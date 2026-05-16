Едно от най-разпространените хормонални нарушения при жените, синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ), официално сменя името си. Глобален консенсус от учени, клиницисти и пациентски организации обяви, че състоянието вече ще се нарича полиендокринен метаболитен овариален синдром (PMOS).

Промяната засяга 170 млн. жени по света и има за цел да сложи край на десетилетия наред погрешни диагнози, забавено лечение и стигма. Разберете защо преименуват СПКЯ, какво стои зад новото име и какво означава то за пациентките.

Защо преименуват синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ)?

Според проучване, публикувано в The Lancet през 2026 г. и представено на Европейския конгрес по ендокринология в Прага, терминът „поликистозни яйчници" е подвеждащ и неточен. Името насочва вниманието към кисти в яйчниците, каквито в действителност не присъстват при всички пациентки.

Снимка: Canva

Д-р Терхи Пилтонен от Университета в Оулу, Финландия, водещ автор на изследването, обяснява, че фокусът върху кистите води до:

забавена диагностика при жените – често с години закъснение;

фрагментирана грижа и непълно лечение;

стигматизация и психологическо натоварване;

ограничено финансиране на научни изследвания.

В действителност, в яйчниците на засегнатите жени не се откриват истински кисти, а антрални фоликули, малки, изпълнени с течност торбички, съдържащи незрели яйцеклетки.

Как се стигна до новото име?

Консенсусът е постигнат след безпрецедентен глобален процес, ръководен от Androgen Excess and PCOS Society и 56 академични, клинични и пациентски организации. Експертите използваха:

Снимка: Canva

14 360 анкети от пациенти и здравни специалисти от целия свят;

две международни работни срещи;

модифицирани Делфи методи и анализи за внедряване.

Новото име полиендокринен метаболитен овариален синдром беше избрано, защото отразява точно многосистемния характер на заболяването, хормоналните, метаболитните и яйчниковите дисфункции.

Симптоми на ПМОС (PMOS): какво трябва да знаете

PMOS остава най-честата причина за безплодие при жените и засяга една на всеки осем. Основните симптоми включват:

нередовен или липсващ менструален цикъл;

безплодие и усложнения при бременност;

хормонален дисбаланс и метаболизъм – акне, прекомерно окосмяване;

инсулинова резистентност и напълняване , затлъстяване, диабет тип 2;

тревожност, депресия;

сърдечно-съдови заболявания.

Лечение и контрол на симптомите

Снимка: Canva

Според Ендокринното дружество (Endocrine Society) състоянието не е лечимо, но симптомите могат успешно да се контролират чрез медикаменти, балансирано хранене и редовна физическа активност. Ранната диагноза остава ключов фактор за по-добро качество на живот.

Какво следва?

Преходът към новата терминология ще се проведе в тригодишен период. Планира се интегриране на PMOS в:

здравните системи и клиничните насоки;

международните класификации на болестите;

професионалното медицинско обучение.

Преименуването на СПКЯ на полиендокринен метаболитен овариален синдром (PMOS) е историческа стъпка към по-точна диагноза и по-добра грижа за милиони жени. Новото име отразява реалната природа на заболяването – комплексно ендокринно и метаболитно нарушение, а не просто проблем с яйчникови кисти. За пациентките това означава по-ранно откриване, по-ефективно лечение и по-малко стигма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници