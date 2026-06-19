Ако имате високо кръвно налягане, добавянето на малко ленено семе към начина ви на хранене може да бъде изключително полезно.
Лененото семе е изключително ефикасно средство за понижаване на високо кръвно налягане, благодарение на богатото си съдържание на омега-3 мастни киселини, фибри и лигнани.
Проучванията показват, че редовната му консумация в продължение на няколко месеца помага за регулиране на артериалното налягане и значително намалява риска от сърдечно-съдови инциденти
1. Фибрите могат да повлияят на кръвното ви налягане
Лененото семе е богато на фибри, които могат да понижат кръвното налягане и да предложат ползи за здравето на сърцето.
Въпреки това, е доказано, че лененото масло намалява кръвното налягане, въпреки липсата на фибри, казват експертите.
2. Сърдечно-защитните съединения могат да намалят кръвното налягане
Фитоестрогените и фитостеролите – две естествено срещащи се растителни съединения в лененото семе, имат противовъзпалителни ефекти, които биха могли да помогнат за понижаване на кръвното налягане.
Фитоестрогените са свързани и с по-нисък риск от:
- Остеопороза
- Рак на гърдата
- Сърдечни заболявания
Фитостеролите имат и противоракови свойства.
3. Омега-3 мастните киселини могат да защитят сърцето
Лененото семе съдържа вид омега-3 мастна киселина, наречена алфа-линоленова киселина (ALA), която може да помогне за защита на сърдечната функция.
Противовъзпалителните свойства на омега-3 мастните киселини могат да бъдат от полза и за цялостното здраве.
„Омега-3 мастните киселини са противовъзпалителни и следователно поддържат възпалението по-ниско в тялото, а възпалението е доста опасно за здравето на сърцето“, казва пред специализираното издание Verywell Дана Хънс, доктор по медицина в UCLA.
Защо смлените ленени семена са най-подходящи за кръвно налягане
Целите ленени семена могат да преминат през тялото ни несмилаеми, като в този случай не усвояваме полезните им мастни киселини и фитонутриенти. Смленият лен, от друга страна, е лесно смилаем.
„Така че смляното ленено семе е по-добро“, казва доктор Джина Хамшоу от болницата „Маунт Синай” в Ню Йорк.
Можете или да закупите вече смляно ленено семе, или да го смелите сами.
Българският пазар е изключително богат на разновидности ленено семе – кафяво обикновено ленено семе, предлага се натрошено ленено семе, златно ленено семе, което е друга разновидност на добре познатото кафяво ленено семе, като има почти същия хранителен профил.
Изключително богато на омега 3 мастни киселини и фибри, единствената разлика е малко по-ниското съдържание на мазнини (51% при златното срещу 59% при кафявото.
Когато ленените семена се натрошават или смилат, обвивката им се разчупва и се освобождават здравословните масла. Ако приемате семената цели, обвивката около семето остава непокътната и маслата не се освобождават.
Колко ленено семе трябва да ядете, за да видите ползите?
Учените изследват ползите от консумацията на между 30 и 50 грама ленено семе, което е приблизително две до три супени лъжици на ден.
Въпреки че може да помогне, лененото семе не е чудодейно средство за високо кръвно налягане.
„Важно е да се има предвид, че количеството ленено семе, необходимо за постигане на ползи, ако има такива, зависи от много фактори, включително колко високо е било кръвното налягане, какви лекарства е приемал човекът и фамилна анамнеза“, напомнят все пак лекарите.
Високото кръвно налягане (хипертония) е сериозно медицинско състояние, което изисква професионален подход, а не самолечение.
Лененото семе не е чудодейно лекарство и не може с магическа пръчка да замени предписаната от специалист терапия или да компенсира нездравословния начин на живот.
Здравето на сърцето изисква комплексни и научно доказани мерки, а природните средства могат да бъдат само полезен съюзник, но никога основно решение.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
-------------------------------------------------
Източници
- Научно списание „Frontiers in Neuroendocrinology“: Предимствата и недостатъците на фитоестрогените (2010)
- VeryWellHealth: Какво се случва с кръвното ви налягане, когато добавите ленено семе към храненето си (2026)
- Научно списание „Heliyon“: Здравен интерес на холестерола и фитостеролите и техният принос към подхода „Едно здраве“: Преглед (2024)