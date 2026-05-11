Експерименталното лекарство асундексиан може да се окаже революционен пробив в превенцията на повторен инсулт, намалявайки риска с 26% и същевременно не повишава опасността от кървене, показват резултати от мащабно международно проучване.

Близо един на всеки четирима души, преживели инсулт, рискува да получи втори в рамките на няколко години. До днес лекарствата, които предотвратяват повторно образуване на кръвни съсиреци, носят една сериозна цена, повишен риск от опасно кървене, включително в мозъка. Ново проучване, публикувано в престижното списание The New England Journal of Medicine, дава надежда, че този компромис скоро може да остане в миналото.

Защо превенцията на повторен инсулт е толкова важна

Инсултът е едно от водещите причини за смърт и тежка инвалидност в света. След първи исхемичен инсулт (причинен от запушване на кръвоносен съд) рискът от втори остава висок, около 1 от 10 души получава нов инсулт още през първата година след първоначалното събитие.

За да намалят този риск, лекарите обикновено предписват:

Антиагреганти (например аспирин), които пречат на тромбоцитите да се слепват

Антикоагуланти , които забавят съсирването на кръвта

Промяна в начина на живот, контрол на кръвното налягане, спиране на тютюнопушенето, здравословно хранене

Тези мерки наистина работят при пациенти с предсърдно мъждене например антикоагулантите могат да намалят риска от инсулт с до 64%. Но има уловка.

Скритата цена на разреждащите кръвта лекарства

Колкото повече се разрежда кръвта, толкова по-голям е рискът от кръвоизлив. Най-опасното усложнение е хеморагичният инсулт, кървене в или около мозъка, което често е фатално. Това превръща превенцията на инсулт в деликатен баланс: трябва да предотвратим съсиреците, но без да отворим вратата за кървене.

Именно тук влиза в действие новата надежда, асундексиан.

Какво представлява асундексиан и как действа

Асундексиан е орален антикоагулант (таблетка за разреждане на кръвта), който действа по принципно нов начин. Той блокира специфичен протеин в кръвта, наречен фактор XIa (единадесет-а).

За да разберем защо това е важно, нека опростим:

В нашето тяло има множество съсирващи фактори , които работят като екип, за да спрат кървенето при нараняване.

Някои от тези фактори са задължителни за нормалното спиране на кръвотечение.

Фактор XIa , обаче, играе по-важна роля при образуването на вредни съсиреци (които запушват артерии и причиняват инсулт), отколкото при нормалното спиране на кървенето.

Това означава, че блокирането на фактор XIa може да предотврати опасните съсиреци, без да попречи на способността на тялото да спира кървенето при порязване или нараняване.

"Асундексиан селективно инхибира фактор XIa, насочвайки се към компонент от каскадата на съсирването, който все повече се разпознава като по-важен за патологичната тромбоза, отколкото за нормалното спиране на кръвотечение", обяснява д-р Ашкан Шоаманеш, съ-главен изследовател на проучването от Population Health Research Institute (PHRI).

Това е ключова разлика от съществуващите лекарства като инхибиторите на фактор Xa, които прекъсват стъпки, необходими както за вредните съсиреци, така и за нормалното кървене.

Резултатите от изследването

Проучването, наречено OCEANIC-STROKE, е едно от най-мащабните в областта на превенцията на инсулт:

Над 12 300 участници от 37 държави

Средна възраст: 68 години (като 25% са над 75-годишна възраст)

33% жени

Около 95% са преживели наскоро некардиоемболичен инсулт (т.е. не свързан със сърдечно заболяване), а останалите – високорисков транзиторен исхемичен пристъп (микроинсулт)

Участниците са разделени на случаен принцип в две групи:

Първата получава 50 мг асундексиан дневно плюс стандартна антитромбоцитна терапия

Втората получава плацебо плюс стандартна терапия

Какво показаха резултатите

Резултатите са впечатляващи:

26% намаление на риска от повторен исхемичен инсулт при тези, които приемат асундексиан

31% намаление на риска от инвалидизиращи или фатални инсулти

Без увеличение на риска от мозъчни кръвоизливи

Без увеличение на сериозни странични ефекти

"За около 50 години основата на вторичната превенция на инсулт е била монотерапията с аспирин. Това представлява първото значително подобрение за повечето исхемични инсулти", отбелязва д-р Шоаманеш.

Тези ползи са били постоянни независимо от възрастта, пола, тежестта на инсулта или причината за него.

Симптоми на инсулт, какво да следите

Преди да говорим за лекарства, важно е да разпознаваме инсулта навреме. Колкото по-бързо се потърси медицинска помощ, толкова по-добри са шансовете за пълно възстановяване.

Класическите симптоми на инсулт включват:

Внезапна слабост или изтръпване в лицето, ръката или крака – обикновено от едната страна на тялото

Внезапно затруднение в говора или разбирането на реч

Внезапна загуба на зрение в едното или двете очи

Силно главоболие без видима причина

Загуба на равновесие, координация или замаяност

Микроинсултът (транзиторен исхемичен пристъп, ТИП) има същите симптоми, но те преминават в рамките на минути до часове. Това не означава, че проблемът е „отзвучал“, микроинсултът е сериозен сигнал, че пълноценен инсулт може да последва скоро.

При съмнение за инсулт веднага позвънете на 112.

Какво означават новите резултати за пациентите

Според д-р Мaйк Шарма, съ-главен изследовател на проучването:

"Наблюдавахме значително 26% относително намаление на риска от исхемичен инсулт с асундексиан. Това съответства на абсолютно намаление на риска от 1,9% и брой пациенти, които трябва да бъдат лекувани, равен на 54 за една година."

С прости думи: ако 54 души приемат лекарството за една година, един от тях ще избегне втори инсулт, без това да увеличи риска от кървене.

Д-р Кристофър Йи, сертифициран съдов хирург, който не е участвал в изследването, добавя:

"Това не трябва да замества агресивния контрол на рисковите фактори, статини, контрол на кръвното налягане, отказ от тютюнопушенето, контрол на диабета и подходяща антитромбоцитна терапия. Но може да се превърне в допълнителен инструмент за избрани високорискови пациенти."

Кога ще бъде достъпно новото лекарство

Въпреки обнадеждаващите резултати, авторите подчертават важно предупреждение: асундексиан все още е експериментален и не е одобрен за клинична употреба.

Преди да стане широко достъпен, са необходими:

Регулаторна оценка от агенциите за лекарствата (EMA в Европа, FDA в САЩ)

Допълнителни проучвания при по-широка група пациенти

Данни от реалната клинична практика

Има и още едно ограничение, в проучването са по-слабо представени пациенти с по-тежки инсулти, което може да ограничи приложимостта на резултатите за тази група.

Как да намалите риска от втори инсулт

Докато новото лекарство премине през необходимите проверки, основните стратегии за сърдечно-съдова превенция остават непроменени. Те включват:

Контрол на кръвното налягане – хипертонията е водещ рисков фактор

Управление на холестерола – често с помощта на статини

Контрол на диабета – ако имате такъв

Отказ от тютюнопушенето – пушенето удвоява риска от инсулт

Редовна физическа активност – поне 150 минути умерено натоварване седмично

Здравословно хранене – ограничаване на солта, наситените мазнини и преработените храни

Поддържане на здравословно тегло

Прием на предписаната терапия – без прекъсване и без саморегулиране на дозите

Винаги се консултирайте с личния си лекар или невролог преди да правите промени в терапията си.

Нова ера в превенцията на инсулт

Резултатите от проучването дават основателна надежда на милиони хора по света, преживели инсулт или микроинсулт. Новото лекарство може да се окаже първият истински пробив в превенцията на втори инсулт от десетилетия насам, терапия, която намалява риска от рецидив с 26%, без да увеличава опасността от кървене.

Ако сте преживели инсулт или микроинсулт, обсъдете рисковете и възможностите за превенция с вашия лекуващ лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

