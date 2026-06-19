Ако имате високо кръвно налягане, добавянето на малко ленено семе към начина ви на хранене може да бъде изключително полезно.

Лененото семе е изключително ефикасно средство за понижаване на високо кръвно налягане, благодарение на богатото си съдържание на омега-3 мастни киселини, фибри и лигнани.

Проучванията показват, че редовната му консумация в продължение на няколко месеца помага за регулиране на артериалното налягане и значително намалява риска от сърдечно-съдови инциденти

1. Фибрите могат да повлияят на кръвното ви налягане

Лененото семе е богато на фибри, които могат да понижат кръвното налягане и да предложат ползи за здравето на сърцето.

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Въпреки това, е доказано, че лененото масло намалява кръвното налягане, въпреки липсата на фибри, казват експертите.

2. Сърдечно-защитните съединения могат да намалят кръвното налягане

Фитоестрогените и фитостеролите – две естествено срещащи се растителни съединения в лененото семе, имат противовъзпалителни ефекти, които биха могли да помогнат за понижаване на кръвното налягане.

Фитоестрогените са свързани и с по-нисък риск от:

Остеопороза

Рак на гърдата

Сърдечни заболявания

Фитостеролите имат и противоракови свойства.

3. Омега-3 мастните киселини могат да защитят сърцето

Лененото семе съдържа вид омега-3 мастна киселина, наречена алфа-линоленова киселина (ALA), която може да помогне за защита на сърдечната функция.

Противовъзпалителните свойства на омега-3 мастните киселини могат да бъдат от полза и за цялостното здраве.

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„Омега-3 мастните киселини са противовъзпалителни и следователно поддържат възпалението по-ниско в тялото, а възпалението е доста опасно за здравето на сърцето“, казва пред специализираното издание Verywell Дана Хънс, доктор по медицина в UCLA.

Защо смлените ленени семена са най-подходящи за кръвно налягане

Целите ленени семена могат да преминат през тялото ни несмилаеми, като в този случай не усвояваме полезните им мастни киселини и фитонутриенти. Смленият лен, от друга страна, е лесно смилаем.

„Така че смляното ленено семе е по-добро“, казва доктор Джина Хамшоу от болницата „Маунт Синай” в Ню Йорк.

Можете или да закупите вече смляно ленено семе, или да го смелите сами.

Българският пазар е изключително богат на разновидности ленено семе – кафяво обикновено ленено семе, предлага се натрошено ленено семе, златно ленено семе, което е друга разновидност на добре познатото кафяво ленено семе, като има почти същия хранителен профил.

Изключително богато на омега 3 мастни киселини и фибри, единствената разлика е малко по-ниското съдържание на мазнини (51% при златното срещу 59% при кафявото.

Когато ленените семена се натрошават или смилат, обвивката им се разчупва и се освобождават здравословните масла. Ако приемате семената цели, обвивката около семето остава непокътната и маслата не се освобождават.

Колко ленено семе трябва да ядете, за да видите ползите?

Учените изследват ползите от консумацията на между 30 и 50 грама ленено семе, което е приблизително две до три супени лъжици на ден.

Снимка: Canva

Въпреки че може да помогне, лененото семе не е чудодейно средство за високо кръвно налягане.

„Важно е да се има предвид, че количеството ленено семе, необходимо за постигане на ползи, ако има такива, зависи от много фактори, включително колко високо е било кръвното налягане, какви лекарства е приемал човекът и фамилна анамнеза“, напомнят все пак лекарите.

Високото кръвно налягане (хипертония) е сериозно медицинско състояние, което изисква професионален подход, а не самолечение.

Лененото семе не е чудодейно лекарство и не може с магическа пръчка да замени предписаната от специалист терапия или да компенсира нездравословния начин на живот.

Здравето на сърцето изисква комплексни и научно доказани мерки, а природните средства могат да бъдат само полезен съюзник, но никога основно решение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници