Загубата на мускулна маса при отслабване е сред най-честите притеснения на хората, които приемат популярните GLP-1 лекарства за сваляне на килограми. Сега експериментален медикамент показва, че част от тази тъкан може да бъде съхранена.

Защо отслабването с GLP-1 води до загуба на мускули

GLP-1 лекарствата като тирзепатид и семаглутид могат да предизвикат бързо и значително сваляне на тегло. Проблемът е, че не всичко изгубено е мазнина.

Снимка: iStock

Според специалистите, около 25 до 40% от свалените килограми са чиста телесна маса, категория, която включва мускулите, органите и кръвта. Именно това подхранва дебатите в социалните мрежи за важността на запазването на мускулната маса при прием на медикаменти за редукция на теглото.

Тук обаче има нюанс. За повечето хора загубата на чиста телесна маса не нарушава функцията на тялото, посочват изследователи. Напротив, мнозина стават по-функционални, защото им е по-лесно да се движат. С други думи, за голяма част от пациентите това не е проблем, който задължително трябва да се "решава".

Как действа апитегромаб

В новото изследване учените тестват антитяло, наречено апитегромаб (apitegromab), което изключва протеина миостатин. Миостатинът действа като естествена спирачка за растежа на мускулите.

Премахването на тази спирачка теоретично би трябвало да противодейства на част от загубата на мускули, която съпътства отслабването, точно тук се крие потенциалът на тези антитела за мускулен растеж. Любопитен факт е , че апитегромаб вече е изпитван и за друго състояние, спинална мускулна атрофия.

Снимка: Canva

Какво показа клиничното проучване

Според проучване, публикувано на 8 юни 2026 г. в авторитетното списание Nature Medicine, в експеримента участват 102 души с наднормено тегло или затлъстяване. Всички получавали седмични инжекции тирзепатид (tirzepatide) в продължение на 24 седмици, а половината, допълнително месечна инфузия с антитялото.

Резултатите:

И двете групи свалили приблизително еднакво тегло .

Хората, получавали антитялото, изгубили наполовина по-малко чиста телесна маса .

Същата група показала леко по-добра хватателна сила и малко по-добри резултати на тест за мускулна сила и издръжливост на краката.

Запазените мускули, реална полза или само по-добри показатели?

Експертите признават, че метаболитните изследвания убедително доказват едно: лекарството наистина може да запази чистата телесна маса. Откритият въпрос е дали това има практическо значение за здравето.

Снимка: Google Imagen

Има известни намеци, че може и да има, оттам идват и леко по-добрите показатели за сила. "Това е стъпка в правилната посока", коментира водещ автор на изследването. Той обаче подчертава, че подобренията са скромни, а броят на участниците е малък. Затова изводите засега остават предпазливи.

Какво още остава неясно

Въпреки обещаващите данни, важни въпроси нямат отговор:

Лекарството все още не е одобрено от регулаторните органи и се прилага само венозно, така че не е достъпно за широка употреба.

Не е известно дали запазената мускулна маса се превръща в реално по-добро здраве .

Липсват данни за дългосрочните ефекти .

Неясно е дали такива лекарства биха помогнали и извън кръга на GLP-1 потребителите, например при по-възрастни хора, при които стареенето и загубата на мускули са естествен процес, или при забавяне на мускулна атрофия .

"Трябва да разберем на какво са способни тези медикаменти", обобщава изследователят.

Новото изследване отваря интересна врата към проблема със загубата на чиста телесна маса при инжекциите за отслабване. Апитегромаб успешно ограничава тази загуба и леко подобрява мускулната сила, но ползите засега са скромни, а лекарството е далеч от реалната аптека. Дългосрочната цел на учените е прецизна медицина, "правилното лекарство за правилния пациент в правилния момент".

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници