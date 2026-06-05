Влизате в лекарския кабинет с реална болка. Излизате с рецепта за магнезий и съвет да „намалите стреса". Познавате ли тази история? Не сте сами и проблемът има име.

Медицинският газлайтинг при жените, явлението, при което здравни специалисти омаловажават, поставят под съмнение или директно отричат физическите симптоми на пациентката, не е рядко изключение. Той е документиран, систематичен и с измеримо тежки последствия за здравето.

Новинарски статии, международни проучвания и гласовете на самите пациентки рисуват обезпокояваща картина, че зад фразата „изследванията ви са наред" се крие криза, която засяга милиони жени по света и не малко в България.

Какво е медицинският газлайтинг и защо засяга предимно жените

Терминът медицински газлайтинг описва ситуации, в които симптомите на пациента биват обяснявани като психологически, преувеличени или несъществуващи, без достатъчно задълбочено изследване. При жените това се случва непропорционално по-често.

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Изследване, публикувано в Academic Emergency Medicine, установява, че жените с остра коремна болка чакат в спешното отделение с близо 33% по-дълго от мъжете със същите симптоми. Проучване в Pain Reports (май 2025 г.) документира т.нар. Gender Pain Gap, разликата в начина, по който болката при жените и мъжете се възприема и лекува от медицинската система. Резултатите са категорични: физическите симптоми при жените значително по-често биват обяснявани с емоционално напрежение.

„За съжаление, все още съществуват сериозни полови предразсъдъци в здравеопазването", коментира д-р Дженифър Миерс, кардиолог в Института за женско здраве „Кац" в Ню Йорк. „Моделът едно лечение за всичкисе отразява негативно на здравето на жените."

Колко дълго чакат жените за диагноза

Жените с хронични, автоимунни или неврологични заболявания сменят средно 4 до 5 различни лекари и прекарват между 4 и 9 години в търсене на точна диагноза, според данни на Световната здравна организация и международни пациентски организации.

Над 30% от тях чуват от специалисти, че симптомите им са с психологически произход, преди да се открие реалната физическа причина.

Близо 40% от пациентите с автоимунни и неврологични заболявания получават първоначална диагноза „паническо разстройство" или „тревожност", преди да се установи истинската причина.

При ендометриоза , болестта, засягаща около 10% от жените в репродуктивна възраст, диагнозата закъснява средно с почти 7 години , показва проучване на Университета в Йорк от 2024 г.

Анализ в Cureus (декември 2025 г.), фокусиран върху полов пристрастност и забавена диагноза при млади жени, заключава, че системните пропуски не са случайни те са структурни.

Как изглежда газлайтингът в кабинета: Фрази, които трябва да разпознавате

Медицинският газлайтинг рядко идва като открита обида. По-често се явява под формата на снизходителен тон или прибързано заключение. Ето някои от най-честите сигнали:

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„Вероятно е от стрес."

„Много жени имат болезнен цикъл, това е нормално."

„Ако беше нещо сериозно, щеше да се види в изследванията."

„На вашата възраст това е очаквано."

„Опитайте с малко почивка."

„Думата хистерия не е случайна, тя произлиза от гръцката дума за матка", посочва д-р Мери МакНали, гинеколог в Института „Кац". „Убеждението, че всеки път, когато жената се оплаче, проблемът е в хормоните й или е плод на въображението й, все още не е изкоренено от медицинската практика."

Хормоните: Удобното обяснение, което спира търсенето на истинската причина

Хормоналните промени наистина влияят на женското здраве, но те не са универсален отговор на всеки симптом. Проблемът е, когато хормоните се използват като спирачка за по-нататъшно изследване.

Д-р Миерс описва случай с 50-годишна адвокатка, на която двама специалисти казват, че задухът при стълби е „перименопаузален стрес". Последвалото изследване установява хипертония и ранна коронарна болест, диагнози, при забавено лечение, с потенциално животозастрашаващи последствия.

Хроничната болка при жените е друга зона с висок риск от газлайтинг. Мигрена, синдром на раздразненото черво, ендометриоза, фибромиалгия, всички тези състояния по-трудно се улавят в стандартни кръвни изследвания и по-лесно биват обяснявани с „психосоматика".

„Писма до лекаря, който не ме чу": Гласовете, които искат да бъдат чути

В България темата за медицинския газлайтинг добива публичност чрез инициативата на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве" - „Писма до лекаря, който не ме чу". Проектът събира анонимни свидетелства на жени, преживели системно подценяване на симптомите си, с цел да изгради мост между нечутата болка на пациентките и медицинската общност.

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Инициативата поставя въпрос, на който системата трудно отговаря: между „не знаем още" и „всичко е във вашата глава" има огромна разлика и тя струва години от живота на жените.

Какво можете да направите: Практически стъпки за защита на здравето ви

Специалистите от Института за женско здраве „Кац", цитирани от Northwell Health, дават конкретни препоръки:

Водете дневник на симптомите , дата, интензивност, контекст. Документирането затруднява пренебрегването.

Поискайте второ мнение , без вина. „Не е като да изневерявате на съпруга си", казва д-р Гросман.

Настоявайте за допълнителни изследвания , ако стандартните не обясняват симптомите.

Потърсете мултидисциплинарен екип , центрове, където работят заедно различни специалисти, са значително по-малко склонни да отпишат симптомите като „емоционални".

Говорете директно : „Не съм съгласна с тази оценка и искам да обсъдим алтернативи."

„Отношението между лекар и пациент трябва да е партньорство, не патернализъм", подчертава д-р Миерс. „Заслужавате да бъдете чути."

Медицинският газлайтинг при жените не е митологизиран феномен, той е документиран, измерим и с реални последствия за здравето. Забавените диагнози при ендометриоза, сърдечни заболявания, автоимунни и неврологични състояния не са просто неудобство, те са здравен риск.

Снимка: Canva

Промяната изисква усилия и от двете страни на кабинета: медицинска система, която се обучава да гледа отвъд хартиените резултати, и пациентки, които знаят, че имат право да настояват, да питат и да търсят втори, трети, четвърти отговор, докато не го получат. Защото познавате тялото си по-добре от всеки друг. И това е валидна отправна точка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници