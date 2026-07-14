Учени от Trinity College Dublin (TCD) и University College Dublin (UCD) съобщават за откритие, което може да промени начина, по който подхождаме към превенцията на рака, обикновена хранителна добавка с мая укрепва имунната система и я прави по-способна да разпознава и атакува ракови клетки.

Изследването е публикувано в престижното научно списание Cell Reports и хвърля нова светлина върху връзката между храненето, затлъстяването и имунния отговор срещу тумори.

Какво показва изследването

Екипът, воден от доц. Фредерик Дж. Шиди (TCD) и проф. Хелън Рош (UCD), изследва ефекта на бета-глюкан от дрожди върху имунната система на лабораторни мишки. Според проучването, добавянето на веществото към храната на мишки със затлъстяване води до значителни промени в начина, по който се развиват имунните клетки.

Снимка: OpenAI

Мишките са хранени със стандартна или високомаслена диета, обогатена с бета-глюкан от дрожди в продължение на 4 до 12 седмици, след което имунната им система е изправена пред три вида ракови клетки: на дебелото черво, кожата и гърдата.

Ключовите изводи включват:

Добавката задейства препрограмиране на имунната система още на ниво костен мозък и стволови клетки , създавайки по-силни и по-дълготрайни имунни клетки.

Затлъстяването отслабва имунния отговор срещу тумори, но бета-глюканът от дрожди успява да преодолее този дефицит.

Защитният ефект се проявява и след отслабване , важен пробив, тъй като дефектите в имунната памет при затлъстяване обикновено продължават дори след сваляне на килограми.

За разлика от предишни изследвания, изискващи инжекции, тук ефектът е постигнат само чрез хранителна добавка .

Защо това е важно

Затлъстяването засяга милиони хора по света и отслабва имунитета, увеличавайки риска от инфекции и рак. Според д-р Анна Ледуит, първи автор на изследването, целта е била да се провери дали обикновена хранителна добавка може да препрограмира ранните имунни клетки в костния мозък, за да произвеждат трайни, засилени противоракови имунни отговори".

Снимка: DELL-E

Проф. Рош подчертава, че това е първата демонстрация, че диетичен прием на бета-глюкан от дрожди е достатъчен, за да предизвика тренирана имунност, процес, който досега е бил свързван само с инжекционни методи.

Поглед към бъдещето

Доц. Шиди посочва, че използваната добавка вече е хранителна и комерсиално достъпна, което улеснява провеждането на клинични изпитвания при хора. Той вижда потенциал добавката да допълва съществуващи лечения като химиотерапия и имунотерапия, а също и да подобрява отговора към ваксини и устойчивостта към инфекции, особено при хора с отслабен имунитет.

Важно е да се подчертае, че резултатите засега са от изследвания върху мишки. Необходими са клинични изпитвания при хора, преди бета-глюканът от дрожди да може да се препоръчва като средство за превенция или подкрепа при лечение на рак.

Снимка: Google Imagen

Изследването показва, че хранителна добавка с мая (бета-глюкан) може да препрограмира имунната система на ниво костен мозък, засилвайки противораковия имунен отговор.

Ефектът е особено значим при затлъстяване, тъй като добавката обръща имунни дефекти, които обикновено продължават дори след отслабване. Предстоят клинични изпитвания при хора, за да се потвърди потенциалът на добавката като допълнение към нутригеномиката и естественото подсилване на имунитета в борбата с онкологичните заболявания.

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Източници