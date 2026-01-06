Жените със Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ) имат значително по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания в сравнение с жени без това състояние.

Тревожно е, че този повишен риск се наблюдава дори при млади жени с нормално тегло и без диабет тип 2.

Мащабно скандинавско проучване разкрива тревожни данни

Според мащабно проучване, публикувано на 24 декември 2025 г. в авторитетното научно списание European Journal of Endocrinology, жените с поликистозни яйчници от три скандинавски държави показват значително повишен сърдечно-съдов риск. Изследването, проведено в Дания, Финландия и Швеция, обхваща внушителната извадка от 127 517 жени с СПКЯ и 587 810 контролни участнички без това заболяване.

Резултатите са категорични: рискът от сърдечно-съдови заболявания е с 27% по-висок при жените със синдром на поликистозните яйчници в сравнение с жени без това състояние. Още по-тревожно е, че при жени с СПКЯ, които имат индекс на телесна маса (ИТМ) под 25 и нямат диагностициран диабет тип 2, рискът се увеличава с цели 40%.

Какво представляват поликистозните яйчници?

Синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ) е хормонално разстройство, при което се наблюдават нарушения в метаболизма на андрогените (мъжките полови хормони) и естрогена, както и в контрола на производството на андрогени. Заболяването възниква в резултат на нарушена функция на хипоталамо-хипофизно-яйчниковата ос.

Снимка: Canva

Основните характеристики на СПКЯ включват:

Менструални нарушения и липса на овулация.

Хиперандрогенизъм (повишени мъжки хормони).

Хирзутизъм (прекомерно окосмяване).

Безплодие.

Затлъстяване и метаболитен синдром.

Повишен риск от диабет.

Обструктивна сънна апнея.

Как е проведено изследването?

Изследователският екип, ръководен от д-р Дорте Глинтборг от Университетската болница в Оденсе, Дания, проследи медицинските данни на стотици хиляди жени за период от 8 до 10 години. Медианната възраст на участничките е между 28 и 29 години в трите държави.

От проучването са изключени жени с предходни сърдечно-съдови заболявания или състояния, които имитират СПКЯ, като акромегалия, синдром на Кушинг, адреногенитален синдром и синдром на Търнър.

Основният изследван показател е бил рискът от голямо неблагоприятно сърдечно-съдово събитие (инфаркт, мозъчносъдово заболяване, смърт от сърдечно-съдови причини или сърдечна недостатъчност), както и белодробна емболия или дълбока венозна тромбоза.

Ключови резултати по държави

Рискът от сърдечно-съдови заболявания при жените с поликистозни яйчници се оказа повишен във всяка от трите скандинавски държави:

Дания : 21% по-висок риск

Финландия : 39% по-висок риск

Швеция : 24% по-висок риск

Снимка: Canva

При комбиниран мета-анализ, включващ данните от трите държави, изследователите установяват:

27% по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания общо.

30% по-висок риск от белодробна емболия или дълбока венозна тромбоза.

21% по-висок риск от големи неблагоприятни сърдечно-съдови събития.

Защо е важно за младите и стройни жени?

Традиционно се смяташе, че сърдечно-съдовият риск при СПКЯ е свързан предимно с наднорменото тегло и метаболитните нарушения като диабет тип 2. Новото проучване обаче показва, че дори млади жени с нормално тегло и без диабет имат значително повишен риск.

"Нашите открития подкрепят необходимостта от повишено внимание към риска от сърдечно-съдови заболявания и при млади жени с нормално тегло, които имат СПКЯ", отбелязват авторите на изследването.

Сърдечно-съдовият риск при жените

Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт при жените в световен мащаб. Освен традиционните рискови фактори като високо кръвно налягане, диабет, тютюнопушене и затлъстяване, жените са изложени и на специфични рискови фактори:

Снимка: Canva

Уникални женски рискови фактори:

Менопауза - спадът на естрогена след менопаузата значително увеличава риска.

Усложнения по време на бременност - преекламсия, гестационен диабет, преждевременно раждане.

СПКЯ - свързан с по-висок риск поради метаболитни и възпалителни проблеми

Автоимунни заболявания - лупус и ревматоиден артрит (по-чести при жените) увеличават риска от атеросклероза.

Репродуктивни фактори - ранна менопауза, ранна първа менструация, безплодие.

Важно е да се отбележи, че жените често изпитват атипични симптоми при инфаркт, като гадене, болка в челюстта, задух и умора, а не само болка в гърдите, което може да затрудни навременната диагноза.

Какво означава това за превенцията?

Специалистите препоръчват на жените със синдром на поликистозните яйчници:

Редовни прегледи и мониторинг на сърдечно-съдовото здраве от ранна възраст.

Контрол на кръвното налягане, холестерола и кръвната захар.

Здравословен начин на живот - балансирана диета, редовна .физическа активност.

Отказване от тютюнопушене.

Управление на стреса.

Поддържане на здравословно тегло.

Ограничения на изследването

Авторите на проучването отбелязват няколко ограничения: изследването включва само жени с СПКЯ, диагностициран в специализирана грижа, което може да подцени разпространението на състоянието. От друга страна, включването на по-тежки случаи може да е надценило риска от сърдечно-съдови заболявания.

Относително младата възраст на участничките (медиана 28-29 години) и периодът на проследяване от 8-10 години също могат да са повлияли на резултатите, тъй като рискът от сърдечно-съдови заболявания нараства с възрастта, а малко жени са били над 50-годишна възраст.

Новото мащабно скандинавско проучване предоставя доказателства, че поликистозните яйчници представляват сериозен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания при жените. Особено тревожен е фактът, че повишеният риск засяга и млади жени с нормално тегло без метаболитни нарушения.

Тези данни подчертават необходимостта от по-агресивен подход към превенцията на сърдечно-съдови заболявания при жени с СПКЯ, независимо от възрастта и теглото им. Ранното разпознаване и управление на сърдечно-съдовия риск може да спаси животи и да подобри качеството на живот на милиони жени по света.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

