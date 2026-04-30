Едно от най-старите лекарства в историята на човечеството може да се окаже ново оръжие срещу рака.

Поредица от международни клинични изпитвания, публикувани през последната година, потвърждават това, което учените подозират десетилетия наред, аспиринът не просто облекчава болка и разрежда кръвта, но може да предотврати появата и разпространението на определени тумори.

Откритията вече водят до промени в медицинските препоръки в Обединеното кралство и Швеция.

Как 4000-годишно лекарство става надежда в онкологията

Историята на аспирина започва преди близо 4400 години в древния Месопотамски град Нипур, където са открити глинени плочки с рецепти, базирани на върбова кора. Кората съдържа салицин, вещество, което организмът превръща в салицилова киселина. През XIX век учените синтезират по-щадящата за стомаха ацетилсалицилова киселина.

Снимка: iStock

Първият сериозен сигнал, че лекарството може да влияе на туморите, идва през 1972 г., американско проучване, публикувано в The Lancet, показва, че мишки, на които е давана вода с аспирин, развиват значително по-малко метастази. Истинският пробив обаче настъпва през 2010 г., когато проф. Питър Ротуел от Оксфордския университет преанализира данни от изследвания за сърдечно-съдова превантивна медицина и открива ясна връзка с по-ниската заболеваемост от рак.

Синдром на Линч: Половината риск с една таблетка

Според проучване, публикувано в The Lancet през 2020 г. от проф. Джон Бърн от Университета в Нюкасъл, ниски дози аспирин могат да намалят наполовина риска от колоректален карцином при хора със синдром на Линч, генетично заболяване, което води до наследствен рак при 10-80% от носителите.

В клиничното изпитване с 861 пациенти участниците, приемали аспирин поне две години, показват 50% по-нисък риск от рак на дебелото черво. Втора, все още рецензирана фаза на проучването подсказва, че дори доза от 75-100 мг (същата, която се използва за сърдечни проблеми) дава сравним ефект.

Британската здравна служба NICE още от 2020 г. препоръчва на хората с генетична предразположеност към рак чрез синдром на Линч да започнат превантивен прием около 20-годишна възраст, но само под лекарско наблюдение.

Шведският пробив: Аспирин срещу рецидив на тумори

Снимка: iStock

Изследване на проф. Ана Мартлинг от Каролинския институт, публикувано в NEJM през септември 2025 г., обхваща 2980 пациенти с колоректален карцином, носещи определени мутации (около 40% от всички случаи). Резултатите са впечатляващи:

Доза от 160 мг аспирин дневно след операция;

Над 50% намаление на риска от рецидив на тумори ;

Минимални нежелани реакции в групата с аспирин.

От януари 2026 г. Швеция вече скринира пациентите с рак на червата за тези мутации и им предлага профилактика с аспирин.

Защо точно аспиринът? Механизмите зад ефекта

Учените посочват няколко възможни обяснения за противораковото действие:

Снимка: iStock

Блокиране на ензима Cox-2 , аспиринът инхибира този ензим, който произвежда простагландини , стимулиращи неконтролируем растеж на клетките.

Влияние върху тромбоксан A2 , изследване на проф. Рахул Ройчодури от Кеймбридж показва, че този клотинг фактор „крие" раковите клетки от Т-клетките на имунната система. Аспиринът намалява тромбоксана и така активира имунния отговор при рак .

Намалена слепкавост на тромбоцитите , връзката между тромбоцити и рак се изследва активно, тъй като те участват в разпространението на метастазите.

Странични ефекти и за кого е подходящо

Експертите предупреждават, че аспиринът не е универсално решение. Възможните странични ефекти от аспирин включват:

стомашно-чревно дразнене и язви;

вътрешни кръвоизливи;

мозъчен кръвоизлив (рядко, но сериозно);

алергични реакции.

Снимка: iStock

„Едно е да даваш аспирин на онкоболни пациенти, съвсем друго на здрави хора, които може да пострадат," подчертава проф. Мартлинг.

Натрупващите се онкологични изследвания и клинични изпитвания за аспирин ясно показват, че едно от най-евтините лекарства в света може да играе важна роля в профилактиката на тумори, особено при хора с генетична предразположеност към рак или вече прекаран колоректален карцином.

Промените в здравеопазването и лекарствените политики на Великобритания и Швеция са доказателство за научната тежест на находките.

Ключовите изводи:

Аспиринът намалява риска от рак на дебелото черво при синдром на Линч с до 50%.

Ниските дози (75-160 мг) са също толкова ефективни, колкото високите, и по-добре поносими.

Механизмите включват ензима Cox-2, тромбоксан A2 и активиране на имунната система.

Самолечението е опасно и е необходима е лекарска консултация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници