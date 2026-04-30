Може ли една обикновена снимка да разкрие колко дълго ще живее пациент с рак? Според ново международно проучване, да.
Учени от престижния американски медицински център Mass General Brigham разработват иновативен инструмент с изкуствен интелект, който анализира фини промени в лицето и предсказва изхода от онкологичното заболяване. Технологията, наречена FaceAge, обещава да преобрази напълно начина, по който лекарите планират лечението, проследяват пациентите и оценяват прогнозата при рак.
Лицето като огледало на здравето
Лицето отдавна се смята за огледало на душата, но науката вече доказва, че то е и огледало на здравословното състояние. Стресът, болестите, начинът на живот и хроничните заболявания оставят видими следи върху външния вид. Някои хора изглеждат значително по-млади или по-стари от връстниците си и това не е случайно.
Точно тук влиза в действие концепцията за биологична възраст срещу хронологична възраст. Докато хронологичната възраст показва годините, изминали от раждането, биологичната възраст отразява реалното физиологично състояние на тялото. И именно тя често е по-надеждният показател за здравето.
Какво е FaceAge и как работи?
FaceAge е инструмент, базиран на изкуствен интелект, който оценява биологичната възраст на човек въз основа на една-единствена снимка на лицето. Чрез задълбочен анализ на лицеви изображения алгоритъмът засича малки промени в кожата, тъканите и пропорциите, които издават процеса на стареене.
Според проучване, публикувано в престижното списание Nature Communications, екипът на Mass General Brigham установява, че:
- Пациентите с рак изглеждат средно с около 5 години по-възрастни от реалната си възраст.
- Колкото по-висока е оценката за биологична възраст, толкова по-лоши са шансовете за оцеляване след онкологично лечение.
Това откритие поставя FaceAge в центъра на новата вълна от неинвазивни биомаркери в дигиталната онкология.
Новото проучване: Скорост на стареене на лицето (FAR)
В най-ново изследване учените въвеждат още по-усъвършенстван показател, Face Aging Rate (FAR), или скорост на стареене на лицето. За разлика от единичния анализ, FAR проследява промените в биологичната възраст с течение на времето, използвайки множество снимки.
Анализирани са фотографии на 2 276 пациенти с различни видове рак, които са преминали поне два курса лъчетерапия в Brigham and Women's Hospital между 2012 и 2023 г. Снимките са правени като част от рутинния клиничен процес преди всеки курс на лъчелечение.
Ключови резултати от изследването:
- Биологичното стареене на лицето изпреварва хронологичната възраст с около 40% при пациенти с рак.
- По-високият FAR е свързан с по-ниска преживяемост.
- Ефектът е най-силен, когато интервалът между снимките е повече от две години.
- Комбинацията от висок FAR и висок FaceAge Deviation (FAD) показва значително по-лоша прогноза.
„Извличането на скорост на стареене на лицето от множество рутинни снимки позволява проследяване на пациента в реално време", обяснява д-р Реймънд Мак, радиационен онколог в Mass General Brigham Cancer Institute и член на програмата „Изкуствен интелект в медицината" (AIM).
Защо това е важно за пациентите?
Откритието има потенциал да промени персонализираното лечение на рак по няколко ключови начина:
- По-точна прогноза за оцеляване при рак въз основа на проста снимка.
- Подобрено консултиране на пациентите относно реалните им шансове.
- Възможност за определяне на честотата и интензитета на проследяващите прегледи.
- Намаляване на необходимостта от инвазивни процедури благодарение на неинвазивни биомаркери.
„Нашето проучване показва, че измерването на FaceAge във времето може да усъвършенства персонализираното планиране на лечението и да насочва клиничните решения в онкологията", допълва д-р Мак.
FAR срещу FAD: Кой показател е по-надежден?
Изследователите изчисляват и FaceAge Deviation (FAD), показател, който оценява колко биологично стар или млад изглежда пациентът на единична снимка спрямо хронологичната си възраст.
Заключението на екипа е ясно: динамичните измервания (FAR) са по-надеждни от еднократните (FAD), особено за дългосрочни прогнози. Комбинирането на двата показателя обаче дава най-пълна и нюансирана картина за развиващия се здравословен статус на пациента.
AI в онкологията и отвъд нея
„Проследяването на FaceAge във времето чрез прости снимки предлага неинвазивен и икономически ефективен биомаркер с потенциал да информира хората за тяхното здраве", казва д-р Уго Аертс, директор на AIM програмата в Mass General Brigham.
Екипът вече стартира и публичен уеб портал, където всеки желаещ може да изпрати снимка на лицето си и да получи собствена FaceAge оценка, като същевременно допринесе за продължаващите научни изследвания.
Учените се надяват в бъдеще FaceAge да помага не само при онкологични изследвания, но и при други хронични заболявания, както и при здрави хора, желаещи да следят процеса на стареене.
Източници
- Euronews Health. „AI инструмент, който чете лицето ви, може да помогне на лекарите да предвидят оцеляването при рак, установява проучване" (2026 г.).
FaceAge. Официален уеб портал на Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Nature Communications. „FaceAge: дълбоко обучение за оценка на биологичната възраст от лицеви изображения и приложения в онкологията".