Идеята, че топлината може да лекува, е позната на медицината от векове. Днес тя се завръща в съвременната онкология под формата на хипертермична терапия, метод, който използва контролирано нагряване, за да унищожи раковите клетки и да свие туморите.

Според Националния институт по рака на САЩ (NCI) този подход може да направи и стандартните лечения значително по-ефективни.

Научите какво представлява хипертермичната терапия, какви видове съществуват, как протича процедурата, какви са ползите и рисковете и защо тя се смята за едно от иновативните лечения на рак.

Какво представлява хипертермичната терапия?

Хипертермичната терапия е метод за лечение на рак, при който топлината се използва за унищожаване на ракови клетки и свиване на тумори. Среща се и под имената термотерапия и термична аблация.

Снимка: DELL-E

Най-често лекарите я прилагат, за да направят химиотерапията и лъчетерапията по-ефективни. Тъй като това е сравнително нов метод, той е достъпен предимно в рамките на клинични изпитвания за рак.

Според специалистите лекарят може да предложи хипертермия при:

тумори, които не отговарят на други лечения;

дълбоки тумори , до които хирургията не може да достигне;

състояния, които правят операцията невъзможна;

малки тумори близо до повърхността на кожата;

тумори в телесна кухина.

Видове хипертермия при онкологични заболявания

Топлината може да се произведе чрез различни енергийни източници, радиовълни, микровълни и ултразвук. Най-новите подходи използват наночастици при лечение на рак, които отделят топлина, когато бъдат активирани от светлина или променливи магнитни полета.

В зависимост от обхвата лечението бива:

Локална хипертермия , топлината е насочена към малки тумори близо до кожата или в телесна кухина.

Регионална хипертермия , третира тумори в органи, кухини или крайници, често чрез циркулиране на нагрята течност.

Хипертермия на цялото тяло , повишава температурата на целия организъм и се прилага при разпространил се рак. Използва се по-рядко.

Снимка: Canva

Как протича лечението?

Според клиничните данни лекарите използват топлината по два основни начина:

Отслабване на раковите клетки , при температури до 45 °C туморните клетки стават по-уязвими към химиотерапия и лъчетерапия.

Директно унищожаване на клетките , при термична аблация температурите надхвърлят 45 °C и убиват туморните клетки.

По време на процедурата се използват термометри за безопасност, а пациентът получава анестезия, за да не изпитва болка.

Локална хипертермия

При високоинтензивния фокусиран ултразвук (HIFU терапия) насочени звукови вълни повишават температурата на тумора без разрези. При радиочестотна аблация и лазерна термотерапия лекарят въвежда сонда, чийто връх отделя нагрят ток за затопляне на тумори дълбоко в тялото.

Регионална хипертермия

Тук телесни кухини или крайници се изпълват с нагрети химиотерапевтични лекарства, обикновено по време на операция. Пример е HIPEC терапията (хипертермична интраперитонеална химиотерапия), при която коремната кухина се изпълва с нагрята химиотерапия след отстраняване на туморите. Перфузията на крайник пък е метод при напреднал меланом.

Снимка: Google Imagen

Хипертермия на цялото тяло

Температурата на тялото бавно се повишава до около 40 °C и се задържа няколко часа, след което се връща към нормата, често последвано от химиотерапия.

Ползи и рискове

Според прегледа на Kok и колектив, публикуван в International Journal of Hyperthermia, противотуморното лечение с топлина може да:

активира имунната система;

подобри кръвообращението, така че химиотерапията достига по-лесно до туморите;

попречи на раковите клетки да се възстановяват след лъчетерапия;

увеличи кислорода в туморите, засилвайки ефекта на лъчелечението.

Повечето хора понасят процедурата добре. Възможни са изгаряния, натъртвания и мехури заради топлината, затова лекарите я прилагат с голямо внимание. Всеки вид носи и специфични рискове, които специалистът обяснява предварително.

Хипертермичната терапия превръща старо медицинско прозрение в модерен метод за борба с рака: топлината може да свива тумори, да подобрява контрола над болестта, а в някои случаи, да удължава живота. Макар все още да е достъпна предимно в клинични изпитвания, тя е сред най-обещаващите посоки в онкологията, особено в комбинация с наночастици и таргетирани технологии.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници