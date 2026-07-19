Защо два пациенти с еднаква диагноза реагират различно на едно и също лечение? Отговорът често се крие в метаболизма на рак, способността на туморните клетки да "превключват" между различни източници на енергия, когато условията се променят.

Именно тази гъвкавост стои зад много случаи на резистентност към терапия. Експерти обясняват какво представлява метаболитната пластичност на туморите, защо раковите клетки "обичат" глюкозата и глутамина, и как определени хранителни стратегии се изследват като допълнение към стандартното лечение.

Как раковите клетки „препрограмират“ храненето си

Раковите клетки не се хранят като здравите. Чрез процес, наречен препрограмиране на раковите клетки, те пренасочват метаболизма си, за да оцелеят в трудни условия, ниско ниво на кислород, липса на хранителни вещества, атака от имунната система.

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Ключов феномен тук е аеробната гликолиза, известна още като ефект на Варбург, туморните клетки превръщат глюкозата в лактат дори при наличие на кислород, макар това да е „неефективен“ път за производство на енергия. Според проучване на Aden и колеги, публикувано в списание Immunology (2024), този процес осигурява до 56–63% от енергията на много ракови клетки.

Освен глюкозата, туморите развиват и т.нар. глутаминова зависимост при рак, усилено използване на глутамин за изграждане на нови клетъчни компоненти. Тези процеси не само хранят тумора, но създават и токсична среда: излишъкът от лактат допринася за ролята на лактата в туморния микроклимат и имунитета, потискайки способността на имунните клетки да атакуват рака.

Гъвкавостта, която трудно се преодолява

Именно тук се крие проблемът с резистентността. Според Fendt, Frezza и Erez, публикували труд в Cancer Discovery (2020), туморите съдържат разнородни клетъчни популации, способни да преминават от гликолиза към митохондриално дишане (OXPHOS) в зависимост от наличните ресурси. Например при меланом резистентните клетки увеличават своята OXPHOS активност, механизъм, свързан с протеина PGC-1α.

Тумори могат да развият резистентност и чрез „заобикаляне“ на терапевтична слабост. Например при загуба на ензима ASS1 клетките стават зависими от външен аргинин, но могат отново да „включат“гена и да преодолеят лечение, насочено към аргининовата зависимост на раковите клетки. Тези механизми обясняват част от резистентността към лъче- и химиотерапия, наблюдавана в клиничната практика.

Ролята на прецизното хранене в онкологията

Изследователите все по-често разглеждат храненето като допълнителен инструмент, а не заместител на конвенционалното лечение, концепция, известна като прецизно хранене в онкологията.

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Сред изследваните подходи:

Ограничаване на глюкозата и туморен растеж — включително чрез кетогенна диета при онкологични заболявания , която понижава инсулина и IGF-1, но резултатите варират според типа тумор.

Метиониново ограничение (диета) — според доклад на Tajan и Vousden в Cancer Cell (2020), този подход е повишил чувствителността на колоректални тумори към химиотерапия в предклинични модели.

Протеиново ограничение при рак — обсервационни данни свързват по-нисък прием на протеин с по-ниски нива на IGF-1 при хора под 65 години.

Калориен дефицит и автофагия — гладуването и диетите, имитиращи гладуване, активират AMPK и клетъчни механизми за "самопочистване".

Особено интересна е връзката между PI3K инхибиторите и инсулиновия отговор: тези лекарства понякога предизвикват хипергликемия, която компенсаторно „подхранва" същия туморен път, който се опитват да блокират. Предклинични проучвания показват, че кетогенна диета може да намали този ефект и да подобри преживяемостта в модели с PI3K-зависими тумори.

Какво остава неизвестно

Въпреки напредъка, учените все още изучават как туморният микроклимат, включително подкрепата от стромални клетки и нивата на оксидативен стрес в туморите, влияе върху метаболитните уязвимости на рака. Бъдещите изследвания трябва да съчетаят генетиката на тумора, средата в тъканта и индивидуалния отговор на пациента към храненето, за да се определи кой наистина би имал полза от диетична интервенция и кой би могъл да пострада от нея.

Снимка: Canva

Метаболизмът на тумора обяснява защо някои ракови клетки успяват да "надживеят" терапията, чрез гъвкавост между глюкоза, глутамин, мазнини и други източници на енергия. Разбирането на тези механизми отваря път към иновативно онкологично лечение, съчетаващо таргетна терапия с прецизно хранене.

Всяка хранителна стратегия обаче трябва да се обсъжда индивидуално, консултация с онколог и диетолог, запознат с онкологичното хранене, остава решаваща стъпка преди всякаква промяна в диетата по време на лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници