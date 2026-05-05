Изкуственият интелект взима по-точни решения от опитни лекари при сложни клинични задачи, включително диагностика и управление на пациенти в спешни отделения.

Това показва ново проучване на учени от Harvard Medical School и Beth Israel Deaconess Medical Center в САЩ. Резултатите поставят важни въпроси за бъдещето на медицинската диагностика и ролята на технологиите в здравеопазването.

Как е тестван AI моделът

Изследователите оценяват модела o1-preview на OpenAI, т.нар. „reasoning“ модел, пуснат през 2024 г. Те му възлагат широк спектър от клинични случаи, публикувани медицински казуси, доклади от конференции и реални записи от спешни отделения.

Големите езикови модели (LLMs) бяха сравнени с практикуващи лекари по няколко ключови показателя:

Клинично мислене – способност за анализ на симптоми и данни

Управление на пациенти – избор на следващи стъпки в лечението

Документиране – изготвяне на медицински записи

Решения в реално време в условията на спешно отделение

„Тествахме AI модела срещу почти всеки бенчмарк и той надмина както предишни модели, така и нашите базови резултати при лекарите“, заяви Арджун Манрай, съавтор на проучването и професор в Harvard Medical School.

Къде AI показа най-голямо предимство

Според проучване, цитирано от Euronews, AI превъзхожда лекарите особено в:

AI в триажа – ранното разпределение на пациенти, когато информацията е най-ограничена

Идентифициране на най-вероятните диагнози

Препоръки за по-нататъшно лечение и изследвания

Реални условия в спешни отделения

Интересното е, че най-голямата разлика между AI и хората е именно при триажа, етапа, в който лекарите разполагат с минимум данни. Подобно на човешките специалисти, и AI моделите подобряват точността на диагнозите си с натрупването на повече информация за пациента.

„Моделите стават все по-способни. Преди ги оценявахме с тестове с няколко възможни отговора, сега те постигат близо 100% и вече не можем да проследим напредъка, защото сме ударили тавана“, обяснява Питър Бродьор, клиничен сътрудник в Beth Israel Deaconess.

Защо експертите призовават за предпазливост

Въпреки впечатляващите резултати, авторите подчертават, че изкуственият интелект и човешкият фактор трябва да работят заедно, а не един срещу друг. Сред основните рискове са:

Препоръки за ненужни изследвания , които могат да навредят на пациента

Липса на достатъчно проспективни клинични проучвания

Нужда от ясни рамки за безопасността на пациентите

Необходимост от компютърна инфраструктура в болниците , която да поддържа тези технологии

„Един модел може да познае правилната диагноза, но същевременно да предложи ненужни тестове, които излагат пациента на риск. Хората трябва да останат основният критерий при оценката на представянето и безопасността“, предупреждава Бродьор.

Експертите от Harvard Medical School препоръчват инвестиции в клинични работни процеси, които позволяват сигурно интегриране на AI инструментите, особено в дигиталното здравеопазване и при медицинския софтуер за вземане на решения.

Какво следва за бъдещето на медицината

Проучването има и ограничения, фокусира се основно върху preview версията на o1, докато OpenAI вече е има по-нов модел (o3). Очаква се новите модели да покажат същата или по-добра ефективност, но са нужни допълнителни изследвания.

„Прилагането на AI за подкрепа на клинични решения често се възприема като високорискова задача. Но по-широкото му използване може да намали човешките и финансови разходи от диагностични грешки, забавяния и липса на достъп до лекари“, пишат авторите.

Все пак експертите са категорични, че AI трябва да бъде инструмент в подкрепа на лекаря, а не негов заместник. Бъдещето на медицината най-вероятно ще бъде хибридно, съчетание между човешки опит и технологична прецизност, което ще позволи по-бърза диагностика, по-малко грешки и по-добра грижа за пациентите.

