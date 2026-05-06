Един на всеки пет души носи в кръвта си частица, за която най-вероятно никога не е чувал, но която може да повиши риска от инсулт и сърдечно-съдова смърт.

Това показват резултатите от ново мащабно изследване с над 20 000 участници, представено на престижния научен форум на Society for Cardiovascular Angiography & Interventions (SCAI) през 2026 г. в Монреал.

Учените за първи път успяват да определят конкретното ниво, при което този „скрит" холестерол става реална опасност за сърцето и мозъка, като предупреждават, че повечето от засегнатите хора нямат никаква представа, че са в риск.

Какво представлява Lp(a) „скрития" холестерол

Lp(a), или липопротеин(а), е частица в кръвта, която пренася холестерол. Прилича на познатия „лош" холестерол (LDL), но има допълнителен белтък, който я прави още по-вредна за сърцето и кръвоносните съдове.

Най-важното, което трябва да знаете за Lp(a):

Нивата му са почти изцяло наследствени , не зависят от храната или начина на живот.

Не предизвиква симптоми , човек може цял живот да не подозира, че има високи стойности.

Стандартните изследвания на холестерола не го откриват , нужен е специален кръвен тест.

Около 20% от хората в света имат повишени нива.

С други думи, дори и кръвните изследвания да изглеждат нормални, това не означава автоматично, че сърцето е в безопасност.

Какво показа проучването

Според проучване на Националните институти по здраве на САЩ (NIH), изследователите анализират запазени кръвни проби на 20 070 участници на възраст над 40 години, включени в три големи клинични проучвания – ACCORD, PEACE и SPRINT.

Хората са разделени в групи според нивата на Lp(a) в кръвта си, от под 75 nmol/L до над 175 nmol/L. След близо 4 години наблюдение учените установяват, че при участниците с най-високи нива на Lp(a) (над 175 nmol/L):

31% по-висок риск от сериозни сърдечно-съдови инциденти.

49% по-висок риск от смърт по сърдечно-съдови причини.

64% по-висок риск от инсулт.

Интересно е, че при тези стойности рискът от инфаркт не се увеличава съществено, основната опасност е именно от инсулт и фатален сърдечно-съдов изход.

Рискът е още по-изразен при хора, които вече имат сърдечно заболяване (около 30% по-висок), в сравнение с тези без предишни проблеми (18%).

Защо това е важно за пацинтите

„За първи път можем да определим точното ниво на Lp(a), при което пациентите са изложени на значително по-висок риск от сериозни сърдечно-съдови събития, особено инсулт и смърт", обяснява д-р Subhash Banerjee, интервенционален кардиолог в Baylor Scott & White, Тексас, цитиран от SciTech Daily.

Според експерта, прост и евтин кръвен тест може да покаже дали имате тази генетична особеност. Ако се установи високо ниво, лекарят може да изготви по-агресивен план за контрол на „лошия" холестерол и другите рискови фактори.

Какво можете да направите

Макар че самото ниво на Lp(a) не може да се промени съществено чрез диета или спорт, знанието, че сте в риск, е от ключово значение. То позволява:

По-стриктен контрол на LDL холестерола

Редовно проследяване на кръвното налягане

По-внимателна оценка на други рискови фактори (тютюнопушене, диабет, наднормено тегло)

Възможност да се възползвате от нови, насочени терапии , които вече са в напреднал етап на разработка

Експертите препоръчват измерването на Lp(a) поне веднъж в живота, особено ако имате фамилна история на ранни инсулти или инфаркти.

Откритието хвърля нова светлина върху „невидимия" сърдечно-съдов риск, който засяга милиони хора. Един обикновен кръвен тест може да покаже това, което стандартните изследвания пропускат и да даде ценно време за действие. Ако в семейството ви има случаи на ранни сърдечно-съдови заболявания или инсулти, говорете с личния си лекар за изследване на нивата на Lp(a). Превенцията започва с информираност.

