Всеки ден повече от 26 000 души по света губят живота си заради рак. Ако тенденцията не бъде обърната, годишният брой нови случаи ще нарасне от 20,6 млн. днес до близо 35 млн. до 2050 година, почти двойно увеличение.

Тези тревожни данни идват от новия Глобален доклад за статуса на рака 2026 на Световната здравна организация (СЗО), изготвен съвместно с Международната агенция за изследване на рака (IARC).

Докладът поставя ясен въпрос пред целия свят: Какво трябва да се промени, за да се оформи по-справедливото и ефективно бъдеще на онкологичното лечение?

Глобални тенденции при рака, какво показва статистиката

Ракът остава втората водеща причина за смърт в света, след сърдечно-съдовите заболявания. Само през 2024 г. са регистрирани близо 10 млн. смъртни случая. Но зад тези числа стои огромно неравенство.

Снимка: Canva

Докладът на СЗО показва, че преживяемостта при рак на гърдата достига 87% на петата година след диагнозата в държавите с високи доходи, но едва 42% в държавите с ниски доходи. Причината не е в биологията на заболяването, а в достъпа до навременна диагностика и лечение, по-малко от една на всеки три държави включва онкологичните грижи в пакета си за универсално здравно покритие.

Регионални различия в тежестта от заболяването

Азия носи най-голямата тежест, над половината от всички нови случаи (50,7%) и смъртни случаи (56,5%) в световен мащаб, което отразява размера на населението ѝ. Европа, от своя страна, отговаря за 21% от случаите и 20% от смъртните случаи, макар да съставлява едва около 9% от населението на планетата, непропорционално висок дял. В части от Африка и Азия честотата на заболяването е по-ниска, но смъртността остава непропорционално висока заради ограничения достъп до грижи.

Снимка: OpenAI

Ракът на белия дроб остава водещата причина за смърт от онкологично заболяване в световен мащаб. При мъжете най-често срещани са ракът на белия дроб, простатата и колоректалният рак, а при жените, ракът на гърдата, белия дроб и колоректалният рак.

Профилактика на ракови заболявания

Според доклада близо четири от всеки десет случая на рак са свързани с рискови фактори, които могат да бъдат овладени. Сред тях са:

инфекции като HPV (човешки папиломен вирус) , хепатит B и C, и хеликобактер пилори;

употребата на алкохол и тютюн;

високо телесно тегло и затлъстяване;

недостатъчна физическа активност.

Ваксинацията срещу рак (HPV) и подобреният достъп до чиста вода и хигиена вече допринасят за намаляване на инфекциозно свързаните ракови заболявания.

Снимка: Canva

Според доклада употребата на тютюн е спаднала с 27% от 2010 г. насам, което е довело до намаляване на случаите и смъртността от рак на белия дроб в някои региони. „Профилактиката на рака трябва да остане политически приоритет“, посочва д-р Елизабете Вайдерпас, директор на IARC, като добавя, че борбата със затлъстяването и рака, физическата неактивност, нездравословното хранене и замърсяването на въздуха все повече оформят профила на заболяването.

Напредък и пропуски в достъпа до лечение

Докладът отчита и реален напредък. Днес 82% от държавите имат национални планове за контрол на рака, спрямо само 50% през 2010 г. В държавите с високи доходи ранната диагностика на рак улавя повечето случаи на рак на гърдата, а 74% от жените са преминали скрининг за рак на шийката на матката. Броят на регистрираните клинични изпитвания расте с 7,3% годишно от 2005 до 2021 г., знак за ускоряваща се иновация в онкологията.

Снимка: Canva

Въпреки това достъпът до онкологични лекарства остава силно неравностоен: наличността на 20-те приоритетни онкологични медикамента варира между 9% и 54% в държавите с ниски и по-ниски средни доходи, спрямо 68–94% в богатите страни.

Първото по рода си проучване на СЗО сред хора, засегнати от рак, показва, че поне 45% изпитват финансови затруднения, повече от половината съобщават за проблеми сменталното здраве, а почти всички болногледачи описват значително натоварване, от неплатени грижи до социална изолация. Качеството на живот при рак зависи не само от медицинското лечение, но и от подкрепата на пациентски организации и системите за социална защита.

Бъдещето на онкологичното лечение

СЗО очертава седем ключови препоръки и три стратегически промени, насочени към по-хуманен и ефективен модел на грижа:

По-добри възможности , интегриране на онкологичните грижи в универсалното здравно покритие и инвестиции в човешки капитал;

По-добра защита , поставяне на хората с реален опит в центъра на системите и укрепване на социалната закрила;

По-добра стойност , насочване на научните изследвания и иновациите към реалните обществени нужди и осигуряване на равен достъп до лечение.

Снимка: Canva

„Ракът не е просто медицинска диагноза, а засяга дълбоко и трайно всеки аспект от живота на човека и семейството му“, споделя Клариса Шилстра, преживяла детски рак и съръководител на проучването на СЗО.

Докладът на СЗО за 2026 г. очертава двойствена картина, научният и политическият напредък е реален, но твърде бавен спрямо нарастващата глобална тежест от заболяването.

Инвестициите в профилактика, ранна диагностика на рак, равен достъп до лечение и грижа, съобразена с нуждите на пациента, ще определят колко хора ще оцелеят през следващите десетилетия. Бъдещето на онкологичното лечение зависи от политически избори, а не от неизбежност, а те могат да бъдат направени още сега.

За всечки човек това означава и лична отговорност, редовни профилактични прегледи, информираност за рисковите фактори и консултация с онколог при съмнителни симптоми остават най-достъпните стъпки към превенция на злокачествени заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници