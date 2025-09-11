Нов метод предсказва повторната поява на смъртоносен мозъчен рак

Глиобластомът е опустошително агресивен вид рак на мозъка. Лекарите могат да го отстранят хирургично или да го унищожат с лъчетерапия, но това само печели време. Ракът има коварната способност да скрие достатъчно туморни клетки в тъканта около тумора, за да може да се върне по-смъртоносен.

Именно поради тази причина е необходим по-добър начин за идентифициране на тези скрити ракови клетки и за предвиждане къде може да расте туморът на по-следващ етап, пише авторитетното издание NewsMedical.

Екип от учени смятат, че вече разполагат с инструмент, който прави точно това – открива последващия растеж на тумора.

Пациентите, диагностицирани с глиобластом, преживяват средно 12-15 месеца със стандартно лечение, а само 6.8% от пациентите оцеляват пет години след диагностицирането.

Какво представлява новият метод

Изследователски екип от Института за биомедицински изследвания Фралин прилагат нов метод, който комбинира магнитно-резонансна томография и алгоритъм, за да се идентифицира и предвиди къде може да се появи отново този вид злокачествен рак.

„Ако не можете да откриете туморните клетки, не можете да ги убиете, независимо дали става въпрос за изрязване, лъчетерапия или прилагане на лекарства. Този нов метод вярваме, че може да ни позволи да открием тези туморни клетки“, коментират от екипа.

Новият метод се фокусира предимно върху интерстициалния поток на течности – движението на течност през пространствата между клетките в тъканите. Потокът се „държи” различно при различните заболявания.

При изучаването на глиобластома е установено, че по-бързите потоци предсказват къде нахлуват туморните клетки. По-хаотичното движение на течността или дифузията обаче корелира с по-малка инвазия от страна на... ракови клетки.

Снимка: iStock

Но нов показател, разработен от учените, се оказа най-добрият предсказващ фактор. Потокът на течността около тумора създава пътища, подобни на потоци, които се вливат в реки, по които раковите клетки мигрират в околната тъкан.

„Това може да подскаже на хирурга къде има по-голяма вероятност да има повече туморни клетки, така че да бъде малко по-агресивен, ако е безопасно за пациента да се насочи към по-инвазивна област“, казва Дженифър Мънсън, професор и директор на Центъра за изследване на рака на (FBRI).

Недостатъци на откриването на рака до момента

В момента лекарите планират операции за отстраняване на глиобластомни тумори въз основа на радиологични сканирания, но това предоставя само изглед на областта точно извън ръба на рака.

По време на операцията флуоресцентната диагностика подчертава раковите клетки, но тези бои не проникват дълбоко и клетките трябва да са видими с невъоръжено око.

„Тези методи няма да видят клетка, която е мигрирала или е нахлула по-дълбоко в тъканта, което е нещо, което смятаме, че можем да направим с новия метод“, споделят още от изследователския екип.

„Нашата цел е да предоставим на хирурзите и онколозите нещо като карти на вероятностите или карти на горещите точки, където бихме прогнозирали повече инвазия на раковите клетки, за да приложим по-агресивно терапевтично лечение, но също така и да идентифицираме къде може да има по-малка инвазия, за да помогнем за предпазване на тъканите от ненужно лечение“, коментира още професор Мънсън.

Какво представлява глиобластомът

Глиобластомът е най-често срещаният вид злокачествен (раков) мозъчен тумор при възрастни, пише ClevelandClinic. Той започва от вид глиални клетки в мозъка и гръбначния мозък, наречени астроцити. Раковите клетки бързо растат и се размножават. Те могат да се разпространят в други области на мозъка и гръбначния мозък. Рядко ракът се разпространява извън тези области.

Глиалните клетки, включително астроцитите, са жизненоважни за функционирането на нервните клетки. Глиобластомът бе известен преди като мултиформен глиобластом.

Симптоми на глиобластом

Симптомите на глиобластом могат да включват:

Замъглено или двойно виждане

Главоболие

Загуба на апетит

Проблеми с паметта

Мускулна слабост или проблеми с равновесието

Гадене и повръщане

Припадъци

Проблеми с говора

Промени в усещането, изтръпване или мравучкане

Симптомите на глиобластом са склонни да се появяват бързо. Нарастващият тумор оказва натиск върху мозъка ви и може да унищожи здравата мозъчна тъкан.

Причини на глиобластома

Подобно на други глиоми (тумори, които се образуват в мозъка и гръбначния мозък), изследователите предполагат, че промените във вашата ДНК водят до развитието на мозъчни тумори.

Вашите гени съдържат ДНК. Те дават инструкции на вашите клетки как да растат и да се размножават. Мутациите или промените в ДНК във вашите гени могат да доведат до неконтролируемо размножаване на клетките.

Рискови фактори за глиобластом

Глиобластомът най-често засяга хора на възраст от 45 до 70 години. Средната възраст при поставяне на диагнозата е 64 години. Следните фактори могат да увеличат риска:

Излагане на химикали, като пестициди, петрол, синтетичен каучук и винилхлорид

Генетични, туморо-причиняващи състояния, като неврофиброматоза, синдром на Ли-Фраумени и синдром на Тюркот

Предишна лъчетерапия на главата

Усложнения на глиобластома

Глиобластомът и неговите лечения могат да повлияят на мозъчната функция. Може да изпитате промени в настроението и проблеми с паметта. Повечето хора с глиобластом трябва да спрат да работят и да шофират.