Главоболие, което не отминава. Внезапен гърч при напълно здрав човек. Промени в личността без видима причина.

Тези на пръв поглед несвързани симптоми могат да бъдат ранни сигнали на глиобластом, най-агресивния и най-разпространен тип злокачествен мозъчен тумор при възрастни.

Известен като "опустошителен" сред мозъчните ракови заболявания, той расте бързо и се повлиява трудно от лечение. В тази статия ще научите кои са симптомите на глиобластом, защо възникват, кога да се обърнете към лекар и какво трябва да знаете, ако вие или ваш близък е диагностициран.

Какво е глиобластом?

Глиобластомът (известен още като GBM – glioblastoma multiforme) е злокачествен тумор от степен 4 според класификацията на Световната здравна организация – най-агресивната категория.

Степен 4 означава, че туморът расте и се разпространява бързо в близката мозъчна тъкан, което затруднява пълното му отстраняване. В резултат на това тези тумори могат да нахлуят и да унищожат здравата тъкан.

Глиобластомът може да се появи на всяка възраст, но най-често се среща при по-възрастни хора. Симптомите варират в зависимост от това къде се образува туморът в мозъка и могат да включват гърчове или промени в мисленето, речта, зрението, силата, усещането или равновесието.

Няма лечение за глиобластом. Лечения като хирургия, лъчетерапия и химиотерапия могат да забавят растежа на тумора, да облекчат симптомите и да помогнат на хората да живеят по-дълго.

Важно: Повечето случаи се появяват без ясна причина. Единственият потвърден рисков фактор е предишна лъчетерапия на главата. Болестта е по-честа при мъже и хора над 50 години, но може да засегне всеки.

Симптоми на глиобластом: 12 предупредителни знака

Симптомите зависят от местоположението на тумора в мозъка, размера му и скоростта на растеж. Според специалистите от MD Anderson Cancer Center и Mayo Clinic, ранните признаци могат да бъдат незабележими или приписани на друга причина.

1. Постоянно главоболие

Най-честият симптом при иначе здрав човек. Главоболието се засилва с времето и не отминава от стандартните болкоуспокояващи. Характерно е, че е по-интензивно сутрин или при навеждане напред.

2. Гърчове (епилептични припадъци)

Гърчовете са един от най-тревожните симптоми на глиобластом. Те могат да се появят при човек без предишна история с гърчове. Могат да бъдат конвулсивни или по-фини — внезапно "замръзване" или временна загуба на съзнание.

3. Промени в настроението и личността

Раздразнителност, социална изолация, тревожност или внезапна депресия са чести признаци. Хората около пациента понякога забелязват промените преди самия него.

4. Когнитивни нарушения и объркване

Затруднена концентрация, проблеми с паметта, неспособност за ясно мислене или мозъчна мъгла засягат ежедневното функциониране и работоспособността.

5. Проблеми с речта

Афазията – невъзможността да се намират думи или да се разбира реч, е симптом при тумори в езиковите зони на мозъка.

6. Слабост или вцепеняване на крайниците

Туморът може да засегне моторните центрове, което води до слабост или изтръпване от едната страна на тялото (хемипареза).

7. Зрителни нарушения

Двойно виждане, замъглено зрение или загуба на части от зрителното поле. Слухът и обонянието също могат да бъдат засегнати.

8. Нарушения в равновесието и координацията

Трудности при ходене, чести падания или проблеми с координацията — свързани с увреждане на малкия мозък от тумора.

9. Гадене и повръщане

Особено тревожни, когато са придружени от сутрешно главоболие. Признак за повишено вътречерепно налягане.

10. Необичайна умора и сънливост

Хронична умора, която не отшумява след почивка. Може да е свързана с повишено вътречерепно налягане или засягане на центровете за будност.

11. Промени в усещането за допир и температура

Загуба на способността да се усещат топлина, студ или болка в определени части на тялото.

12. Промени в пулса и дишането

При тумори в мозъчния ствол може да има нарушения в сърдечния ритъм и дишането. Сериозен симптом, изискващ незабавна помощ.

Кога незабавно да потърсите лекар?

Според специалистите всяка нова, влошаваща се или необяснима неврологична промяна трябва да бъде оценена от лекар. Незабавно потърсете спешна помощ при:

Първи в живота гърч или епилептичен припадък

Внезапна и силна загуба на зрение или слух

Рязка слабост или вцепеняване на ръка или крак

Главоболие с изключителна интензивност

Внезапна загуба на способността за говор или разбиране

Важно: Тези симптоми не означават автоматично глиобластом. Единствено лекар може да постави диагноза след неврологичен преглед, КТ или ЯМР изследване.

Диагностика и лечение: Какво да очаквате

Диагнозата се поставя чрез неврологичен преглед, образни изследвания (ЯМР/КТ) и биопсия. Молекулярният анализ е от ключово значение за избора на терапия.

Стандартното лечение включва:

Хирургия – максимално безопасно отстраняване на тумора Лъчетерапия – провежда се след операцията Химиотерапия с темозоломид — паралелно с лъчетерапията и след нея

Преживяемост при диагноза глиобластом

Повечето хора живеят средно от 12 до 18 месеца след поставяне на диагнозата. Петгодишната преживяемост при глиобластом е само около 5%. Това означава, че около 5% от хората с глиобластом са все още живи пет години след поставянето на диагнозата.

Науката напредва: имунотерапия, туморни лечебни полета и клинични изпитания предлагат надежда за подобрени резултати.

Глиобластомът е сериозно заболяване, но навременното разпознаване на симптомите може да повлияе значително на хода на лечението. Постоянното главоболие, гърчовете и промените в поведението са основни симптоми на глиобластом. Науката напредва, новите терапии дават надежда на пациентите и семействата им.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

