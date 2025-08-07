С напредването на възрастта в човешкия мозък настъпват редица промени, които засягат не само отделните неврони, но и начина, по който те се свързват и „комуникират“ помежду си. Една от ключовите групи клетки, участващи в поддържането на тази невронна мрежа, са микроглиите, които играят важна роля за неговата стабилност и защита, пише немското онлайн издание FOCUS.

Нови изследвания показват, че с времето микроглиалните клетки (имунните клетки на мозъка) започват целенасочено да разграждат синапсите в хипокампуса (контактните точки между нервните клетки), което може да доведе до сериозни последици за паметта.

Остаряващите микроглии могат да променят поведението си, сочат данните от проучване на Университета в Хелзинки, публикувано през 2024 г. в списание Aging Cell. Това означава, че вместо да подпомагат мозъчната функция, те започват активно да се намесват в структурата на невронните връзки. Това води до разрушаване на синапсите особено в областта на хипокампуса (частта от мозъка, която играе ключова роля в процеса на формиране, организиране и съхраняване на спомени), която е от решаващо значение за паметта.

Какво представляват микроглиите?

Микроглиите се считат за „полицията“ на мозъка: те непрекъснато сканират невронната среда, премахват потенциално опасни частици, наблюдават синапсите и реагират на възпалителни стимули.

Проучването показва за първи път „in vivo“ (експерименти и изследвания, провеждани върху жив организъм или в рамките на жив организъм) как сенилните микроглии (остарели, дисфункционални клетки) губят своята регулаторна функция и самите те се превръщат в проблем.

Вместо да защитават невронното равновесие, те започват целенасочено да разрушават възбуждащите синапси в хипокампуса (CA1-регион). Тоест елиминират връзките, които са от съществено значение за ученето и паметта.

Невровъзпалението като нова причина за деменция?

Екипа от учени използва миши невровъзпалителен модел, който имитира хронично възпаление в мозъка. Оказа се, че образуващите се сенилни микроглии допринасят значително за липсата на когнитивна функция, не чрез загуба на неврони, а чрез елиминиране на синаптичните връзки.

Това не е естествен пасивен процес на стареене, а целенасочена промяна към по-бързо и активно остаряване на мозъка, заключват експертите. Микроглиите започват да взаимодействат дори със здрави невронни структури, механизъм, който досега е слабо проучван като възможен фактор за когнитивен спад при напредване на възрастта и невродегенеративни заболявания, като Алцхаймер.

Дълголетието започва в имунната система на мозъка

Тези открития са от голямо значение за изследванията в областта на дълголетието. Те разширяват разбирането за здравословното стареене с още един ключов фактор: имунното стареене на мозъка.

Новите данни показват, че хроничните възпаления и клетъчното стареене (свързано с отслабване на когнитивните функции) не са просто съпътстващи процеси, а вероятно основните фактори, причиняващи когнитивния упадък, посочват експертите

Това означава, че целенасоченото въздействие върху функцията на микроглиите може да се окаже една от най-ефективните стратегии за поддържане на умствените способности в напреднала възраст, обясняват експертите.

Какво може да се направи, за да се облекчат симптомите?

Добрата новина е, че проучването не само дава представа за проблема, но и за възможните решения:

Чрез целенасочено изчерпване на стареещите микроглии експертите успяват да възстановят когнитивната функция на мишките. Това се оказва възможно благодарение еластичността на мозъка.

Въпреки обещаващите научни заключения, откриването на съответните терапевтични подходи изисква още време и допълнителни изследвания, твърдят експертите. Ето защо специалистите препоръчват следните превантивни стратегии, като възможна помощ за забавянето на забързаното стареене:

Движение: Физическата активност намалява системните възпаления, като потиска отделянето на провъзпалителни цитокини (възпалителни сигнални молекули) от мастната тъкан и подобрява инсулиновата чувствителност. Това води до по-малко възпалителни сигнали, достигащи до мозъка, което предпазва микроглията от свръхактивиране – ключов фактор за забавяне на когнитивния упадък.

Противовъзпалителни средства в храната: Омега-3 мастни киселини, полифеноли и фибри блокират провъзпалителните пътища в тялото, като неутрализират свободните радикали и ограничават отделянето на възпалителни цитокини. Така те създават среда с по-малко възпаления, включително в мозъка, което предпазва невроните и микроглията от хронична активация.

Сенолитици в научните изследвания: Сенолитиците са натурални вещества, които селективно елиминират стареещите (сенесцентни) клетки,те постоянно отделят възпалителни молекули и увреждат околните тъкани. Премахването им намалява хроничното възпаление, включително в мозъка.

Натурални вещества като фисетин или кверцетин се изследват като потенциални активни вещества за елиминиране на стареещите клетки, но на този етап са необходими повече изследвания.

Периодично гладуване и ограничаване на калориите: Периодичният пост и калорийното ограничение намаляват оксидативния стрес и възпалителната активност, като активират автофагията – процес на клетъчно почистване. Това подобрява функциите на имунните клетки и ограничава натрупването на възпалителни фактори, достигащи до мозъка.

Добър сън: По време на дълбок сън мозъкът активира глимфатичната система, която „измива“ възпалителните отпадни продукти от централната нервна система (ЦНС).

Нова цел в медицината за дълголетие

Тези открития поставят под въпрос досегашните изследвания върху болестта на Алцхаймер, които дълго време са се фокусирали върху амилоида (натрупвания на неправилно нагънати белтъци, които образуват плаки и пречат на нормалната работа на мозъчните клетки) и тау (протеин, който при увреждане се натрупва във вътрешността на нервните клетки и води до тяхната смърт).

Вместо да се работи само върху симптоми като плаки (натрупвания), сега се открива изцяло нов терапевтичен подход: Целенасочено управление на микроглиалната активност и имунното стареене.

По този начин когнитивното здраве става неразделна част от всяка стратегия за дълголетие. Също така стареенето, дълго време разглеждано като чисто клетъчен проблем, се оказва високоактивна патологична динамика.

Сенилните микроглии показват, че стареенето не е просто упадък, а активен процес, с потенциално обратими увреждания. Откритията от Хелзинки подчертават, че когнитивната дълголетие изисква здраво имунно среда в мозъка. Това означава, че за ефективна защита на паметта, е необходимо да се спрат възпаленията.

