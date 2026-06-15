Внезапно изтръпване на ръката, заплетен говор или най-силното главоболие в живота ви, понякога тялото изпраща сигнали, които не бива да чакат до сутринта.
Тези прояви са неврологични симптоми, които могат да означават проблем с мозъка, гръбначния мозък или нервната система. Постоянно главоболие, което постепенно се влошава, особено сутрин или нощем, може да е самостоятелно неврологично състояние, но и предупредителен знак за инсулт, тумор в мозъка или менингит.
Научете кои са най-важните предупредителни знаци, кои са най-честите неврологични заболявания и най-вече, кога да потърсим невролог или спешна помощ. Според здравния портал Health.com ранното разпознаване и лечение на тези симптоми често е решаващо за изхода.
Кои предупредителни знаци да следим?
Нервната система контролира как се движим, говорим, дишаме, преглъщаме и мислим. Затова всеки нов или внезапен симптом заслужава внимание. Експертите от Health.com и Националния институт по неврологични разстройства на САЩ (NINDS) посочват следните неврологични симптоми, които не бива да се пренебрегват:
- Постоянно главоболие: Може да е самостоятелно неврологично състояние, но и предупредителен знак за инсулт, мозъчен тумор или менингит.
- Изтръпване и мравучкане: Често сочат възпалени или увредени нерви. Понякога са признак на инсулт, диабетна невропатия или множествена склероза (МС).
- Промени в зрението: Двойно виждане или внезапно влошено зрение може да означава инсулт, МС, диабет или тумор в мозъка.
- Когнитивни промени и обърканост: Често сигнализират инсулт или ранни признаци на деменция, но и мозъчен тумор.
- Мускулна слабост или скованост: Внезапната загуба на сила в ръката може да е инсулт. Сковаността е чест симптом на Паркинсон.
- Тремор на ръцете: Треперене на ръце, глава или устни, особено ако е внезапно или силно, може да е признак на МС, болест на Паркинсон или инсулт.
- Замайване и загуба на равновесие: Честите проблеми с координацията повишават риска от падане и може да сочат инсулт, МС или тумор.
- Нарушения в говора: Заплетеният говор е класически признак на инсулт и изисква незабавна помощ. Може да съпътства и Паркинсон, болест на Хънтингтън или АЛС.
- Гърчове: Може да са признак на епилепсия, менингит, мозъчни травми, тумори или инсулт.
Чести заболявания на нервната система
Инсулт
Инсултът е спешно медицинско състояние. Около 80% са исхемични (прекъснат кръвоток към мозъка), останалите, хеморагични (кървене в мозъка). Колкото по-дълго е нарушен кръвотокът, толкова по-тежки са уврежданията.
За бързо разпознаване експертите препоръчват следенето на основните признаци за инсулт FAST:
- F (Face): увиснала част от лицето
- A (Arms): слабост в ръката
- S (Speech): затруднен говор
- T (Time): време е да се обади на спешен номер (112)
Тумор в мозъка
Туморът е плътна маса, която се образува при безконтролно делене на абнормни клетки. Туморите в мозъка могат да бъдат доброкачествени (не се разпространяват в други части на тялото) или злокачествени (раковите клетки нахлуват в съседните тъкани и могат да метастазират). Някои тумори изобщо не дават симптоми, докато други притискат чувствителни мозъчни структури или нарушават притока на кръв и течности в мозъка.
Главоболието е най-честият симптом на мозъчен тумор, особено когато постепенно се влошава с времето. Експертите от NINDS посочват и следните предупредителни знаци:
- Гърчове, които се появяват за първи път в зряла възраст без друга причина
- Гадене и повръщане
- Промени в зрението или слуха
- Когнитивни промени и промени в личността, поведението и паметта
- Нарушения в говора, езика и мисленето
- Замайване, проблеми с координацията или затруднено ходене
- Мускулна слабост, умора или дори парализа (например увиснал клепач или част от лицето)
- Постепенна загуба на усещане или движение в ръка или крак
- Хормонални нарушения или проблеми със съня
Тъй като тези симптоми съвпадат с признаците на много други неврологични състояния, ранната диагноза е трудна, затова е важно да не се пренебрегват. Магнитно-резонансната томография (МРТ) е задължително изследване за откриване на тумори в централната нервна система. При съмнение лекарят обикновено насочва пациента към невролог, онколог или неврохирург.
Диабетна невропатия
Това е увреждане на нервите вследствие на диабет. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията проявите включват изтръпване, мравучкане и нарушено равновесие. Най-добрата превенция е контролът на кръвната захар.
Главоболие, кога е тревожно
Потърсете лекар незабавно при внезапно силно главоболие със схванат врат; главоболие с температура, гадене или повръщане; „най-силното главоболие в живота“ с обърканост или загуба на съзнание.
Алцхаймер и деменции
Алцхаймер е сред най-честите форми на деменция, с влошаване на паметта, мисленето и поведението. Превенция няма, но физическата активност, контролът на кръвното налягане и слуха може да повлияят на прогресията.
Менингит
Менингитът е животозастрашаваща инфекция на обвивките на мозъка. Симптомите на менингит включват схванат врат, висока температура, силно главоболие, двойно виждане и светлочувствителност. Ваксините и хигиената са ключова превенция.
Болест на Паркинсон
Двигателно разстройство, при което нервни клетки в мозъка загиват, водейки до тремор, скованост и нарушено равновесие. Засяга по-често мъже и обикновено започва около 60-годишна възраст. Според проучване, публикувано през 2020 г. в списание Oxidative Medicine and Cellular Longevity, физическата активност може да помогне за превенция и лечение.
Неврологичните симптоми като постоянно главоболие, изтръпване и мравучкане, нарушения в говора, замайване и загуба на равновесие, тремор на ръцете и когнитивни промени може да са знак за сериозно увреждане на нервната система. Запомнете признаците FAST за инсулт и не отлагайте спешната медицинска помощ, ранната намеса спасява живот.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com — Неврологични симптоми, които не бива да пренебрегвате
- MedlinePlus — Неврологични заболявания
- NINDS — Неврологични диагностични изследвания и процедури
- Elsevier — Научно проучване за неврологичните разстройства
- NINDS — Инсулт
- CDC — Лечение и контрол на диабета
- NINDS — Главоболие: диагностика и лечение
- Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2020) — Физическа активност и болест на Паркинсон
- NINDS — Тумори на мозъка и гръбначния мозък