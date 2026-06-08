На 8 юни светът отбелязва Световния ден за борба с рака на мозъка, повод да погледнем по-внимателно към едно от най-предизвикателните онкологични заболявания.

Само в Европейския съюз всяка година се диагностицират около 44 000 нови случая на първичен мозъчен тумор, а смъртността достига близо 35 000 души годишно.

Въпреки тези тревожни числа, много хора не знаят кои са основните рискови фактори за мозъчен тумор и какви симптоми да следят.

Какво е мозъчен тумор?

Мозъчният тумор представлява неконтролирано разрастване на клетки в мозъка или в непосредствена близост до него, в нервите, хипофизната жлеза, епифизата или обвивките на мозъка.

Снимка: iStock

Туморите биват два основни вида:

Първични , започват директно в мозъчната тъкан

Вторични (метастатични) , резултат от рак, разпространил се от друга част на тялото

Доброкачествен или злокачествен?

Доброкачествените тумори растат бавно и обикновено се лекуват успешно с операция. Злокачествените, напротив, се развиват агресивно, могат да разрушат мозъчната тъкан и носят висок риск от рецидив, дори след пълно хирургично отстраняване.

Световната здравна организация (СЗО) класифицира мозъчните тумори по скала от 1 до 4, от най-бавнорастящи (Grade 1) до най-агресивни (Grade 4).

Видове мозъчни тумори

Сред най-честите типове са:

Глиоми , развиват се от глиалните клетки, които поддържат нервите. Включват астроцитоми, олигодендроглиоми и епендимоми. Повечето са злокачествени.

Глиобластом , най-агресивният и най-честият вид злокачествен мозъчен тумор при възрастни. Отговорен за близо три четвърти от всички случаи на глиоми в Европа.

Менингиом , развива се от обвивките на мозъка. Обикновено е доброкачествен и е най-честият доброкачествен тумор .

Медулобластом , среща се предимно при деца, локализиран в малкия мозък.

Акустична неврома (шваном) , доброкачествен тумор на слуховия нерв.

Кои са рисковите фактори?

Според данни на Cancer Research UK и Mayo Clinic, наличието на рисков фактор не означава автоматично развитие на заболяването, но познаването им е ключово за навременна диагностика.

Възраст

Рискът от мозъчен тумор нараства с напредването на възрастта. Най-висок е при хора между 85 и 89 години. Въпреки това туморите могат да засегнат всяка възрастова група, от бебета до възрастни.

Наднормено тегло и затлъстяване

Проучвания показват, че затлъстяването е свързано с повишен риск от менингиом при наднормено тегло. Около 2% от всички мозъчни тумори в Великобритания се дължат именно на наднормено тегло. Поддържането на здравословна телесна маса чрез редовна физическа активност и балансирано хранене може да намали този риск.

Радиация и рак

Медицинска радиация (йонизиращо лъчение) използвана при рентгенови снимки и КТ скенери е установен рисков фактор, макар и с ниска честота (под 1% от случаите). По-значим е рискът при хора, преминали лъчетерапия за друго онкологично заболяване. Лекарите поддържат излагането на радиация на минимално необходимото ниво.

Фамилна история и генетични синдроми

Наличието на близък роднина (родител, брат/сестра, дете) с мозъчен тумор повишава индивидуалния риск. Освен това редица генетични синдроми са свързани с по-висока честота на мозъчни тумори:

Неврофиброматоза тип 1 и тип 2

Туберозна склероза

Синдром на Ли-Фраумени

Синдром на фон Хипел-Линдау

Синдром на Търнър

Синдром на Търко

Синдром на Горлин

Какви са симптомите?

Симптомите на мозъчен тумор често са неспецифични и лесно се бъркат с други заболявания. Най-честите включват:

Упорито главоболие , особено сутрин

Слабост или изтръпване в крайниците

Проблеми със зрението или двойно виждане

Епилептични пристъпи без предшестваща история

Промени в говора, паметта или поведението

При наличие на тези симптоми е важно незабавно да се консултирате с лекар.

Диагностика с ЯМР

Единственият сигурен метод за диагностика е магнитен резонанс (ЯМР). Той дава детайлна образна информация за вида, размера и местоположението на тумора, данни, без които не може да се планира лечение. В някои случаи се прилага и биопсия за потвърждаване на хистологичния тип.

Снимка: Canva

Преживяемост при рак на мозъка в Европа

5-годишната преживяемост при злокачествени тумори на ЦНС в Европа е между 17% и 23%. Тя варира значително според:

Вида на тумора , глиобластомът има по-лоша прогноза от менингиома

Възрастта , по-младите пациенти, включително юноши и млади. възрастни (около 23 на 1 000 000), имат значително по-добри резултати.

Достъпа до лечение , хирургия, лъчетерапия и химиотерапия.

Северноевропейски страни като Норвегия и Латвия отчитат сред най-високите честоти в света, над 16–18 случая на 100 000 мъже над 40 години.

Ракът на мозъка остава сериозно предизвикателство за медицината, трудно се диагностицира в ранен стадий и с ограничени терапевтични възможности при агресивните форми. Познаването на рисковите фактори, като възраст, затлъстяване, радиация и генетична предразположеност, е първата стъпка към по-ранно търсене на медицинска помощ.

Диагностика с магнитен резонанс при тревожни симптоми може да спаси живот. В деня, посветен на борбата с тази болест, информираността е от изключителна важност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници