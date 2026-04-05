Кората от бяла върба е естествено лечебно средство, наричано още „природният аспирин“.

Познато е от хилядолетия, като хората дъвчели кората за облекчаване на различен вид болка.

Днес науката обяснява защо не случайно това има положителен ефект – и как чаят от бяла върба може да бъде природна алтернатива на аспирина.

Разберете какво представлява върбовият чай, какво показват съвременните изследвания и какви са рисковете, за които задължително трябва да сте информирани.

Какво е кора от бяла върба и защо я сравняват с аспирина?

Кората от бяла върба (Salix alba) се добива от клоните на върбови дървета на възраст 2-3 години. Върбите растат навсякъде по света, с изключение на Австралия и Антарктида.

Те са разпространени в множество разновидности – лилава (Пурпурна Ива или Salix purpurea), Плачеща върба (Salix fragilis), виолетова (Дафнолистна върба или Salix daphnoides) и др. Най-широко използвани в народната медицина са бялата и черната върби.

Ключовото активно вещество в кората е салицинът – естествен алкохол, който в тялото се разгражда до салицилова киселина. Точно тя е в основата на аспирина и подтиска производството на простагландини – молекули, отговорни за възпалението и болката.

Важно: Макар механизмът да е сходен, чаят от върба действа по-бавно от аспирина, тъй като салицинът се превръща в салицилова киселина едва след усвояване в организма.

Какво казват изследванията? Къде са ползите за здравето

Артрит и ставни болки

Според преглед на проучвания от 2023 г., обхващащ 329 пациенти с различни видове артрит, употребата на кора от върба е свързана с по-голямо облекчаване на симптомите в сравнение с плацебо. По-ранни изследвания при остеоартрит и ревматоиден артрит обаче дават противоречиви резултати – при някои пациенти подобрението е минимално, при други – по-осезаемо. Разликите вероятно се дължат на различната дозировка.

Антимикробни свойства

Проучване от 2021 г. установява, че екстрактите от кора от бяла върба могат да имат противовъзпалително действие върху клетки, свързани с COVID-19. В отделно изследване 16 вида върби показват потенциален антивирусен ефект срещу вируси като коксаки вирус и бактерии като Staphylococcus aureus и E. coli. Изследователите обаче подчертават, че са необходими допълнителни клинични проучвания при хора.

Кожа и стареене

Лабораторно изследване от 2024 г. върху клетки от човешка кожа установява, че определени полифеноли във върбите могат да намалят увреждането от слънце и да подпомогнат антиоксидантната активност. Клиничните потвърждения при хора обаче все още предстоят.

Отслабване

Въпреки че върбовият чай се среща в редица хранителни добавки за отслабване, научните доказателства в тази насока са изключително ограничени. Специалистите предупреждават, че тези продукти не са регулирани и ефектът им не е доказан.

Форми, дозировка и как да приемате чай от бяла върба

Кората от бяла върба се предлага в различни форми:

Капсули – най-прецизна форма за дозиране; препоръчителната доза за облекчаване на болка е 240 мг дневно според клиничните изследвания

Чай от бяла върба – кората се залива с гореща вода; по-трудно е да се определи точното количество на активното вещество

Тинктура – течен екстракт

Дъвчене на кората – традиционен метод

Кремове и козметика – съдържат екстракт за локално приложение

При приемане на чай от върба е трудно да се контролира точното количество салицин, затова е препоръчително да се консултирате с лекар преди употреба.

Странични ефекти и рискове

При умерена употреба кората от върба рядко предизвиква проблеми. Прекомерната употреба обаче може да причини:

Стомашни спазми и кървене

Затруднено дишане

Хемолитична анемия

В редки случаи – чернодробна недостатъчност

Натрупване на тежки метали (при някои видове кора)

Кой трябва да избягва върбовия чай?

Деца и тийнейджъри до 16 години – поради риск от синдром на Рей

Бременни и кърмещи жени – поради наличието на салицилати

Хора с алергия към аспирин – риск от тежка алергична реакция (анафилаксия)

Пациенти с стомашни язви – подобно на аспирина, може да причини кървене

Хора на антикоагуланти, бета-блокери или парацетамол – възможни нежелани лекарствени взаимодействия

Чаят от бяла върба и екстрактите от кора от бяла върба представляват интересна природна алтернатива с дълга история на употреба. Съвременната наука частично потвърждава традиционните им приложения – особено при леки болки, ставни оплаквания и възпалителни процеси.

Въпреки това природният аспирин от върбовата кора не е панацея, но може да бъде полезен инструмент в арсенала на превантивното здравеопазване – при условие, че се употребява информирано и след консултация с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

