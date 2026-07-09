Ново поколение проучвания предполага, че лекарствата за отслабване, известни като GLP-1 рецепторни агонисти, могат да имат неочаквана роля отвъд контрола на теглото, потенциална подкрепа в битката с рака. Данни, представени на ASCO конгрес изследвания, показват връзка между тези медикаменти и по-добра преживяемост при онкоболни, а експерти вече говорят за нова глава в метаболитните лекарства в онкологията.

По темата разговарят д-р Корал Олазагасти, медицински онколог от Университета на Маями и д-р Каролина Бернабе, гастроинтестинален онколог в Онкологичния център „Монтефиоре-Айнщайн", в интервю за Medscape.

По-дълга преживяемост при рак на гърдата и простатата

Според проучване, публикувано в резултатите от ретроспективна кохорта с около 1000 пациенти на терапия с GLP-1, на 24-месечно проследяване е установена полза за общата преживяемост при рак на гърдата и простатата.

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Изследователите са приложили метод, доближаващ резултатите до тези на рандомизирано изпитване, с корекция за възраст и други фактори. „Ползите се запазиха", отбелязва д-р Олазагасти.

Имунотерапия и GLP-1 за по-малко странични ефекти

По-голямо ретроспективно проучване с около 3800 пациенти изследва комбинацията от имунни чекпойнт инхибитори и GLP-1 терапия. Резултатите сочат:

по-висока преживяемост при пациенти на едновременна имунотерапия и GLP-1;

по-ниска честота на странични ефекти от имунотерапия , включително имунно-свързани реакции, за които често се налагат стероиди.

„Виждаме полза не само в преживяемостта, но вероятно и намаление на възпалителния компонент в туморната микросреда", коментира д-р Бернабе.

Овладяване на възпалението при рак и автоимунни заболявания

Противовъзпалителният ефект на GLP-1 препаратите е познат и от ревматологията. Това отваря възможност за пациенти с автоимунни заболявания, при които имунотерапията обичайно е ограничена.

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„Може би в бъдеще това лечение ще действа като средство, пестящо употребата на стероиди", допълва д-р Бернабе, стъпка към по-добро контролиране на автоимунни заболявания успоредно с онкологичното лечение.

Качество на живот отвъд преживяемостта

Лекарите виждат потенциал GLP-1 да облекчи странични ефекти при таргетна терапия, например отоци при лорлатиниб при ALK-позитивен рак на белия дроб, или повишен холестерол. Темата е пряко свързана с качеството на живот при онкоболни.

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Двете проучвания остават ретроспективни, ключово ограничение. Лекарите очакват сигналите да бъдат потвърдени в проспективни изпитвания. „Мисля, че това е само върхът на айсберга", казва д-р Бернабе.

Нови онкологични изследвания сочат, че GLP-1, познати основно като лекарства за диабет и рак на затлъстяването, може да носят допълнителна полза при онкоболни: по-дълга преживяемост при рак на гърдата и простатата, по-малко странични ефекти от имунотерапията и потенциал за овладяване на възпалението.

Данните са обещаващи, но предварителни, сред иновациите в онкологията, които тепърва предстои да бъдат потвърдени в проспективни проучвания.

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