHA (омега-3 мастна киселина от рибено масло) и бутират, късоверижна мастна киселина , която чревните бактерии произвеждат при разграждане на фибри. Комбинацията значително намалява жизнеспособността на клетките и усилва маркерите за фероптоза.





Мишки модел: Животните са разделени на две групи, едната получава рибено масло с пектин (ферментиращ фибър от ябълки и цитруси), другата, царевично масло с целулоза. След три седмици клетките на дебелото черво при първата група показват значително по-висока активност на гените, свързани с фероптозата.



Малко човешко изследване: 30 здрави възрастни на възраст 50–75 г. приемат или комбинация от разтворими фибри (33 г.) и омега-3 (7,7 г.) дневно, или плацебо. При групата с активните вещества се наблюдават генетични промени, съответстващи на активиране на защитни механизми срещу рак.

Какво показват резултатите?

Според проучването, публикувано в The Journal of Nutrition (2026), ефектът от двете вещества заедно е значително по-голям от сбора на индивидуалните им ефекти.

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„Техните ефекти са повече от адитивни. Те по някакъв начин умножават резултатите по начин, който е много провокативен, и потискат рака на дебелото черво в предклинични модели", обяснява проф. Чапкин.

Ключови открития:

Комбинацията DHA + бутират значително снижава жизнеспособността на клетките и усилва липидната пероксидация

При мишките са активирани гени, свързани с фероптозата, само в клетките на дебелото черво, не в другите тъкани

При хората групата с плацебо показва потискане на същите защитни пътища

По-голямата част от доказателствата за онкологична превенция идват от предклинични (предимно миши) модели. Малкото човешко изпитание е проведено при здрави хора, не при болни от рак. Необходими са по-мащабни изследвания.

Хранене при рак на дебелото черво

Повечето хора приемат значително по-малко фибри и омега-3, отколкото се препоръчва. Ето как да включите двете вещества в ежедневното си меню в средиземноморски стил:

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Мазни риби, източници на омега-3: Сьомга, сардини, скумрия и пъстърва са богати на EPA и DHA, точно тези омега-3 мастни киселини ползи, изследвани в проучването. Препоръчително е да ги консумирате поне 2 пъти седмично.

Ферментиращи фибри са горивото за бутират:

Пектин , ябълки, горски плодове, цитруси, моркови

Инулин , лук, чесън, цикория

Бета-глюкан , овес, ечемик

Бобови , леща, нахут, боб

Комбинирайте ги в едно ястие: Купа с кафяв ориз и сьомга с печени зеленчуци, например, доставя едновременно ферментиращи фибри и омега-3 и потенциално усилва синергичния ефект.

Диетолозите препоръчват да набавяте тези вещества предимно от цели храни, а не от хранителни добавки, тъй като те носят допълнителни ползи под формата на витамини, минерали и антиоксиданти.

Науката все по-убедително сочи, че превенцията на рак на дебелото черво може да започне на трапезата. Комбинацията от омега-3 мастни киселини и ферментиращи фибри задейства фероптозата, естествен механизъм за унищожаване на увредени клетки, преди те да станат злокачествени.

Макар изследването да е в ранен етап, изводите са в синхрон с по-широкото научно консенсус в полза на средиземноморската диета.

Включването на мазна риба и разнообразни растителни фибри в менюто е стъпка с множество доказани ползи, за червата, сърцето и цялостното здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници