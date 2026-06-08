На 8 юни светът отбелязва Световния ден за борба с рака на мозъка, повод да погледнем по-внимателно към едно от най-предизвикателните онкологични заболявания

Само в Европейския съюз всяка година се диагностицират около 44 000 нови случая на първичен мозъчен тумор, а смъртността достига близо 35 000 души годишно. 

Въпреки тези тревожни числа, много хора не знаят кои са основните рискови фактори за мозъчен тумор и какви симптоми да следят. 

Какво е мозъчен тумор?

Мозъчният тумор представлява неконтролирано разрастване на клетки в мозъка или в непосредствена близост до него, в нервите, хипофизната жлеза, епифизата или обвивките на мозъка.

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Туморите биват два основни вида:

  • Първични, започват директно в мозъчната тъкан
  • Вторични (метастатични), резултат от рак, разпространил се от друга част на тялото

Доброкачествен или злокачествен?

Доброкачествените тумори растат бавно и обикновено се лекуват успешно с операция. Злокачествените, напротив, се развиват агресивно, могат да разрушат мозъчната тъкан и носят висок риск от рецидив, дори след пълно хирургично отстраняване.

 

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Световната здравна организация (СЗО) класифицира мозъчните тумори по скала от 1 до 4, от най-бавнорастящи (Grade 1) до най-агресивни (Grade 4).

Видове мозъчни тумори

Сред най-честите типове са:

  • Глиоми, развиват се от глиалните клетки, които поддържат нервите. Включват астроцитоми, олигодендроглиоми и епендимоми. Повечето са злокачествени.
  • Глиобластом, най-агресивният и най-честият вид злокачествен мозъчен тумор при възрастни. Отговорен за близо три четвърти от всички случаи на глиоми в Европа.
  • Менингиом, развива се от обвивките на мозъка. Обикновено е доброкачествен и е най-честият доброкачествен тумор.
  • Медулобластом, среща се предимно при деца, локализиран в малкия мозък.
  • Акустична неврома (шваном),  доброкачествен тумор на слуховия нерв.

Кои са рисковите фактори?

Според данни на Cancer Research UK и Mayo Clinic, наличието на рисков фактор не означава автоматично развитие на заболяването, но познаването им е ключово за навременна диагностика.

 

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Възраст

Рискът от мозъчен тумор нараства с напредването на възрастта. Най-висок е при хора между 85 и 89 години. Въпреки това туморите могат да засегнат всяка възрастова група, от бебета до възрастни.

Наднормено тегло и затлъстяване

Проучвания показват, че затлъстяването е свързано с повишен риск от менингиом при наднормено тегло. Около 2% от всички мозъчни тумори в Великобритания се дължат именно на наднормено тегло. Поддържането на здравословна телесна маса чрез редовна физическа активност и балансирано хранене може да намали този риск.

Радиация и рак

Медицинска радиация (йонизиращо лъчение)  използвана при рентгенови снимки и КТ скенери е установен рисков фактор, макар и с ниска честота (под 1% от случаите). По-значим е рискът при хора, преминали лъчетерапия за друго онкологично заболяване. Лекарите поддържат излагането на радиация на минимално необходимото ниво.

Фамилна история и генетични синдроми

Наличието на близък роднина (родител, брат/сестра, дете) с мозъчен тумор повишава индивидуалния риск. Освен това редица генетични синдроми са свързани с по-висока честота на мозъчни тумори:

  • Неврофиброматоза тип 1 и тип 2
  • Туберозна склероза
  • Синдром на Ли-Фраумени
  • Синдром на фон Хипел-Линдау
  • Синдром на Търнър
  • Синдром на Търко
  • Синдром на Горлин
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Какви са симптомите?

Симптомите на мозъчен тумор често са неспецифични и лесно се бъркат с други заболявания. Най-честите включват:

  • Упорито главоболие, особено сутрин
  • Слабост или изтръпване в крайниците
  • Проблеми със зрението или двойно виждане
  • Епилептични пристъпи без предшестваща история
  • Промени в говора, паметта или поведението

При наличие на тези симптоми е важно незабавно да се консултирате с лекар.

Диагностика с ЯМР 

Единственият сигурен метод за диагностика е магнитен резонанс (ЯМР). Той дава детайлна образна информация за вида, размера и местоположението на тумора, данни, без които не може да се планира лечение. В някои случаи се прилага и биопсия за потвърждаване на хистологичния тип.

Снимка: Canva

Преживяемост при рак на мозъка в Европа

5-годишната преживяемост при злокачествени тумори на ЦНС в Европа е между 17% и 23%. Тя варира значително според:

  • Вида на тумора, глиобластомът има по-лоша прогноза от менингиома
  • Възрастта, по-младите пациенти, включително юноши и млади. възрастни (около 23 на 1 000 000), имат значително по-добри резултати.
  • Достъпа до лечение, хирургия, лъчетерапия и химиотерапия.

Северноевропейски страни като Норвегия и Латвия отчитат сред най-високите честоти в света, над 16–18 случая на 100 000 мъже над 40 години.

 

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Ракът на мозъка остава сериозно предизвикателство за медицината, трудно се диагностицира в ранен стадий и с ограничени терапевтични възможности при агресивните форми. Познаването на рисковите фактори, като възраст, затлъстяване, радиация и генетична предразположеност, е първата стъпка към по-ранно търсене на медицинска помощ. 

Диагностика с магнитен резонанс при тревожни симптоми може да спаси живот. В деня, посветен на борбата с тази болест, информираността е от изключителна важност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Mayo Clinic. Мозъчен тумор: симптоми и причини. 

  2. Cancer Research UK. Рак на мозъка, рискове и причини

  3. Национална медицинска библиотека на САЩ (PubMed Central). Епидемиология на мозъчните тумори в Европа. PMC10372320. 

  4. ScienceDirect / European Journal of Cancer. Тенденции в заболеваемостта и преживяемостта при мозъчни тумори. 

  5. Международна агенция за изследване на рака (IARC) – GLOBOCAN. Статистически данни за рака в Европейския съюз (27 държави).

  6. PubMed / Национална медицинска библиотека. Последни изследвания в областта на мозъчните тумори. PMID: 39883354.