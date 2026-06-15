Внезапно изтръпване на ръката, заплетен говор или най-силното главоболие в живота ви, понякога тялото изпраща сигнали, които не бива да чакат до сутринта.

Тези прояви са неврологични симптоми, които могат да означават проблем с мозъка, гръбначния мозък или нервната система. Постоянно главоболие, което постепенно се влошава, особено сутрин или нощем, може да е самостоятелно неврологично състояние, но и предупредителен знак за инсулт, тумор в мозъка или менингит.

Научете кои са най-важните предупредителни знаци, кои са най-честите неврологични заболявания и най-вече, кога да потърсим невролог или спешна помощ. Според здравния портал Health.com ранното разпознаване и лечение на тези симптоми често е решаващо за изхода.

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Кои предупредителни знаци да следим?

Нервната система контролира как се движим, говорим, дишаме, преглъщаме и мислим. Затова всеки нов или внезапен симптом заслужава внимание. Експертите от Health.com и Националния институт по неврологични разстройства на САЩ (NINDS) посочват следните неврологични симптоми, които не бива да се пренебрегват:

Постоянно главоболие: Може да е самостоятелно неврологично състояние, но и предупредителен знак за инсулт, мозъчен тумор или менингит.

Изтръпване и мравучкане: Често сочат възпалени или увредени нерви. Понякога са признак на инсулт, диабетна невропатия или множествена склероза (МС).

Промени в зрението: Двойно виждане или внезапно влошено зрение може да означава инсулт, МС, диабет или тумор в мозъка.

Когнитивни промени и обърканост: Често сигнализират инсулт или ранни признаци на деменция , но и мозъчен тумор.

Мускулна слабост или скованост: Внезапната загуба на сила в ръката може да е инсулт. Сковаността е чест симптом на Паркинсон .

Тремор на ръцете: Треперене на ръце, глава или устни, особено ако е внезапно или силно, може да е признак на МС, болест на Паркинсон или инсулт.

Замайване и загуба на равновесие: Честите проблеми с координацията повишават риска от падане и може да сочат инсулт, МС или тумор.

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Нарушения в говора: Заплетеният говор е класически признак на инсулт и изисква незабавна помощ . Може да съпътства и Паркинсон, болест на Хънтингтън или АЛС.

Гърчове: Може да са признак на епилепсия, менингит, мозъчни травми, тумори или инсулт.

Чести заболявания на нервната система

Инсулт

Инсултът е спешно медицинско състояние. Около 80% са исхемични (прекъснат кръвоток към мозъка), останалите, хеморагични (кървене в мозъка). Колкото по-дълго е нарушен кръвотокът, толкова по-тежки са уврежданията.

За бързо разпознаване експертите препоръчват следенето на основните признаци за инсулт FAST:

F (Face): увиснала част от лицето

A (Arms): слабост в ръката

S (Speech): затруднен говор

T (Time): време е да се обади на спешен номер (112)

Тумор в мозъка

Туморът е плътна маса, която се образува при безконтролно делене на абнормни клетки. Туморите в мозъка могат да бъдат доброкачествени (не се разпространяват в други части на тялото) или злокачествени (раковите клетки нахлуват в съседните тъкани и могат да метастазират). Някои тумори изобщо не дават симптоми, докато други притискат чувствителни мозъчни структури или нарушават притока на кръв и течности в мозъка.

Главоболието е най-честият симптом на мозъчен тумор, особено когато постепенно се влошава с времето. Експертите от NINDS посочват и следните предупредителни знаци:

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Гърчове , които се появяват за първи път в зряла възраст без друга причина

Гадене и повръщане

Промени в зрението или слуха

Когнитивни промени и промени в личността, поведението и паметта

Нарушения в говора , езика и мисленето

Замайване, проблеми с координацията или затруднено ходене

Мускулна слабост , умора или дори парализа (например увиснал клепач или част от лицето)

Постепенна загуба на усещане или движение в ръка или крак

Хормонални нарушения или проблеми със съня

Тъй като тези симптоми съвпадат с признаците на много други неврологични състояния, ранната диагноза е трудна, затова е важно да не се пренебрегват. Магнитно-резонансната томография (МРТ) е задължително изследване за откриване на тумори в централната нервна система. При съмнение лекарят обикновено насочва пациента към невролог, онколог или неврохирург.

Диабетна невропатия

Това е увреждане на нервите вследствие на диабет. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията проявите включват изтръпване, мравучкане и нарушено равновесие. Най-добрата превенция е контролът на кръвната захар.

Главоболие, кога е тревожно

Потърсете лекар незабавно при внезапно силно главоболие със схванат врат; главоболие с температура, гадене или повръщане; „най-силното главоболие в живота“ с обърканост или загуба на съзнание.

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Алцхаймер и деменции

Алцхаймер е сред най-честите форми на деменция, с влошаване на паметта, мисленето и поведението. Превенция няма, но физическата активност, контролът на кръвното налягане и слуха може да повлияят на прогресията.

Менингит

Менингитът е животозастрашаваща инфекция на обвивките на мозъка. Симптомите на менингит включват схванат врат, висока температура, силно главоболие, двойно виждане и светлочувствителност. Ваксините и хигиената са ключова превенция.

Болест на Паркинсон

Двигателно разстройство, при което нервни клетки в мозъка загиват, водейки до тремор, скованост и нарушено равновесие. Засяга по-често мъже и обикновено започва около 60-годишна възраст. Според проучване, публикувано през 2020 г. в списание Oxidative Medicine and Cellular Longevity, физическата активност може да помогне за превенция и лечение.

Неврологичните симптоми като постоянно главоболие, изтръпване и мравучкане, нарушения в говора, замайване и загуба на равновесие, тремор на ръцете и когнитивни промени може да са знак за сериозно увреждане на нервната система. Запомнете признаците FAST за инсулт и не отлагайте спешната медицинска помощ, ранната намеса спасява живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници