Може ли една обикновена снимка да разкрие колко дълго ще живее пациент с рак? Според ново международно проучване, да.

Учени от престижния американски медицински център Mass General Brigham разработват иновативен инструмент с изкуствен интелект, който анализира фини промени в лицето и предсказва изхода от онкологичното заболяване. Технологията, наречена FaceAge, обещава да преобрази напълно начина, по който лекарите планират лечението, проследяват пациентите и оценяват прогнозата при рак.

Лицето като огледало на здравето

Лицето отдавна се смята за огледало на душата, но науката вече доказва, че то е и огледало на здравословното състояние. Стресът, болестите, начинът на живот и хроничните заболявания оставят видими следи върху външния вид. Някои хора изглеждат значително по-млади или по-стари от връстниците си и това не е случайно.

Точно тук влиза в действие концепцията за биологична възраст срещу хронологична възраст. Докато хронологичната възраст показва годините, изминали от раждането, биологичната възраст отразява реалното физиологично състояние на тялото. И именно тя често е по-надеждният показател за здравето.

Какво е FaceAge и как работи?

FaceAge е инструмент, базиран на изкуствен интелект, който оценява биологичната възраст на човек въз основа на една-единствена снимка на лицето. Чрез задълбочен анализ на лицеви изображения алгоритъмът засича малки промени в кожата, тъканите и пропорциите, които издават процеса на стареене.

Според проучване, публикувано в престижното списание Nature Communications, екипът на Mass General Brigham установява, че:

Пациентите с рак изглеждат средно с около 5 години по-възрастни от реалната си възраст.

Колкото по-висока е оценката за биологична възраст, толкова по-лоши са шансовете за оцеляване след онкологично лечение.

Това откритие поставя FaceAge в центъра на новата вълна от неинвазивни биомаркери в дигиталната онкология.

Новото проучване: Скорост на стареене на лицето (FAR)

В най-ново изследване учените въвеждат още по-усъвършенстван показател, Face Aging Rate (FAR), или скорост на стареене на лицето. За разлика от единичния анализ, FAR проследява промените в биологичната възраст с течение на времето, използвайки множество снимки.

Анализирани са фотографии на 2 276 пациенти с различни видове рак, които са преминали поне два курса лъчетерапия в Brigham and Women's Hospital между 2012 и 2023 г. Снимките са правени като част от рутинния клиничен процес преди всеки курс на лъчелечение.

Ключови резултати от изследването:

Биологичното стареене на лицето изпреварва хронологичната възраст с около 40% при пациенти с рак.

По-високият FAR е свързан с по-ниска преживяемост .

Ефектът е най-силен, когато интервалът между снимките е повече от две години .

Комбинацията от висок FAR и висок FaceAge Deviation (FAD) показва значително по-лоша прогноза .

„Извличането на скорост на стареене на лицето от множество рутинни снимки позволява проследяване на пациента в реално време", обяснява д-р Реймънд Мак, радиационен онколог в Mass General Brigham Cancer Institute и член на програмата „Изкуствен интелект в медицината" (AIM).

Защо това е важно за пациентите?

Откритието има потенциал да промени персонализираното лечение на рак по няколко ключови начина:

По-точна прогноза за оцеляване при рак въз основа на проста снимка.

Подобрено консултиране на пациентите относно реалните им шансове.

Възможност за определяне на честотата и интензитета на проследяващите прегледи.

Намаляване на необходимостта от инвазивни процедури благодарение на неинвазивни биомаркери .

„Нашето проучване показва, че измерването на FaceAge във времето може да усъвършенства персонализираното планиране на лечението и да насочва клиничните решения в онкологията", допълва д-р Мак.

FAR срещу FAD: Кой показател е по-надежден?

Изследователите изчисляват и FaceAge Deviation (FAD), показател, който оценява колко биологично стар или млад изглежда пациентът на единична снимка спрямо хронологичната си възраст.

Заключението на екипа е ясно: динамичните измервания (FAR) са по-надеждни от еднократните (FAD), особено за дългосрочни прогнози. Комбинирането на двата показателя обаче дава най-пълна и нюансирана картина за развиващия се здравословен статус на пациента.

AI в онкологията и отвъд нея

„Проследяването на FaceAge във времето чрез прости снимки предлага неинвазивен и икономически ефективен биомаркер с потенциал да информира хората за тяхното здраве", казва д-р Уго Аертс, директор на AIM програмата в Mass General Brigham.

Екипът вече стартира и публичен уеб портал, където всеки желаещ може да изпрати снимка на лицето си и да получи собствена FaceAge оценка, като същевременно допринесе за продължаващите научни изследвания.

Учените се надяват в бъдеще FaceAge да помага не само при онкологични изследвания, но и при други хронични заболявания, както и при здрави хора, желаещи да следят процеса на стареене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

