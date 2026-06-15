Идеята, че топлината може да лекува, е позната на медицината от векове. Днес тя се завръща в съвременната онкология под формата на хипертермична терапия, метод, който използва контролирано нагряване, за да унищожи раковите клетки и да свие туморите.
Според Националния институт по рака на САЩ (NCI) този подход може да направи и стандартните лечения значително по-ефективни.
Научите какво представлява хипертермичната терапия, какви видове съществуват, как протича процедурата, какви са ползите и рисковете и защо тя се смята за едно от иновативните лечения на рак.
Какво представлява хипертермичната терапия?
Хипертермичната терапия е метод за лечение на рак, при който топлината се използва за унищожаване на ракови клетки и свиване на тумори. Среща се и под имената термотерапия и термична аблация.
Най-често лекарите я прилагат, за да направят химиотерапията и лъчетерапията по-ефективни. Тъй като това е сравнително нов метод, той е достъпен предимно в рамките на клинични изпитвания за рак.
Според специалистите лекарят може да предложи хипертермия при:
- тумори, които не отговарят на други лечения;
- дълбоки тумори, до които хирургията не може да достигне;
- състояния, които правят операцията невъзможна;
- малки тумори близо до повърхността на кожата;
- тумори в телесна кухина.
Видове хипертермия при онкологични заболявания
Топлината може да се произведе чрез различни енергийни източници, радиовълни, микровълни и ултразвук. Най-новите подходи използват наночастици при лечение на рак, които отделят топлина, когато бъдат активирани от светлина или променливи магнитни полета.
В зависимост от обхвата лечението бива:
- Локална хипертермия, топлината е насочена към малки тумори близо до кожата или в телесна кухина.
- Регионална хипертермия, третира тумори в органи, кухини или крайници, често чрез циркулиране на нагрята течност.
- Хипертермия на цялото тяло, повишава температурата на целия организъм и се прилага при разпространил се рак. Използва се по-рядко.
Как протича лечението?
Според клиничните данни лекарите използват топлината по два основни начина:
- Отслабване на раковите клетки, при температури до 45 °C туморните клетки стават по-уязвими към химиотерапия и лъчетерапия.
- Директно унищожаване на клетките, при термична аблация температурите надхвърлят 45 °C и убиват туморните клетки.
По време на процедурата се използват термометри за безопасност, а пациентът получава анестезия, за да не изпитва болка.
Локална хипертермия
При високоинтензивния фокусиран ултразвук (HIFU терапия) насочени звукови вълни повишават температурата на тумора без разрези. При радиочестотна аблация и лазерна термотерапия лекарят въвежда сонда, чийто връх отделя нагрят ток за затопляне на тумори дълбоко в тялото.
Регионална хипертермия
Тук телесни кухини или крайници се изпълват с нагрети химиотерапевтични лекарства, обикновено по време на операция. Пример е HIPEC терапията (хипертермична интраперитонеална химиотерапия), при която коремната кухина се изпълва с нагрята химиотерапия след отстраняване на туморите. Перфузията на крайник пък е метод при напреднал меланом.
Хипертермия на цялото тяло
Температурата на тялото бавно се повишава до около 40 °C и се задържа няколко часа, след което се връща към нормата, често последвано от химиотерапия.
Ползи и рискове
Според прегледа на Kok и колектив, публикуван в International Journal of Hyperthermia, противотуморното лечение с топлина може да:
- активира имунната система;
- подобри кръвообращението, така че химиотерапията достига по-лесно до туморите;
- попречи на раковите клетки да се възстановяват след лъчетерапия;
- увеличи кислорода в туморите, засилвайки ефекта на лъчелечението.
Повечето хора понасят процедурата добре. Възможни са изгаряния, натъртвания и мехури заради топлината, затова лекарите я прилагат с голямо внимание. Всеки вид носи и специфични рискове, които специалистът обяснява предварително.
Хипертермичната терапия превръща старо медицинско прозрение в модерен метод за борба с рака: топлината може да свива тумори, да подобрява контрола над болестта, а в някои случаи, да удължава живота. Макар все още да е достъпна предимно в клинични изпитвания, тя е сред най-обещаващите посоки в онкологията, особено в комбинация с наночастици и таргетирани технологии.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Cleveland Clinic. Hyperthermia Therapy (Хипертермична терапия)
Национален институт по рака (NCI, САЩ). Хипертермия за лечение на рак. Прегледано на 15.05.2025 г.
Американски колеж по радиология (ACR) и Радиологично дружество на Северна Америка (RSNA). Термична аблация за лечение на тумори. Прегледано на 31.10.2024 г.
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